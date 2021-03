Startuoja pajamų, turto deklaravimas: turite du mėnesius

Susigrąžinti dalį mokesčių

„Pernai pajamas deklaravo 193,8 tūkst. Kauno miesto ir rajono savivaldybių gyventojų, iš kurių 119,9 tūkst. susigrąžino daugiau nei 27,4 mln. eurų GPM permokų.

52,7 tūkst. gyventojų deklaravo mokėtiną 28,9 mln. eurų GPM sumą už 2019 m.“ – „Kauno dienai“ teigė Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkė Judita Stankienė.

VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje yra pateikusi informaciją 2,3 mln. gyventojų apie jų pernykštes pajamas ir išlaidas. 1,74 mln. gyventojų užteks deklaracijas patvirtinti ir pateikti. Kitiems deklaracijas teks papildyti.

Kur kreiptis pagalbos?

J.Stankienė nurodė, kad deklaravimo laikotarpiu konsultacijas telefonu teiks ir deklaracijas padės pildyti mokesčių specialistai visoje šalyje, paskambinus numeriu 1882 (pasirinkimas 1 – „Gyventojų pajamų deklaravimas“) ar kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI internetinėje svetainėje. Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskričių gyventojai gali skambinti telefonais 8 343 97762 ir 8 315 55856.

„Gyventojai, kurie Mano VMI paskyroje užsisakys autentifikavimo pagal telefono numerį paslaugą, skambučio metu konsultacijos sulauks greičiau, nes sistema atpažins skambinantįjį ir suteiks jam pirmenybę. Ši sistema yra skirta identifikuoti gyventojus, kurie jau naudojasi VMI elektroninėmis paslaugomis, todėl jiems VMI konsultantai gali greičiau padėti“, – papildė J.Stankienė.

Judita Stankienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Instrukcijas, kaip užsisakyti šią paslaugą, galite rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu> Kaip užsisakyti autentifikavimo pagal telefono numerį paslaugą?

Už deklaracijų ar kitų dokumentų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą pagal teisės aktų nuostatas gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė.

„Esminių pokyčių EDS nėra – kaip ir praeitais metais pajamas padės deklaruoti jau pažįstamas ir šį procesą palengvinęs vedlys: iš viso už 2019 m. pajamas e. būdu deklaravo 1,37 mln. žmonių, iš kurių 86 proc. tai padarė be papildomos pagalbos, o iki šios dienos elektroniniu būdu deklaracijas už 2020 m. jau savarankiškai pateikė 200 tūkst. gyventojų“, – informavo VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Vėluojantiems ateis priminimai

Gyventojams, kurie privalėjo, tačiau nepateikė pajamų deklaracijų ar jas pateikė su trūkumais, taip pat nesumokėjo priklausančio GPM, VMI siunčia priminimus.

„Praėjusiais metais VMI išsiuntė apie 15 tūkst. tokių priminimų. Už deklaracijų ar kitų dokumentų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą pagal teisės aktų nuostatas gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė. Priminimų sulaukia ir tie gyventojai, kurie turi galimybę susigrąžinti GPM permokas, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių deklaracijų nepateikė“, – informavo J.Stankienė.

Į išankstines deklaracijas sukelti duomenys, kuriuos gyventojai VMI pateikė apie išlaidas už jiems pernai suteiktas būsto, automobilio remonto ar auklių paslaugas.

Kovo viduryje preliminarios deklaracijos bus papildytos duomenimis, gautais iš keleivių vežimo įmonių apie jų paslaugomis besinaudojančių pavėžėjų pajamas.

Norintieji savo GMP dalimi paremti organizacijas, politines partijas, profsąjungas ar meno kūrėjus gyventojai gali iki gegužės 3 d. užpildydami FR0512 (4 versiją) ir pateikdami e. būdu.

Pernai daugiau nei 470 tūkst. gyventojų paramai skyrė apie 20,1 mln. eurų.

Kas turi pateikti deklaracijas?

Teikti pajamų deklaracijas privalo individualią veiklą vykdantys gyventojai, taip pat tie asmenys, kurių metinių pajamų suma viršijo nustatytą vidutinio darbo užmokesčio sumą bei kitų pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, gavę gyventojai.

Deklaruoti pajamas turi gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, jei buvo taikytas per mažas NPD.

Taip pat norintys pasinaudoti GPM lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių dėl patirtų išlaidų (būsto kredito palūkanas, studijų ar gyvybės draudimo įmokas ir kt.) Dėl 2020 m. užimtų pareigų turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.