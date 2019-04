Kodėl Anglijos lietuviai nebijo „Brexit'o“?

Naujakurės išpažintis

"Man jokio skirtumo, išstos Didžioji Britanija iš ES ar ne!" – teigė vos prieš metus, jau įvykus referendumui dėl "Brexit", anapus Lamanšo sąsiaurio įsikūrusi Ernesta iš Radviliškio.

Ketvirtą dešimtį baigianti lietuvė skubėjo su paaugliais vaikais Velykoms į Angliją, kur dabar jos namai.

"Lietuvos spauda rašo, o televizijos rodo apie "Brexit" tai, ko nori valdžia", – dalijosi savo įspūdžiais po trumpų atostogų gimtinėje pašnekovė. Niekas iš jos pažįstamų grįžti atgal į Lietuvą dėl "Brexit" neketina. Ir, jos nuomone, Didžioji Britanija liks ES, nes palikdama ją turės daugiau žalos negu naudos. Migruojantys žmonės jai reikalingi kaip darbo jėga, nes vietiniai dirbti už minimumą nenori. O jai ten gaunamo atlyginimo pakanka.

Anot Ernestos, referendumas dėl "Brexit" jos planų vykti į Angliją nepakeitė, nes moteris ten keliavo dirbti, o ne parazituoti iš gaunamų pašalpų. Tokį apsisprendimą lėmė ne tik geresnio atlygio už darbą siekis, bet ir rūpestis vaikų ateitimi.

"Lietuvoje uždirbdavau 400–500 eurų per mėnesį. Anglijoje gaunu 400 svarų per savaitę. Tiesa, jau už kitą darbą. Aišku, 100 proc. garantuoti negaliu, bet manau, kad planuojamas "Brexit" mūsų ateities Anglijoje nesužlugdys. Be to, ne visi anglai pasisako už "Brexit". Kaip ir lietuviai, vieni toleruoja užsieniečius, kiti – ne. Tokios pačios nuomonės ir mano bendradarbiai. Dirbantys žmonės "Brexit" nebijo. Be to, Anglijoje darbuotojus iš Lietuvos vertina. Ir daug labiau negu Lietuvoje. "Brexit" bijo tie, kurie gauna pašalpas ir yra kaip nors prasižengę", – pasakojo pašnekovė, dirbanti vieno Anglijos miestelio fabrike – prie vištų konvejerio.

Jos 15-metis sūnus prisipažino, kad savo nuomonės apie "Brexit" neturi. O 13-metė dukra teigė, kad jai tai nesvarbu.

Jaunimas jaučia pavojų

Kiti gimtinėje per atostogas Didžiosios Britanijos mokyklose viešėję jaunuoliai žiūri į gyvenimą realiau.

Savo ūgiu iš besiregistruojančių skrydžiui išsiskyręs 16-metis Justinas viešėjo pas močiutę Domeikavoje. Nors jis Anglijoje su tėvais gyvena tik apie porą metų, lietuviškai jau kalba su akcentu.

Anot Justino, jo bendramoksliai anglai apie "Brexit" rimtai nekalba. Tik laido apie tai įvairius juokelius. Nors jų kolegijoje trinčių nacionaliniu pagrindu yra. Ir į kai kurias tautybes bendramoksliai anglai žiūri šnairai. Tiesa, jie nežinojo, kur yra Lietuva, kai paklaustas, iš kokios šalies atvyko, Justinas pasakė jiems savo gimtinės pavadinimą.

Šešiolikmetis prisipažino, kad nelabai norėtų, kad Anglija išstotų iš ES – bijo, kad tai gali suvaržyti jo ateities planus. Jau nekalbant apie išvarymą iš Didžiosios Britanijos. Tokios galimybės neatmeta, kai kurie jo tėvų draugai. O patys tėvai tiesiog nusprendė plaukti pasroviui.

Tačiau Justiną išlydinti močiutė įsitikinusi, kad "Brexit" žlugs. Kai viešėjo pastarąjį kartą Anglijoje pas dukrą, ši su vyru buvo gavusi iš vietinės valdžios laiškus, raginančius neišvažiuoti – pasilikti.

Apie jaučiamas rasistines nuotaikas, prasidėjus "Brexit", pasakojo ir po atostogų gimtinėje į Angliją grįžtantys du bendramoksliai. Vienas jų kilęs iš Kauno, kitas – iš Kėdainių.

"Anglai mūsų, emigrantų, nelabai mėgsta. Dėl to būna ir muštynių. Ir mokykloje, ir gatvėje. Nors labiausiai jie nemėgsta rumunų, buvome užpulti gatvėje ir mes. Greičiausiai nugirdo, kad kalbame tarpusavyje ne angliškai. Iš pradžių prisikabino keli tamsesnio gymio bendraamžiai, turintys Anglijos pilietybę. Paskui prie jų prisijungė ir daugiau tokių. Viskas baigėsi tuo, kad atėmė kepurę", – pasakojo jaunuoliai apie jiems Londone, kuriame gyvena, nutikusį įvykį dar vykstant balsavimui už Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES. Nors jie teigė manantys, kad "Brexit" neįvyks, tikino jo nebijantys. Blogiausiu atveju grįš į Lietuvą.

Išlydėjo anūkus

Iš išskrendančius išlydinčių būrio išsiskyrė ir du žilagalviai su anūkais.

"Išlydime jaunesniąją dukrą bei jos vyrą iš Malaizijos į Angliją. Kartu su savo sūnumi jie išsiveža ir ten gyvenančios vyresniosios dukters sūnų, kurio tėvas – iš Jamaikos. Abu anūkai turi Anglijos pilietybę, nes ten gimė. O jaunesnysis – dvigubą: Anglijos ir Latvijos", – pasakojo žilagalvis iš Daugpilio, atvežęs išvykstančius Kaunan, nes iš Rygos skrydžio į Bristolį nėra.

Kaip buvo, taip ir bus. "Brexit" nieko nekeičia.

Anot pašnekovo, vyresnioji dukra, išvykusi į Angliją prieš penkiolika metų su pirmaisiais studentais pagal jų mainų programą. Jis užsiminė, kad jau galvoja grįžti. Tačiau ne dėl "Brexit". Esą jau nusibodo toks gyvenimas. Be to, išsiskyrė su vyru.

Žilagalvio žmona teigė mananti, kad Anglija neišstos iš ES. "Tiesiog jos neišleis – sudarys tokias sąlygas, kad taip pasielgti bus neverta", – grindė savo nuomonę internacionalinėje – latvio ir rusės šeimoje gimusi pašnekovė. Jos teigimu, "Brexit" nenori nė viena dukra. Tačiau, paklausta, ar tai negali būti susiję su internacionalinėmis dukrų šeimomis, susimąsto ir nieko neatsako.

Jaunesnioji žilagalvių dukra, gyvenanti Anglijoje jau dvylika metų, "Kauno dienai" teigė, kad tas "Brexit" iš viso buvo nereikalingas. Žmonės tiesiog balsavo, nežinodami, už ką. Todėl idealiausia išeitis iš dabartinės situacijos būtų atsisakyti išstojimo idėjos. Tačiau grįžti į gimtinę, net ir įvykus "Brexit", ji neketina. Jau įleido šaknis mažame Anglijos miestelyje, kuriame atsidūrė iš karto po mokyklos – išskubėjo paskui vyresniąją seserį ir dabar dirba vietiniame restorane vadybininke. Deja, tėvai taip pat neketina atvykti į Angliją. Šie teigia, kad dėl Latvijoje gyvenančių savo tėvų. Todėl ir lanko, kaip buvo ir šį kartą, vieni kitus tik per gimtadienius.

Kas nutylima?

Pradėjus leistis lėktuvams iš Didžiosios Britanijos, prakalbinti jų keleivius buvo kur kas sunkiau.

"Aš "Brexit" nesidomiu. Yra, kaip yra. Ir jo rezultatų nebijau, nes gyvenu ten jau trylika metų. Žodžiu, esu įsikūrusi. Ir mūsų miestelyje jokios įtampos dėl "Brexit" nejuntama", – teigė kauniete Džiuljeta prisistačiusi inteligentiška moteris.

Tačiau netrukus ji išsidavė, kad nėra tokia rami dėl savo ateities. Paklausta, kuo, jos nuomone, baigsis "Brexit", atsakė: "Gal bus dar antras referendumas. Vilties širdyje dar yra."

Kitas pašnekovas, kurį pavyko prakalbinti tik po trijų, prieš tai atsisakiusių pasidalyti mintimis apie "Brexit", taip pat leido suprasti, kad jam dėl to galvos neskauda.

"Kaip buvo, taip ir bus. "Brexit" nieko nekeičia", – sakė šis, prisistatyti nenorėjęs ką tik iš Londono atskridęs vyras, tepasakė, kad gyvena Anglijoje jau treji metai ir dirba ten programuotoju bei vairuotoju.

Tačiau, pasiteiravus, kam rengiamas "Brexit", pašnekovas atskleidė, kad vis dėl to juo domisi. "Tiesiog Jungtinė Karalystė nenori mokėti per daug pinigų ES. "Brexit" susijęs su politika, o ne su ten dirbančiais užsieniečiais. Jie ten labai reikalingi. Ir po "Brexit" kažkas turės dirbti. Tačiau ES nurodinėja, kiek žmonių Anglija turi priimti. O tie pabėgėliai nelabai nori dirbti. Ar jums nekyla klausimas, kodėl jie visi taip veržiasi į Angliją bei Skandinavijos šalis? Taigi Anglija išstos iš ES ir gyvens kaip Šveicarija bei Norvegija – be primestos ES politikos", – reziumavo pašnekovas, kurio Kauno oro uoste niekas nepasitiko. Jis tikino mėgstantis viską daryti vienas.