KTU studijavęs amerikietis: lietuviški miestai turi išskirtinį charakterį

Atvykęs iš santykinai jauno ir modernaus miesto – Orlando, Floridos valstijoje, JAV – Jamesas itin džiaugėsi galimybe tyrinėti istorinius Kauno ir Vilniaus senamiesčius, o visus Lietuvoje patirtus įspūdžius aprašė savo tinklaraštyje.

„Jei būčiau vadovavęsis išankstinėmis nuostatomis, nebūčiau atviras naujiems potyriams, nežinočiau, kokie gražūs yra šie miestai. Žmonės per daug pasitiki tuo, ką sako kiti. Skirtumas tarp to, kai tu skaitai ar klausaisi kitų įspūdžių apie tam tikrą vietą ir to, ką iš tikrųjų ten patiri, yra didžiulis“, – sako Jamesas.

Jis pripažįsta, kad lietuviai yra santūresni nei amerikiečiai, bet tai jam patinka. Tiesą sakant, studentas pripažįsta, kad pagrindinis iššūkis jam buvo nugalėti savo baimę ir drovumą: „Aš nenorėjau išsiskirti iš kitų, būti atpažįstamas kaip užsienietis“.

J. Gray studijuoti į KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetą (SHMMF) pagal „Erasmus+“ mainų programą atvyko iš Centrinės Floridos universiteto (angl. University of Central Florida, UCF) JAV. Kauno technologijos universitetą viešojo administravimo antrakursiui rekomendavo UCF profesorius.

Jamesas – vienas iš dviejų JAV studentų, 2019 m. pavasarį studijavusių KTU. Grįžęs į Floridą po semestro, praleisto Lietuvoje, KTU, Jamesas taps patikimu informacijos šaltiniu būsimiems dvigubo laipsnio bakalauro diplomą suteikiančios bendros KTU ir UCF Viešojo valdymo studijų programos studentams.

Studijų programa „Viešasis valdymas“ pirmą kartą Lietuvos aukštojo mokslo istorijoje sujungs amerikietišką ir europietišką švietimo sistemas. Ji KTU pradedama vykdyti jau šių metų rugsėjį.

Naujosios programos absolventai įgis ne tik KTU viešojo administravimo, bet ir UCF nepelno sektoriaus lyderystės (angl. non-profit management) diplomą. KTU studentai turės puikią galimybę studijuoti JAV universitete, nemokėdami studijų mokesčio, kuris net kelis kartus didesnis nei Europoje.

Pirmasis šokas – parduotuvėje

Jamesas teigia girdėjęs, jog europiečiai atpažįsta amerikiečius iš eisenos. Ir nustemba, išgirdęs, kad yra labai panašus į lietuvį. Nors dauguma dalykų, jo girdėtų apie Lietuvą, pasirodė esą netiesa, pirma Jameso patirtis maisto prekių parduotuvėje nebuvo tokia sklandi kaip jis tikėjosi.

„Labiausiai nuo JAV besiskiriantis dalykas, kuris mane nustebino – tai, kaip čia dirba kasininkai. Beje, aš žinau, kad tai būdinga ne tik Lietuvai, bet Europai apskritai. JAV kasininkai stovi, be to, yra papildomas darbuotojas, kuris sudeda prekes į pirkinių maišelį. Pas jus kasininkai paprastai sėdi, niekas nesudeda pirkinių, o ir už maišelius reikia mokėti“, – šypsodamasis sako Jamesas.

Atviras naujoms patirtims studentas iš JAV išliko plačiai atvertomis akimis: jis ne tik mokėsi iš naujų potyrių, bet taip pat užrašė juos savo tinklaraštyje, kurio ištraukos publikuotos ir KTU studentų laikraštyje „Njuspeipis“.

Šalia studijų KTU, James taip pat atliko praktiką „Transparency International“. Gyvendamas Lietuvoje jis stengėsi ir neatsilikti nuo veiklų, paliktų namuose, tokių kaip grojaraščių kūrimas radijo laidai, kurią pats vedė Orlande.

Išskirtiniai Lietuvos miestai

Santykinai jauno miesto gyventoją Jamesą sužavėjo Kauno ir Vilniaus senamiesčiai, jam įdomu buvo pamatyti, kaip seni, istoriniai pastatai, įsilieja į šiuolaikinę architektūrą.

„Orlandas yra iš stiklo ir plieno. Viskas čia nauja ir brangu, – pasakoja Jamesas. – Aš suprantu, kad Kauno gyventojams seni pastatai ir piešiniai ant sienų gali būti neįdomūs ir nestebinti, tačiau man jie rodo tam tikrą miesto būdą ir charakterį“.

Pasak studento, Orlandui trūksta unikalaus identiteto.

„Nors tai, kad iš čia kilo „Disney“ ir „Universal“, tikrai patrauklu ir įdomu“, – sutinka jis.

Dar viena dalykas, kuriuo Kaune ir Vilniuje mėgavosi Jamesas – miestų pritaikymas pėstiesiems ir viešojo transporto efektyvumas: „Orlande žmonės turi susiplanuoti mažiausiai valandą, jei nori kažkur nukeliauti autobusu. Lietuvoje ir automobilių vairuotojai kur kas pagarbesni pėstiesiems nei JAV“.

Jamesui Kaunas – parkų, laiptų ir pastatų su vidiniais kiemais miestas, kurį labai įdomu tyrinėti ir pažinti. Vilniuje vaikinas mėgavosi menu, architektūra ir interjero dizainu. Žinodamas apie amžiną konkurenciją tarp dviejų didžiųjų Lietuvos miestų, vaikinas išliko neutralus.

„Mėgstu tyrinėti miestus, suprasti jų savybes, išskirtinius bruožus, pažinti asmenybes, tačiau nemėgstu jų lyginti. Nors ir nesu didžiausias Orlando gerbėjas, aš norėčiau, kad jis būtų vertinamas pagal savo nuopelnus bei vertę ir nebūtų lyginamas su kitais miestais“, – tikina KTU studijavęs J. Gray.

Tarpininkas tarp miestų planuotojų ir visuomenės

Paklaustas apie studijas Kaune, Jamesas pripažįsta, kad prireikė laiko priprasti prie mažiau griežtos studijų struktūros, tačiau jis vertina iššūkius. Be to, jam ypač patiko asmeninis dėstytojų požiūris ir dėmesys.

Viešojo administravimo studentui įdomiausia sritis – miesto planavimas. Ateityje Jamesas save įsivaizduoja dirbantį tokioje pozicijoje, kuri leistų jam atlikti ne tik techninius ir analitinius planavimo darbus, bet taip pat ir būti tarpininku tarp visuomenės ir miesto valdžios, svarstančios miesto plėtros galimybes.

„Vienas dalykas, kurį moku tikrai gerai – tai sudėtingą informaciją auditorijai pristatyti taip, kad ją suprastų kiekvienas“, – sako studentas.

Taip pat, Jamesas save mato ir dirbantį muziejuje.

„Amerikoje daug laiko savanoriavau, atlikau daug skirtingų darbų, susijusių su muziejų veikla, – pasakoja J. Gray. – Man įdomu, kaip surenkamos kolekcijos, kaip muziejai gauna paramą ir finansavimą, kaip vystomos tokios didelės ne pelno modelio veiklos“.