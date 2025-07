Kviečia Kazlų Rūdos darželiai: jauki aplinka, daugiau dėmesio vaikams ir gamtos artuma

Priėmimas – visus metus

Apie pusvalandį nuo Kauno nutolusi Kazlų Rūda – miškų apsuptyje įsikūręs nedidelės savivaldybės centras, pastaraisiais metais sparčiai keičiantis savo veidą. Kazlų Rūdos darželiuose tiek mieste, tiek gyvenvietėse esančiuose skyriuose dar yra laisvų vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Kauniečiai kviečiami pasinaudoti galimybe rinktis ugdymo aplinką, kurioje svarbiausia – vaiko saugumas, emocinė gerovė ir individualus dėmesys vaikams.

Šiuo metu Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams yra 14 laisvų vietų, Jankų mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje - 20 laisvų vietų. Bagotosios mokykloje ikimokyklinio ugdymo grupėje – 1 laisva vieta, Antanavo mokykloje ikimokyklinio ugdymo grupėje - 3 laisvos vietos, Ąžuolų Būdos darželis laukia dar 6 vaikų. Kol kas tikrai galima pasirinkti patogiausią sprendimą pagal tai, kokios yra keliavimo galimybės ir poreikiai, kokius prioritetus kelia tėvai, ieškodami darželio savo atžaloms. Priėmimas į laisvas vietas darželiuose vyksta visus metus.

Ramesnis gyvenimo tempas – sveikesnė vaikystė

Kazlų Rūda – miestas miške, todėl daugelis ugdymo įstaigų įsikūrusios gamtos apsuptyje. Vaikai darželiuose dažnai ugdomi gryname ore – žaidžia, tyrinėja, stebi metų laikų kaitą. Tai padeda ugdyti jų smalsumą, stiprina emocinę sveikatą ir ryšį su aplinka. Be to, trumpi atstumai, mažesnis judėjimas, saugesnė aplinka bei ramesnis aplinkinių gyvenimo tempas vietos šeimoms leidžia dieną pradėti be skubos – į darželius vaikai dažnai eina pėsčiomis ar važiuoja dviračiu. Svarbi žinia atvykstantiems iš kitų miestų – čia nėra transporto spūsčių, susisiekimas patogus, stovėjimo vietų prie įstaigų yra pakankamai ir jos yra nemokamos.

„Pati į darbą Kazlų Rūdoje važiuoju iš Kauno, tad galiu pasakyti, kad susisiekimas su miestu patogus, keliai tvarkingi. O atvažiavus Kazlų Rūdoje pasitinka lėtesnis ir ramesnis būvis, kurio neretai pasiilgsta ir ieško didesnių miestų gyventojai. Tikiu, kad ir vaikams mūsų darželiuose ramiau ir jaukiau, nes gyvenimo tempas čia mažesnis nei didmiesčiuose,“ – sakė darželius savivaldybėje valdančios Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė dr. Irma Spūdytė.

Kompensuoja kelionės išlaidas

Pastaruoju metu Kazlų Rūdos ugdymo įstaigose daugėja vaikų, atkeliaujančių į darželį iš kitų savivaldybių. Viena iš priežasčių – jaunos šeimos, gyvenančios kituose Lietuvos miestuose, bet turinčios darbus Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Siekdama pritraukti daugiau vaikų į savivaldybės darželius, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą tėvams kompensuojamos vaikų vežiojimo į darželį išlaidos. Jei vaikas į ugdymo įstaigą kasdien keliauja 3–10 km, per mėnesį kompensuojama 20 eurų, o jei kelionė ilgesnė nei 10 km – 30 eurų.

Atsinaujinanti aplinka – šiuolaikiškam ugdymui

Kazlų Rūdoje intensyviai atnaujinama švietimo infrastruktūra. Šiuo metu atnaujinami Bagotosios ir Jankų gyvenviečių mokyklų fasadai, remontuojamos Kazlų Rūdos pradinės mokyklos klasės. Rugsėjį Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje duris atvers moderni daugiafunkcinė sporto salė, kurioje vaikams jau suplanuoti skirtingų sporto šakų užsiėmimai.

Kazlų Rūdoje įsikūrusiame lopšelyje-darželyje ,,Pušelė“ numatoma įkurdinti 3 papildomas grupes. Tai leis padaryti 2025–2026 m. lopšelio-darželio teritorijoje planuojama pagalbinio pastato rekonstrukcija, įkuriant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupes, STEAM laboratoriją, mokytojų kabinetus, lauko edukacines erdves.

Naujovės laukia ir pačių mažiausių – atsižvelgiant į gyventojų prašymus, nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. Ąžuolų Būdos darželyje planuojama įsteigti lopšelio grupę 1-2 metų vaikams.