M. Straupytė: skaitymo skatinimo idėjos atvedė iki finalo (Metų kaunietės rinkimai)

Idėjos neliko nepastebėtos

Į savo vardą ir pavardę „Metų kaunietės“ rinkimų finalo dalyvių sąraše M.Straupytė pasakojo reagavusi su nuostaba, tačiau tai vertina ne vien tik kaip savo, bet kaip viso bibliotekos kolektyvo veiklos įvertinimą. „Nustebau, bet labai smagu, kad biblioteka ir bibliotekininkų veikla buvo pastebėta, kad nukeliavau net iki finalo“, – kalbėjo projekto finalininkė, dėkojanti visiems palaikantiems, projekte balsuojantiems žmonėms ir apskritai visiems knygų mylėtojams ir skaitymo propaguotojams.

M.Straupytė prisidėjo prie iniciatyvos įkurti biblioteką tatuiruočių studijoje, koordinuoja paplūdimio bibliotekų veiklą, atskleidžia įdomiausias bibliotekos istorijos detales vesdama ekskursijas ir t.t.

Visos įgyvendintos idėjos, jos manymu, prisidėjo prie bibliotekų renesanso. „Siūlome daugybę įvairių veiklų, įgyvendinome daugybę įvairiausių projektų. Matome, kad skaitytojai tai pastebi, noriai lankosi bibliotekoje, vertina mūsų pastangas ir naujas galimybes, geresnes sąlygas, jaukesnę aplinką“, – teigė M.Straupytė.

Kaunietė nesiryžo įvardyti „Metų kaunietės“ projekto favoritės. „Visos 20-uko, ne tik finalo ar dešimtuko dalyvės yra nuveikusios išskirtinių, svarbių darbų. Visos vertos šio titulo“, – sakė pašnekovė.

Naujas bibliotekos amplua

„Jau seniai nebeliko stereotipo, kad bibliotekoje tvyro tyla ir niekas nevyksta. Pagrindinė bibliotekos funkcija, žinoma, išlieka skaitymo skatinimas, tačiau šalia jo yra daugybė kitų veiklų: renginiai, parodos, edukacijos. Skaitymas be galo naudingas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems: jis mažina stresą, gerina miego kokybę, didina laimės jausmą, be to, yra puiki pramoga, jeigu naudojatės bibliotekų paslaugomis – ir visiškai nemokama“, – vardijo kaunietė.

Kauno V.Kudirkos viešosios bibliotekos padaliniuose dalis erdvės skirta ir menininkams – jų parodoms rengti. Bibliotekose – ir vietos mokymuisi, darbui su kompiuteriu, susitikimams, renginiams. Netrūksta ir netradicinių bibliotekos paslaugų, pavyzdžiui, nemokamas pabėgimo kambarys, Žaisloteka, kuri skolina į namus stalo žaidimus ir žaislus, biblioteka grožio salone ir tatuiruočių studijoje, knygų pristatymo į namus paslauga žmonėms, turintiems judėjimo negalią, ir senjorams, skaitymai su terapiniais šunimis, 3D spausdinimas, knygų spausdinimas Brailio raštu ir kt. Šiemet, Europos kultūros sostinės metais, planuojama įrengti skaityklą Kalniečių parke.

Pulsuoja kultūriniu gyvenimu

Be bibliotekos M.Straupytei viena mieliausių Kauno vietų yra Laisvės alėja. Ypač kai žydi liepos ir skleidžia nepakartojamą kvapą. „Vasarą kiekvieną rytą eidama į darbą tuo pasidžiaugiu. Dievinu Žaliakalnį, kur, vos atsiradus progai, ištrūkstu pasivaikščioti, taip pat labai mėgstu ir V.Putvinskio gatvę“, – mintimis nuklydo pašnekovė.

Kokius įvardytų Kauno išskirtinumus? „Tai nuostabiai gyvas miestas, pulsuojantis kultūriniu gyvenimu. Aišku, prie to prisideda Europos kultūros sostinės titulas. Čia vyksta begalė dalykų, Laisvės alėja pilna žmonių, kad ir kada į ją išeitum. Labai išaugęs bendras pasididžiavimas savo miestu, meilės jam jausmas. Aš irgi tai jaučiu“, – sakė komunikacijos specialistė.

Tiems, kas atvažiuoja pasisvečiuoti Kaune, ji patartų paskirti bent dieną tiesiog paklaidžioti po miestą. „Čia yra daugybė perlų, kuriuos gali atrasti vaikštinėdamas, pakeldamas akis į pastatus. Kauniečiams linkėčiau atrasti tokią veiklą, darbą, kuris teiktų laimę. Linkiu siekti savo tikslų, nes viskas yra įmanoma. Tik reikia svajoti ir įdėti pastangų“, – kalbėjo M.Straupytė.

