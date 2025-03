Lietuvos zoologijos sodas – atvira gamtos pažinimo erdvė visiems

„Esu įsitikinęs, kad Lietuvos zoologijos sodas gali tapti erdve, kurią Kauno rajono švietimo įstaigos išnaudos ieškodamos inovatyvių mokymo metodų, padedančių moksleiviams labiau įsitraukti į gamtos pažinimą, ir suteiks unikalių mokymosi patirčių“, – sakė V. Makūnas.

Meras pakvietė Lietuvos zoologijos sodą prisijungti prie kuriamos Kauno rajono gyventojo kortelės – tapti partneriais ir suteikti specialių nuolaidų rajono gyventojams.

Šiandien Zoologijos sodas turi puikių galimybių organizuoti pamokas netradicinėje aplinkoje, rengti išvažiuojamąsias ir nuotolines edukacijas.

Lietuvos zoologijos sodas, įkurtas 1938 m. profesoriaus Tado Ivanausko ir jo bendraminčių, yra seniausias, didžiausias ir vienintelis valstybinis zoologijos sodas Lietuvoje. Jis Kaune, Ąžuolyno parke, užima 15,66 ha teritoriją. Šiuo metu čia galima susipažinti maždaug su 230 gyvūnų rūšių, iš kurių apie 50 yra saugomos. Be to, Zoologijos sodas aktyviai dalyvauja retų ir nykstančių rūšių išsaugojimo programose. 2023 m., daugiau kaip po dvejus metus trukusios rekonstrukcijos, atsinaujinęs jis atvėrė duris lankytojams, siūlydamas dar daugiau veiklų ir edukacijų.

Lietuvos zoologijos sodas siūlo įvairias edukacines programas skirtingo amžiaus grupėms. „Svarbiausia mūsų žinia – gyvūnų rūšių išsaugojimas ir visuomenės švietimas šia tema. Šiandien Zoologijos sodas turi puikių galimybių organizuoti pamokas netradicinėje aplinkoje, rengti išvažiuojamąsias ir nuotolines edukacijas, kuriose moksleiviai įgyja praktinių žinių“, – pažymėjo A. Grockienė.

Ji pabrėžė, kad po rekonstrukcijos Zoologijos sodas gali priimti lankytojus ištisus metus, todėl edukacijos gali vykti visais metų laikais. Be to, švietimo įstaigos gali užsisakyti edukacinių programų per Kultūros paso priemonę – joje Zoologijos sodas šiuo metu siūlo net devynias programas.