 Nemuno saloje – masinė sporto šventė: Olimpinė diena pritraukė tūkstančius

Nemuno saloje – masinė sporto šventė: Olimpinė diena pritraukė tūkstančius

2026-06-06 20:26
Edita Šileikė

Kaune surengta Olimpinė diena pritraukė gausybę dalyvių. Kauniečiai ir miesto svečiai turėjo unikalią galimybę išbandyti įvairiausias sporto šakas, pabendrauti su olimpiečiais ir paralimpiečiais.

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iki kultūros

Ugdomos vertybės

Visą šeštadienį Nemuno saloje karaliavo Olimpinė diena, pavertusi visą erdvę masine sporto švente. Daugiau kaip tris dešimtmečius Lietuvoje rengiama Olimpinė diena pakvietė iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas. Taip pat paskatino aktyvų gyvenimo būdą, išbandant vis kitokias sporto šakas ir taip atrandant tai, kas kiekvienam labiausiai tinka.

Olimpinė diena – vieta, kurioje visi dalijasi olimpinėmis vertybėmis: pagarba, draugyste ir tobulėjimu. „Olimpinės vertybės augina ne tik sportininkus – jos stiprina visą visuomenę“, – sakė šiemet olimpinę ugnį uždegęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. „Olimpinė diena – didelė ir svarbi šventė, kasmet suburianti sporto entuziastus ir profesionalius sportininkus. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi jų noru dalintis olimpinėmis vertybėmis, sukauptomis žiniomis ir taip įnešti svarų indėlį į aktyvesnį ir sveikesnį mūsų visų gyvenimo būdą“, – kalbėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Nemuno saloje kiekviena sporto šaka turėjo savo erdvę, kurioje matėsi skirtingos nuotaikos. Kai kur teko panaudoti fizinę jėgą, kitur – išbandyti lygsvarą, rankos taiklumą. Prie kai kurių sporto šakų nusidriekė ilgos eilės, mat jas pristatė tikri tos sporto šakos entuziastai ir profesionalai.

„Tikrai stebina, kad net eilės susidaro. Nėra kada net atsikvėpti. – su šypsena kalbėjo neįgaliųjų sporą atstovaujantis Ramūnas Verbavičius, šį kartą kvietęs išbandyti rutulio stūmimo rungtį, kai dalyviai negali judinti kojų. – Visi galvoja, kad rutulį reikia stumti su ta ranka, kurioje jį laiko, tačiau realiai viską padaro kūno korpusas ir priešinga ranka, o ta ranka, kuri laiko rutulį, jį tik palydi. Paprastai visi stengiasi išstumti rutulį su ta ranka, kurioje laiko, bet tada nesigauna. Čia lankytojai atsisėda ant kėdės, prisiriša kojas ir tada bando stumti. Žmonės nustemba, kad į veiksmą negali įjungti kojų, jiems šioks toks stresas būna“.

Prie dziudo palapinės taip pat sutikome nemažai besidominčių žmonių. Šios sporto šakos treneris pasakojo, kad susidomėjimas dziudo – nuolat auga.

„Manau, kad dziudo visoje Lietuvoje jaučia pakilimą, nes atsirado naujų trenerių, daugiau motyvacijos. Tai labai geras sportas vaikams, nes pirmiausia puoselėjamos moralinės vertybės: pagarba, drąsa, mandagumas ir pan. Būtent šiomis vertybėmis ir ruošiame vaikus, o kitos sporto šakos to nebūtinai turi. Pas mus oficialiai šios vertybės deklaruotos, yra dziudo moralės kodeksas“, – kalbėjo dziudo treneris Linas Cibulskas.

Tarp gausos sporto šakų, kurios įtrauktos į Olimpines ar Paralimpines varžybas, savo vietą atrado ir Etnosporto komitetas, pakvietęs išmėginti senuosius Lietuvos žaidimus.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Mes pristatome dvi lietuviškus etno žaidimus – lazdos traukimą ir stūmimą iš rato, kai dviem rankomis dalyviai laiko lazdą, žmonės tarpusavyje fiziškai nekontaktuoja, bet su ta lazda turi priversti priešininką išeiti iš rato. Kita sporto šaka yra atsisėdus ir tada reikia traukti lazdą. Etnosportas – tai šiuolaikinis pavadinimas, bet mes kalbame apie senovinius žaidimus. Yra dvi etnosporto šakos, kurios įtrauktos į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą. Štai lietuviškas ritinys, dar vadinamas ripka, žinomas dar nuo Vytauto Didžiojo laikų. Kita sporto šaka – lietuviškos ristynės. Jos kaip imtynės“ , – pasakojo Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas Stanislav Bajurin.

Naujos galimybės

Vieni šventės dalyviai norėjo pasivaržyti, tad aktyviai lankė visas sporto asociacijų stoteles ir rinko antspaudus, kiti tiesiog atėjo pamatyti, kokių sporto šakų yra, išbandyti dar nematytas.

O išbandyti tikrai buvo ką. Šventės metu pristatyta daugiau nei įvairių sporto šakų, dar dvidešimt palapinių skirta partneriams, tad lankytojai galėjo ir susikomplekuoti išvykimo krepšį, ir pabendrauti su kariškiais ar sukti laimės ratus ir laimėti prizų. Be to, rengtos diskusijos, įvairios treniruotės, individualios varžybos.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Nusiteikęs kaip reikiant pasportuoti, tik šiek tiek persistengiau su apranga. Dieną prieš juk Kauną nuplovė liūtis, tai galvojau ir šeštadienį dar kritulių gausiu, bet striukės tikrai nereikia, labai karšta, o dar kai aktyviai visur dalyvauju, tai iš vis kūnas žliaugia nuo prakaito. Labai patiko šaudymo rungtys, mėčiau ietį, bėgau, bandžiau boksuotis“, – ką jau išbandė, pasakojo Olimpinėje dienoje sutiktas Darius.

Du sūnus į sporto šventę atvedusi Jūratė tikino, kad gal vaikai atras jiems tinkančią sporto šaką. „Abu gavo dalyvio pasą, renka antspaudus, tikisi suspėti išbandyti viską, nors tai labai daug jėgų reikalauja. Manau, kad vakare abu bus be jėgų. Šiaip norisi, kad vaikai sportuotų, tai gal atrasim, ką galės lankyti“, – tikino kaunietė.

„Su draugais dažnai pažaidžiam petankę, kartais persimetam krepšinio aikštelėje, tad sportas mums artimas. Olimpinėje dienoje buvo įdomu išbandyti dviračių sportą, užlikti ant burlentės, nesvarbu, kad ji ne vandenyje“, – savo įspūdžiais pasidalijo ir Vygantas.

Sporto entuziastams buvo net paruošta plaukimo užduotis „Žalgirio“ baseine. Taip pat dalyviai bėgo ir Olimpinę mylią.

Šiame straipsnyje:
Olimpinė diena
Kaunas
renginiai

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Komentarai

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Komentarai

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Senelis
Nebeidomu chemine olimp
0
-2
nieko ten nepri
Kur reportažai su žiūrovų "miniomis" ? Nėra . Nes tik pažįstami ir draugai ir patys dalyviai "linksminosi. Būtu krepžionio varžybos su žalgirio kaomanda, būtu daugiau susirinkę. Nepavykęs renginys. Tiesa būna karti.
3
-9
Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
0
-4
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