Mokesčių inspekcija skaičiuoja rekordus

Įspūdingi skaičiai

Nuo balandžio 15 d. pajamas galėjo deklaruoti savarankiškai dirbantys Lietuvos gyventojai. Jie pateikė 23 tūkst. deklaracijų. Nuo balandžio 22-osios pajamas galėjo deklaruoti visi likę gyventojai, turintys tokią prievolę. Deklaravimas baigsis liepos 1 d. – iki šiol jis trukdavo iki gegužės 4 d.

Šių metų išskirtinumas, kad dėl paskelbto karantino buvo uždaryti visi 60 VMI skyrių, tad gyventojai raginti pateikti tik elektronines pajamų deklaracijas. Galbūt karantino įtaka, pagal galimybes darbas nuotoliniu būdu, rekomendacijos mažiau gastroliuoti ir daugiau laiko leisti namuose lėmė išskirtinį gyventojų dėmesį pajamų deklaravimui.

"Gyventojų pajamų deklaravimo procesas prasidėjo rekordišku aktyvumu. EDS vedlį atvėrus visiems gyventojams, vien per pirmą dieną visoje Lietuvoje sulaukėme daugiau nei 270 tūkst. pajamų deklaracijų, t.y. 9,8 tūkst. kas valandą. Tai yra rekordinis per vieną dieną pateiktų deklaracijų skaičius. Gyventojų aktyvumas ir toliau stebina. Pavyzdžiui, praėjusiais metais pusė milijono deklaracijų buvo pateikta per dešimt dienų, o šiais metais tokio skaičiaus deklaracijų sulaukėme per šešias dienas. Milijoninė deklaracija buvo pateikta gegužės 25 d.", – šių metų išskirtinumą minėjo Kauno apskrities VMI viršininkė Judita Stankienė.

J.Stankienės teigimu, pajamas jau deklaravo daugiau nei pusė pernai tai padariusių Kauno miesto ir rajono gyventojų.

Kauniečių aktyvumas yra panašus kaip ir visoje Lietuvoje. VMI duomenimis, pajamų deklaracijas jau pateikė 154,7 tūkst. Kauno miesto ir rajono gyventojų. Praėjusiais metais iš viso sulaukta daugiau nei 196,5 tūkst. kauniečių deklaracijų.

"Kalbant apie gyventojus, kurie privalo pateikti pajamų deklaracijas, jų skaičius siekia 62,3 tūkst. Iš jų pajamų deklaraciją jau pateikė 27,2 tūkst. gyventojų."

Deklaruoti pajamas turi dirbantys savarankiškai, pardavę tam tikrą turtą, taip pat gyventojai, kurie turi teisę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permokas, pavyzdžiui, už įmokas į pensijų fondus, automobilių ir būsto remontą ar mažamečių vaikų priežiūrą.

Naujovė pasiteisino

VMI šiemet parengė 2,3 mln. preliminarių deklaracijų. Iš jų apie 1,7 mln. yra užpildytos, todėl jas reikės tik peržiūrėti ir pateikti. VMI pakeitė pajamų deklaravimo būdą. Jis buvo pristatomas kaip paprastesnis ir lengvesnis. VMI skelbia, kad šiemet deklaravimo forma yra paprastesnė, kad nekiltų sunkumų ją pildyti nuotoliniu būdu, nes nebelieka pilkųjų deklaracijų formų.

"Šiemet pajamų deklaravimas vyksta visiškai kitokiu principu nei praėjusiais metais. Galima sakyti, kad pajamas deklaruojame klausimų–atsakymų principu: gyventojui, norinčiam pateikti pajamų deklaraciją, tereikia atsakyti į EDS vedlio pateikiamus klausimus, o jo atsakymai automatiškai perkeliami į sistemą. Tai reiškia, kad nebereikia jaudintis dėl to, ar duomenis įrašėme į tinkamą laukelį, ar ko nors nepamiršome", – naujo deklaravimo būdo privalumus išskyrė J.Stankienė.

21 mln. eurų – tiek GPM permokos Kauno miesto ir rajono gyventojai susigrąžino pernai.

Be to, gyventojai, kuriems reikės sumokėti priskaičiuotą pajamų mokestį, tai gali padaryti dar paprasčiau – sistema pasiūlo tai padaryti iškart pateikus deklaraciją, suformavus nukreipimą į elektroninio banko sistemas.

"Manome, kad EDS vedlys yra pritaikytas prie šiandienio kliento poreikių – pajamų deklaracijos pateikimas tapo dar paprastesnis, patogesnis ir greitesnis. Sulaukiame daug teigiamų atsiliepimų, susijusių su EDS vedliu. Juos žmonės išsako tiek darbuotojams, tiek viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose", – tęsė Kauno AVMI viršininkė.

Turi suskubti

Iki gyventojų pajamų deklaravimo pabaigos liko mažai laiko. VMI atkreipia dėmesį, kad pateikti pajamų deklaracijas turėtų suskubti visi, kurie tai padaryti privalo, ypač gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius.

Daliai gyventojų tik deklaravus pajamas, bus galima paskaičiuoti valstybės skirtą paramą dėl COVID-19 pandemijos paskelbto karantino.

Deklaracijos pateikimas yra privalomas ir asmenims, kurie užima tam tikras pareigas, t.y. politikai, tarnautojai, tam tikrų įmonių vadovai ir kiti. Pajamų deklaracijas reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio. Be abejo, pajamų deklaraciją turėtų pateikti gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių.

Gyventojai raginami nepamiršti ir 2 proc. pajamų mokesčio tikslingo skyrimo. Tiesa, šiemet keičiasi proporcijos – anksčiau buvo galima skirti 1 ir 2 proc., o šiemet iki 1,2 proc. pajamų mokesčio galima skirti organizacijoms ir meno kūrėjams, o 0,6 proc. – politinėms partijoms bei profsąjungoms. Tiesa, tiems, kurie pateikė prašymus keleriems metams į priekį, teikti naujo prašymo nereikia.

Laukia pinigų

Ir nors pajamų deklaravimo būdas supaprastintas, gyventojų paklausimų VMI neišvengia. "Gyventojai dažniausiai teiraujasi, kodėl jiems priskaičiuota mokėtina Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) suma, informacijos apie pajamų, gautų užsienyje, deklaravimą. Pirmą kartą išbandantys Elektroninio deklaravimo sistemą klausia, kaip prie jos prisijungti", – dažniausiai užduodamus klausimus ir pagalbos prašymus vardijo Kauno AVMI viršininkė J.Stankienė.

Anot jos, gyventojai taip pat užduoda klausimus, susijusius su pajamų, gautų už nekilnojamojo turto ar automobilių pardavimą, deklaravimo. Žmones, kaip visada, labai domina kada bus pervestos GPM permokos.

"Šiais metais permokų grąžinimas į gyventojų sąskaitas prasidėjo gegužės 20 d. 126 tūkst. gyventojų jau sulaukė 23,6 mln. eurų. Nepaisant to, kad deklaracijų pateikimo terminas nukeltas dviem mėnesiams, permokų grąžinimo terminas nesikeičia. Jos į gyventojų, kurie laiku pateikė taisyklingas deklaracijas, sąskaitas tradiciškai bus pervestos iki liepos 31 d.", – sako J.Stankienė.

2019 m. VMI 691 tūkst. gyventojų grąžino apie 105,5 mln. eurų GPM permokos. Praėjusiais metais Kauno apskrityje virš 142 tūkst. gyventojų susigrąžino per 21 mln. eurų GPM permokos.