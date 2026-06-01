„Metų kauniečiai“ – bendrystės istorija

„Dėmesys – pati rečiausia ir gryniausia dosnumo forma“, – prancūzų filosofės Simone Weil išsakyta mintis, regis, labai paprasta, tačiau joje glūdi visa esmė. Pastebėti kitą žmogų – mokytoją, save dalijantį mokiniams, mediką, tyliai gelbstintį gyvybes, ar mokslininką, metų metus ieškantį atsakymų už laboratorijos durų, ne mažiau prasminga nei būti tuo, kuris pats veikia. Visa tai primena „Kauno dienos“ projektas „Metų kauniečiai“ – iniciatyva, gimusi iš žiniasklaidos siekio ne tik informuoti, bet ir pastebėti.
„Projektas suteikia galimybę sustoti ir įsižiūrėti į tuos, kurie kasdien dirba savo darbą be didelio triukšmo, bet su didele meile ir atsakomybe. Į tuos, kurių pastangos kuria miestą ne deklaracijomis, o realiais veiksmais. Kartais tam tereikia labai nedaug – tik šiek tiek dėmesio“, – filosofės mintį pratęsė dienraštį „Kauno diena“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.
Tokios iniciatyvos, anot jo, negimsta savaime. Tam, kad virstų kūnu, reikia ne tik idėjos, bet ir žmonių, kurie tikėtų.
„Tokie projektai gyvuoja todėl, kad atsiranda žmonių, tikinčių jų prasme. Esame dėkingi mecenatui Robertui Jociui už palaikymą ir ilgametį indėlį puoselėjant bendruomeniškumo tradiciją“, – sakė „Diena Media News“ akcininkas Mindaugas Mickevičius.
Ilgamečio renginio mecenato verslininko Roberto Jociaus pasirinkimas remti projektą nėra vien tik finansinis gestas. Tai aiški žinutė, kad žmonės ir jų darbai yra svarbūs. Kaip yra pastebėjęs R. Jocius, miestas nėra vien pastatai ar infrastruktūra – jį įprasmina žmonių energija, talentas ir tai, ką jie palieka po savęs kitoms kartoms.
„Visos sistemos susideda iš hard ir soft. Pastatai, infrastruktūra, architektūra yra būtini. Tačiau žmonės yra tas soft – energija ir talentas, kuris įveiklina ir įprasmina miestą“, – R. Jocius pabrėžė, kad dėl tikėjimo „Metų kauniečiai“ auga ir keičiasi, o tai džiugina. – Labai svarbu, o gal net ir svarbiausia – sukurti erdvę bendrystei. Tarp tų, kurie daro, ir tų, kurie tai pastebi.“
Dėkingumas yra esminė šios iniciatyvos ašis. Kiekvienas darbas, T. Širvinsko įsitikinimu, turi savo vertę, o kiekvienas žmogus – savo vietą mieste. Taip atsiranda poreikis matyti kitus ir padėkoti.
„Svarbiausia yra žmonės, be kurių jokie projektai neegzistuoja, – nei tie, kurie juos kuria, nei tie, kurie juos palaiko. Kiekviena iniciatyva laikosi ne tik idėjomis ar struktūromis, bet ir žmonių įsitraukimu, pasitikėjimu, jų noru dalyvauti. Tik tada iniciatyva tampa gyva“, – T. Širvinskas darsyk padėkojo visiems projekto „Metų kauniečiai“ rėmėjams ir partneriams už jų tikėjimą, palaikymą ir bendrystę.
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