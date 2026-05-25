Nepanikuokite: Kauno rajone skraidys dronai

Testavimo zona apims šią Kauno rajono teritoriją: Juragiai, Rokų poligonas, Linksmakalnis, Pajiesio miškas. Testavimo zona vėl sugrįš į Juragius.
„Antradienį Juragiuose, Telecentro RTV stotyje 12 val. numatoma surengti detekcijos sistemos demonstraciją šalies institucijų vadovams ir žiniasklaidai. Demonstracijos organizatorius – AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.
Testavimo metu bus leidžiami įvairaus dronai, įskaitant „Shahed“ tipo orlaivius. Dronai skraidys 250-1000 m. aukštyje“, – nurodoma pranešime.
Gyventojai įspėjami reaguoti ramiai, dronai bus leidžiami taip, kad nepadarytų jokios žalos.
„Pastebėję droną nepanikuokite ir reaguokite ramiai. Dronai pavojaus nekels, jie skraidys tam, kad būtų išbandytas detekcijos žemutinėje oro erdvėje sprendimas“, – pažymėjo sistemų testavimo organizatoriai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)