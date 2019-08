Kurortinei Kulautuvai modeliuojami nauji drabužiai

Baigsis lapkritį

Bendrovė "Giraitės vandenys" vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Kulautuvoje turėtų užbaigti lapkritį. Pasak miestelio seniūnės Dalios Šiušienės, rangovai iki to laiko įsipareigojo ne tik pakloti tinklus, bet ir sutvarkyti aplinką, atstatyti gatvių, kuriose vyksta ar vyko darbai, dangą.

Iš viso Kulautuvoje naujai atsiras 7,26 km vandentiekio ir 9,1 km nuotekų tinklų. Įgyvendinus projektą, prie centralizuotų vandentiekio tinklų bus prijungtas 381, prie nuotekų tinklų – 549 gyventojas. Be to, bus sudarytos sąlygos ir kitiems gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų. Išties, tai didelės apimties ir vertės projektas, skaičiuojama, kad bus atlikta darbų už 1,75 mln. eurų.

Urbanistine jungtimi turėtų tapti rūdintas metalas – iš jo būtų daromi unikalūs, specialioms paskirtims pritaikyti ir architektūriškai išraiškingi statiniai.

Pirmoji matuosis Akacijų alėja

Pasibaigus vandentvarkos ir nuotekų tinklų projektui, bus susitelkta į Kulautuvos vizitine kortele tapusią Akacijų alėja. Ji pirmoji matuosis naujuosius drabužius. Čia planuojama pakeisti asfalto dangą, sutvarkyti pėsčiųjų takus, dviratininkams ir pėstiesiems įrengti jaukių poilsio zonų. Naujovės darniai derės su tarpukario laikais statytomis vilomis, bus išsaugota alėjos aura.

Tiek Akacijų alėja, tiek visas miestelis bus tvarkomas pagal vieningą koncepciją. Birželį su konkurso laimėtoja UAB "Studija Archispektras" buvo pasirašyta Kulautuvos miestelio teritorijos erdvinės plėtros urbanistinės vizijos sukūrimo ir teritorijos kompleksiško sutvarkymo studijos parengimo sutartis.

"Atsižvelgiant į miestelio specifiką ir kurortinės teritorijos statusą, pagrindinis mūsų tikslas – turėti bendrą ir vientisą viso Kulautuvos miestelio viziją, orientuotą į rekreacinį miestelio pobūdį, t.y. numatomos poilsio ir atokvėpio erdvės, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros išplėtojimas, viešųjų objektų ir erdvių sukūrimas, esamų sutvarkymas bei integravimas į vientisą kuriamos vizijos tematiką. Unikalios ir pasikartojančios mažosios architektūros detalės turėtų suteikti išskirtinumo kartu harmoningai įsilieti į aplinką. Todėl džiugu, kad darbų ėmėsi ne kartą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įvertinta patyrusių architektų komanda, kuriai vadovauja Kulautuvoje gyvenantis architektas Aidas Kalinauskas" – teigė D.Šiušienė.

Architektas išdavė: urbanistine jungtimi turėtų tapti rūdintas metalas – iš jo būtų daromi unikalūs, specialioms paskirtims pritaikyti ir architektūriškai išraiškingi statiniai: autobusų stotelės, minėtas turgaus paviljonas, pavėsinės ir mažosios architektūros elementai: suoliukai, dviračių laikikliai, gėlių vazonai, gatvių pavadinimų lentelės ir kita.

"Kulautuvos miestelio architektūrinė vizija iki lapkričio bus pateikta svarstyti visuomenei bei Kauno rajono savivaldybei. Kada sumanymas bus įgyvendintas, sunku prognozuoti. Pertvarkymai bus daromi nedideliais etapais ir truks gal net dešimt metų, įgyvendinimo sparta priklausys nuo finansinės situacijos. Apskritai, reikia pasidžiaugti, kad Kauno rajono savivaldybė tam skiria dėmesį ir nori Kulautuvą matyti kaip vientisos architektūrinės išraiškos kurortinį miestelį. Turint generalinę liniją, gali daryti po truputį, bet jau nenuklysi ir nepadarysi chaoso", – sakė A.Kalinauskas.

Vizijoje – ir SPA, ir biuvetė

Kulautuvai, kaip dera kurortinės teritorijos statusą turinčiai vietovei, projektuojama ir mineralinio vandens biuvetė. Ji atsiras miestelio centre, Akacijų alėjoje, šalia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės. "Kulautuvoje yra išgręžtas mineralinio vandens gręžinys, ištirta, kad jis turi labai daug naudingų savybių. Birštono ir Druskininkų biuvetės veikia tik vasarą. Mes planuojame, kad biuvetė veiks visus metus, žinoma, kol kas tai tik vizija", – prisipažino architektas.

Šiemet Kauno rajono savivaldybei buvo perduotas pastatas valgykla-klubas, esantis Akacijų alėjoje. Didžiulis šiuo metu nenaudojamas ir apleistas statinys prie Kauno klinikų reabilitacinės ligoninės tikrai nepuošė miestelio centro. Dar labiau buvusios valgyklos-klubo skurdas išryškėjo šalia iškilus moderniam ligoninės pastatui. Dabar statinys jau uždengtas laikinu tentu ir taip pat laukia permainų.

Atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės numatomus planus rekonstruoti šį pastatą ir į sutvarkytas bei paruoštas patalpas perkelti keturias šiuo metu senuose ir poreikių nebeatitinkančiuose pastatuose įsikūrusias įstaigas ruošiama dokumentacija valgyklos-klubo rekonstrukcijai. Jai pasibaigus čia persikels VšĮ Pakaunės PSPC Kulautuvos šeimos gydytojo kabinetas, Kauno rajono Raudondvario kultūros centro Kulautuvos laisvalaikio salė, Kauno rajono viešosios bibliotekos filialas Kulautuvos biblioteka ir Kulautuvos seniūnija.

Pastatas didžiulis, net ir įsikūrus minėtoms įstaigoms, dar liks laisvas visas antras aukštas. "Jį žadama išnuomoti verslininkams", – sakė D.Šiušienė. A.Kalinauskas atskleidė dar daugiau detalių: savivaldybės perimtame pastate matome ir mini SPA centrą.

Jaučia atsakomybę bendruomenei

Kulautuvos viziją kuriantis architektas neslėpė, kad kurortinis miestelis turi savo specifiką. "Jis labiau skirtas poilsiui ir rekreacijai, todėl atsakingiau reikia parinkti mažosios architektūros formas ir sprendimus, kaip tvarkyti esamus objektus: gyvenamųjų namų fasadus, tvoras, suoliukus, šviestuvus. Kituose miesteliuose niekas per daug galvos nesuka, keičia trinkeles, kitaip gražina. Tačiau neturintys kurortinės teritorijos statuso miesteliai, tvarkomi be vizijos, netampa įdomesni. Be to, statusas, norint pritraukti daugiau svečių, leidžia sugalvoti daugiau ir įvairesnių atrakcijų", – išskirtinumus vardijo pašnekovas.

Ar šiam darbui turi įtakos tai, kad architektas pats gyvena Kulautuvoje? "Jaučiu didesnę atsakomybę, noriu, kad vizija įtiktų visai bendruomenei. Man labai svarbu išpuošti, pagražinti miestelį, kad jis būtų modernus, šiuolaikinis ir darnus, ateities kurortas pakaunei, Kaunui, o gal ir visai Lietuvai. Todėl labai svarbu atgaivinti vandens transportą, kad būtų įrengiamos ne laikinos prieplaukos, o mini uostai, kad Kulautuviečiai turėtų katerį ir galėtų plaukti į darbą", – sakė A.Kalinauskas.

Permainų belaukiant

Belaukiant didžiųjų permainų, Kulautuvoje kas metai vis atsiranda kas nors naujo. Šiais metais pradėjo kursuoti laivas "Vilkija", kuris plukdo nuo miesto šurmulio pavargusius keliautojus į Kačerginę, Zapyškį, Kulautuva ir Vilkiją.

Kulautuvos parke jau repetuojamas iškilmingas diskgolfo aištelės atidarymas. Ji įrengta Europos socialinio fondo ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis, Kulautuvos bendruomenei parengus projektą "Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario seniūnijose". Projekto metu buvo įsigyta įranga, reikalinga 7 krepšių diskgolfo parkui įrengti, o aikštelei parinkta vieta parke, kuriame šiemet nuskambėjo jau 19-as bardų festivalis "Akacijų alėja".

Diskgolfas labai panašus į tradicinį golfą, tik čia naudojami skraidantys diskai, kurie skiriasi nuo lėkščiasvydžio diskų, nes yra mažesni, sunkesni ir plonesni. Septynių krepšių diskgolfo aikštelėje jau skamba jaunimo balsai. Čia vyksta minėtų seniūnijų jaunimo bendra stovykla. Įvyko ir pirmosios neoficialios profesionalų varžybos, o svetainėje diskgolfmetrix.com žaidėjų patogumui "DiscCity" komanda sukūrė Kulautuvos diskgolfo skiltį, kur žaidėjai galės skaičiuoti savo taškus.

Oficialus parko atidarymas numatomas rugpjūčio 9 d. O kai vėsūs orai sumažins norą būti lauke, Kulautuvoje prasidės Kauno rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos lėšomis finansuojamas projektas "Joga šeimai". Projekto metu numatoma suorganizuoti 36 jogos užsiėmimų ciklą, skirtą įvairioms amžiaus grupėms, ypatingai skatinant visos šeimos dalyvavimą ir įsitraukimą.