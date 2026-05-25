 Nepanikuokite: Kauno rajone skraidys dronai

Nepanikuokite: Kauno rajone skraidys dronai

2026-05-25 11:45 kauno.diena.lt inf.

Skelbiama, kad gegužės 25–26 dienomis Kauno rajone bus vykdomi žemutinės oro erdvės kontrolės (dronų detekcijos) sistemos testai. Testavimo metu bus leidžiami ir „Shahed“ tipo dronai.

<span>Nepanikuokite: Kauno rajone skraidys dronai</span>
Nepanikuokite: Kauno rajone skraidys dronai / Asociatyvi interneto nuotr.

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Testavimo zona apims šią Kauno rajono teritoriją: Juragiai, Rokų poligonas, Linksmakalnis, Pajiesio miškas. Testavimo zona vėl sugrįš į Juragius.

„Antradienį Juragiuose, Telecentro RTV stotyje 12 val. numatoma surengti detekcijos sistemos demonstraciją šalies institucijų vadovams ir žiniasklaidai. Demonstracijos organizatorius – AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

Testavimo metu bus leidžiami įvairaus dronai, įskaitant „Shahed“ tipo orlaivius. Dronai skraidys 250-1000 m. aukštyje“, – nurodoma pranešime.

Gyventojai įspėjami reaguoti ramiai, dronai bus leidžiami taip, kad nepadarytų jokios žalos.

„Pastebėję droną nepanikuokite ir reaguokite ramiai. Dronai pavojaus nekels, jie skraidys tam, kad būtų išbandytas detekcijos žemutinėje oro erdvėje sprendimas“, – pažymėjo sistemų testavimo organizatoriai.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Triznius \\.//
Jau nieko nebijom,pripratom,ruzzzai puola,o'Kraincai gina,tai ko triesti?
0
0
Taigi taigi
Pagarba, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centrui“. Pačiu laiku rengiama detekcijos sistemos demonstracija šalies institucijų vadovams. Gal nustos trizniavę ir imsis konkrečių veiksmų? Apie tai ir norėtusi iš žiniasklaidos girdėti.
1
0
Jo
siuskyt pas fasi6tus kacapus
1
-1
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