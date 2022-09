Maisto ir kultūros festivalis Garliavoje: valgiau, gėriau, per barzdą varvėjo

Šimtmečio parke išdygo didžiulė scena – čia vyko šokių festivalis „Atdarykim vartelius“, šalia jaunimas sukosi pagal lindihopo ritmus, Vytauto gatvėje iškilo mugės palapinės ir krepšinio lentos – čia surengtas krepšinio turnyras 3x3. O parko prieigose rikiavosi maisto palapinės, iš keksiukų kurta maisto skulptūra. Čia buvo galima ne tik skaniai pavalgyti, degustuoti vengriškus vynus, bet ir susipažinti su skirtingų Europos virtuvių skoniais.

„Na va, valgiau, gėriau, per barzdą varvėjo“, – juokėsi nepanoręs prisistatyti dalyvavęs vyras.

Šeštadienio popiete surengtas ir barbekiu turnyras. Iš vieno profesionalo ir dviejų mėgėjų sudarytos komandos turėjo pagaminti po paeliją, žuvies patiekalą bei pakepti dešreles. Maistas gamintas ant laukio griliui skirtų specialiai apdoroto plieno apskritimų, kurių viduryje deginamos malkos arba anglis įkaitina maisto gamybai skirtą metalinį paviršių.

Barbekiu turnyrą laimėjusios „Citriniukų“ komandos atstovai – vilnietis gastronomijos verslininkas Algirdas Gedvilas, garliavietis moksleivis Paulius Šatas ir pensininkė iš Prienų rajono Birutė Kazakevičienė – įsitikinę: laimėjo, nes į maisto gamybą įdėjo daug meilės. Itin gerai buvo įvertintas šios komandos pagamintos keptos dešrelės su raugintais kopūstais.

„Dešreles mes gaminome dviem būdais. Vienas dešreles mes tiesiog kepėme, o kitas – apvirėme ir po to pakepėme. Be to, ir kopūstus mes gaminome truputį kitaip nei įprasta: patroškinome su svogūnų džemu, granatais, čiobreliais. Gavosi unikalus skonis. Jautėsi ir saldumo, kurį suteikia svogūnai, granatai“, – unikalaus skonio paslaptį atskleidė A. Gedvilas.

B. Kazakevičienė prisipažino, kad jos darbas niekada nebuvo susijęs su kulinarija. „Bet aš dažnai gaminu valgyt mūsų didelei šeimai – įskaitant vaikus, žentus, marčias ir anūkus mūsų susidaro 19 žmonių. Šiandien pasisėmiau patirties, sužinojau subtilybių, kurias pritaikysiu ir namie“, – džiaugėsi B. Kazakevičienė.

„Maistą pagaminti gerai nesudėtinga. Dabar daug kas daroma dėl pinigų, o meistrystė nueina į antrą planą. Norėtųsi, kad gastronomijos versle dalyvaujantys žmonės daugiau galvotų apie meistrystę, amatą. Tuo rūpinantis pinigai ateis kaip šalutinis poveikis“, – įsitikinęs A. Gedvilas.

Barbekiu turnyro dalyvių darbus vertinęs vienas iš teisėjų Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijos prezidentas Juozas Kaminskas pasakojo, kad turnyro dalyvių gamintas maistas buvo vertinamas balais pagal šešis kriterijus: bendras patiekalo vaizdas, pagrindinio patiekalo iškepimo laipsnis, pagrindinio ingrediento iškepimo laipsnis, pagrindinio ingrediento „pirmas kąsnis“, pagrindinio ingrediento skonis, bendras patiekalo suderinamumas ir kitų patiekalo sudedamųjų dalių (garnyro) skonis.

Pasiteiravus, ar reikia ypatingų sugebėjimų tam, kad dešreles iškeptum ant grilio, J. Kaminskas atsakė: „Čia klausimas, kaip jas iškepsi, nuo to labai priklauso skonis. Ir šiandien matėme – vieni jas iš pradžių apvirė, tada kepė, kiti kepė iš karto. Meistrystė yra išvirti taip, kad dešrelės nepervirtų ir iškepti taip, kad neperdžiūtų, bet būtų apskrudusios.“

Prie barbekiu turnyro dalyvių staliukų nusidriekė maisto ragautojų eilės. „Tėti, šypsokis, jei nesišypsosim, sakė, maisto neduos“, – rimtą tėtį už rankos tampė berniukas.

Maisto ir kultūros festivalis „Skanaus: Europos virtuvės 2022“ yra „Kaunas 2022“ programos dalis.

„Be galo džiaugiuosi, kad Garliavoje vyksta tokios įdomios, gyvos šventės. Tai tarsi išplečia „Kauno – Europos kultūros sostinės“ sąvoką toliau už Kauno ribų. Miesteliai paprastai su pavydu žiūri į miestą, esą visi renginiai ten koncentruojasi. O dabar štai Garliavoje toks didelis renginys – su šokiais, dainomis, maisto ragavimu“, – sakė garliavietė Kristina Vaisvalavičienė.

Pašnekovė pastebėjo, kad anksčiau paprastai kalbėdavome apie kalbos, elgesio, kūno kultūrą, dabar jau ir maisto kultūra nebėra svetimi žodžiai.

„Domėjimasis maisto kultūra padaro mūsų gyvenimą spalvingesnį, skanesnį – kai pats bandai gaminti vadovaudamasis kitų šalių kulinarinėmis tradicijomis ir panašiai. Lietuviai nemažai keliauja, susipažįsta su įvairių šalių virtuvėmis – šioje srityje jau esame nebe pėsti, daug žinom. O tokiuose renginiuose galime pasisemti dar daugiau patirties“, – teigė K. Vaisvalavičienė.

Šeštadienio vakarą renginį vainikuos grupės „Sisters on Wire“ koncertas, Garliavos Šimtmečio parke vyksiantis 20 val., ir lazerių šou programa po jo.

Sekmadienį festivalio „Skanaus: Europos virtuvės 2022“ renginiai Garliavoje tęsis.