Naujagimių retų ligų tyrimai kelia įtampą tarp Vilniaus ir Kauno klinikų

Vilniaus universiteto Santaros klinikų, kur nuo 1975 metų atliekami tokie tyrimai, medikai teigia, kad šių tyrimų negalima skaidyti, nes toks žingsnis būtų neefektyvus ir žalingas.

Kauno klinikų atstovai tvirtina irgi galintys daryti genetinius naujagimių tyrimus ir nesuprantantys, kodėl pas juos gulinčių kūdikių kraujo mėginius reikia siųsti į Vilnių.

Aistras dėl naujagimių tyrimų sukėlė sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas, kuriame nebeliko nurodyta konkrečios įstaigos, kuri atlieka visuotinį naujagimių tikrinimą dėl retų ligų.

Vilniečiai išsigando, kad norima sužlugdyti daug metų veikiančią Visuotinio naujagimių tikrinimo ir paveldimų medžiagų apykaitos ligų diagnostikos laboratoriją. Situacija svarstyta Seimo Sveikatos reikalų komitete.

Įrašė kriterijus

Lietuvoje visuotinis naujagimių tikrinimas dėl retų įgimtų ligų vykdomas Santaros klinikų Medicininės genetikos centre.

Čia veikia Visuotinio naujagimių tikrinimo ir paveldimų medžiagų apykaitos ligų diagnostikos laboratorija.

Joje dabar naujagimiai tikrinami dėl keturių ligų: fenilketonurijos, įgimtos hipotirozės, adrenogenitalinio sindromo ir galaktozemijos. Šiuos tyrimus kompensuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF).

Sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė teigė, kad naujas ministro įsakymas parengtas, nes nuspręsta naujagimius tikrinti dėl septynių ligų.

Anot jos, parengus pirmąjį jo variantą, sulaukta Konkurencijos tarybos pastabos, kad teisės akte negalima nurodyti konkrečios įstaigos, todėl į naują įsakymo variantą jau įrašyti tik kriterijai, kuriuos turi atitikti įstaiga, kad galėtų atlikti minėtus tyrimus ir gauti PSDF lėšas už tai.

Tuo metu 2014 metų gegužę sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio pasirašytame įsakyme įvardyta konkreti įstaiga. Nurodyta, jog „naujagimių kraujo tyrimus įgimtoms medžiagų apykaitos ligoms nustatyti atlieka Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Medicininės genetikos centras“.

Sveikatos reikalų komiteto posėdyje dalyvavusi Konkurencijos tarybos atstovė Medeina Augustinavičienė tvirtino, kad taryba nesiūlo nieko skaidyti. Anot jos, tiesiog užtektų lydinčiuose dokumentuose nurodyti motyvus, kodėl naudinga ir efektyvu tokius tyrimus daryti vienoje vietoje.

Neefektyvu ir nenaudinga

Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas Algirdas Utkus teigė, kad tyrimų išskaidymas po kelias laboratorijas būtų žalingas visomis prasmėmis.

Anot jo, viename centre paprasčiau sukaupti ir būtiną įrangą, ir specialistus, ir patirtį, užtikrinti diagnostikos standartus.

„Bet kokiu atveju, jei atsiranda fragmentacija, visuotinės patikros kokybė blogėja visuose šios patikros etapuose“, – teigė jis.

Jeigu atsiranda kita laboratorija, išlaidos dvigubėja.

„Naujagimių patikra nėra tik laboratoriniai tyrimai, tai yra visa sistema – nuo biologinio mėginio paėmimo, jo ištyrimo ir suteikimo informacijos ar laiku pradėto gydymo“, – pabrėžė medikas.

Jo teigimu, tarptautiniai ekspertai nurodo, kad norint užtikrinti tyrimų kokybę ir ekonominį naudingumą, vienoje laboratorijoje per metus privalo būti patikrinama nuo 30 tūkst. iki 50 tūkst. naujagimių.

„Lietuvoje turime 26,7 tūkstančio. Gimstamumas mažėja“, – sakė A. Utkus.

Jis taip pat akcentavo, kad tyrimų suskaidymas prieštarautų Europos Sąjungos politikai dėl retų ligų valdymo.

Be to, tyrimų skaidymas esą padidintų išlaidas. Dabar naujagimių retų ligų patikra per metus atsieina 767 tūkst. eurų.

„Jeigu atsiranda kita laboratorija, išlaidos dvigubėja“, – sakė A. Utkus.