Laisvės alėjos rekonstrukcija skurdina verslininkus

Kaltina "Autokaustą"

Atkarpoje nuo Maironio gatvės link S.Daukanto gatvės atliekami rekonstrukcijos darbai gerokai prailgo, piktinasi čia įsikūrę verslininkai. Jie įsitikinę, kad rekontrukciją buvo galima atlikti kone tris kartus greičiau.

Pasak jų, žvelgiant iš šalies atrodo, kad čia dirbantys bendrovės "Autokausta" darbininkai neišnaudoja viso įmanomo pajėgumo.

"Prisimename, kad, į šią dalį persikėlus trečiojo promenados rekonstrukcijos etapo darbams, teritorija būdavo ribojama metalinėmis tvorelėmis, nors iš pradžių jokie darbininkai nesisukiojo maždaug tris savaites. Kiek vėliau, prasidėjus požeminių komunikacijų keitimui, atliekamų darbų taktika taip pat stebino – jei iškasdavo duobę, ją netrukus užlygindavo, bet po kelių dienų vėl vykdydavo kasimus toje pačioje vietoje. Taip buvo tik švaistomi pinigai ir laikas!" – tūžo su žurnalistais kalbėję verslininkai.

Jie pridūrė, kad teko kalbėtis ir su atkarpoje nuo Maironio gatvės link S.Daukanto gatvės dirbusiu ekskavatorininku – kartą jis esą įvykdęs kasimo darbus tiesiog stovėjo, kaip esą paaiškėjo, lūkuriuodamas, kol tik po kelių valandų prie darbų prisijungs kiti darbininkai ir užlygins jo iškastą duobę.

Nukenčia darbuotojai

"Dėl to, kaip nelogiškai planuojami Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbai, ne tik mes, bet ir kiti įsikūrę šioje atkarpoje prarandame maždaug 50 proc. savo lankytojų, apyvarta žymiai mažėja, o mokesčių, kuriuos privalome sumokėti, niekas nekompensuoja. Be to, dėl vykdomų darbų esame priversti mažinti darbuotojų skaičių. Praėjusį ketvirtadienį sukako trys mėnesiai, kai čia klojamos promenados grindinio plytelės", – piktinosi kavinės-baro "La Fin" direktorė Jelena.

Jai antrino ir kiti verslininkai – darbininkų, vykdančių darbus kryptimi nuo Maironio link S.Daukanto gatvės, skaičius nuolat kinta – vieną dieną čia sukiojasi penki darbininkai, esą neretai pasitaiko, kad dirba tik vienas.

"Kai šiek tiek lynoja, jų visai nėra. O kai kaitina saulė, darbininkai taip pat dirba vangiai. Nesame nusiteikę prieš vykdomą rekonstrukciją, tačiau, regis, darbininkai tokiais atliekamų darbų tempais tarsi tyčiojasi iš verslininkų! Pakloja tris plyteles per dieną ir nieko neveikia. Darbininkams mokama už orą!" – piktinosi pašnekovai.

Nuo terminų neatsilieka?

"Kauno diena" dėl verslininkų išsakytų pretenzijų kreipėsi į bendrovę "Autokausta", atsakingą už trečiojo Laisvės alėjos rekonstrukcijos etapo metu tarp Maironio ir S.Daukanto gatvių atliekamus darbus. Kaip teigė bendrovės Kelių ir statybos projektų vadovas Artūras Budreika, "Autokausta" nėra gavusi pretenzijų nei iš užsakovo, nei iš trečiųjų asmenų.

"Darbai Laisvės alėjoje vykdomi pagal nustatytus grafikus. Visi darbai bus užbaigti laikantis sutarties sąlygų", – pabrėžė jis.

Pasak Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, pagal suderintą grafiką visos Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbų pabaiga numatyta 2019 m. gruodį.

"Šiuo metu klojama granitinė danga abiejose važiuojamos dalies pusėse, įrengiamos klombos pėsčiųjų vidurio dalyje, dedamas granitas prie "Romuvos". Jokios darbų pertraukos nenumatytos", – detalizavo pašnekovas.