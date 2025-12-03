Kviečia teikti kandidatus „Kauno sporto apdovanojimams 2025“

Kauno miesto savivaldybė tęsia nuo 2016 metų puoselėjamą tradiciją rengti „Kauno sporto apdovanojimus“. Tai – metų sporto šventė, kurios metu pagerbiami labiausiai nusipelnę ir daugiausia miestiečių simpatijų sulaukę atletai, komandos bei sporto renginiai.
Visi norintys gali siūlyti kandidatus net 9 kategorijose: „Metų sporto renginys“, „Metų jaunasis sportininkas (iki 18 metų)“, „Metų jaunoji sportininkė (iki 18 metų)“, „Metų sportininkas/-ė su negalia“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų vyrų komanda“, Metų moterų komanda“ ir „Metų treneris/-ė“.
Teikiant kandidatą apdovanojimams, būtina nurodyti asmens vardą, pavardę arba komandos pavadinimą, pridėti kokybišką nuotrauką ir trumpą pristatymą, nurodant svarbiausius pasiekimus ir darbus sporto srityje per 2025-uosius.
Pasiūlymų laukiama iki gruodžio 12 d. el. paštu [email protected].
Balsavimas už pasirinktus nominantus vyks internetu kaunas.lt svetainėje. Susumavus kauniečių bei specialios apdovanojimų komisijos balsus, daugiausia simpatijų surinkę laureatai bus apdovanoti šventiniame renginyje Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže.
Kaunas sporto bendruomenei dovanos šventinį renginį – laureatams bus įteiktos statulėlės už jų ryžtą, pasiekimus ir asmeninį pavyzdį, įkvepiant kitus rinktis aktyvesnį bei sveikesnį gyvenimo būdą. 7 atletų taip pat lauks ir 3 tūkst. eurų premijos. Dešimtą nominaciją – už viso gyvenimo nuopelnus sportui – išrinks komisija.
