Kiekvienas turime savo misiją (Metų kaunietės rinkimai)

08. Laura UNIKAUSKAITĖ-ALEKNIENĖ – šešių vaikų mama, gydytoja, Kauno arkivyskupijos šeimos centro ir kitų katalikiškų veiklų savanorė, rūpinasi savo įkurta VšĮ mokykla „Atradimai“, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas sąmoningumui ir santykiams.

„Kiekvienas žmogus turi savo misiją, užduotį gyvenime – jos be galo skirtingos ir ypatingos. Kaune yra tūkstančiai nuostabių žmonių, kurie aukojasi kasdien dėl kito žmogaus ir kurių darbų nesimato ir nesigirdi, bet be kurių atsidavimo pasaulis būtų ne toks gražus: prie neišnešioto naujagimio dieną naktį palinkusi motina, savo ligotus tėvelius slaugantis vyras ar moteris, senolius kaimynus aplankanti šeima, atsidavęs savo darbui, visada su šypsena ar padrąsinančiu žodžiu žmogus, o gal ligonis, aukojantis savo ligą Dievui ir besimeldžiantis už mus visus... Jų gal niekas niekuomet nepastebės ir nepakvies į jokį projektą, bet jų indėlis į gražų Kauną, Lietuvą ir pasaulį yra lygiai toks pat svarbus kaip ir tų, kurių darbai matomi“, – pokalbį pradėjo L.Unikauskaitė-Aleknienė.

„Vienas nuostabiausių dalykų man – pamatyti, kaip į žmogaus gyvenimą ateina palengvėjimas, sąmoningumas“, – apie savo kaip medikės, švietėjos ir katalikiškų veiklų savanorės patirtį kalbėjo kaunietė.

„Didelė privilegija padėti žmonėms suprasti ir įveikti ligą, matyti, kaip jie nurimsta ir patiki, kad viskas bus gerai, ar padėti moterims, išgyvenančios pogimdyminę depresiją, kai užtenka tiek nedaug, kad akys nušvistų, kad visiškai kitaip pamatytų savo gyvenimą, vaikelį, padėti šeimoms, negalinčioms susilaukti kūdikio, tai padaryti natūraliai...“ – vardijo moteris.

Kauno arkivyskupijos šeimos centre kartu su vyru savanoriaudami su sužadėtiniais, stiprina ir savo pačių ryšį. Kartu su vyru jie taip pat ir sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariai, tarnaujantys žmonėms malda. „Matyti Dievo darbus, Jo daromus stebuklus žmonių gyvenimuose – malonė, tai stiprina mūsų pačių ir mūsų vaikų tikėjimą.“

Šiuo metu daugybę savo laiko ir energijos skiria savo su vyru įkurtai mokyklai „Atradimai“. „Matyti, kaip vaikai atranda džiaugsmą, palengvėjimą, pradeda mokytis sąmoningai, atsako sau į klausimą, dėl ko tai daro – auginanti ir atlyginanti patirtis“, – apie motyvaciją kalbėjo L.Unikauskaitė-Aleknienė. Vaikai, kurie viską sprendė smurtu, po truputį išmoksta girdėti ir kalbėti. „Suteikdami ryšį, būdami šalia, galime padaryti tiek daug. Tas pats ir šeimoje. Santykis, buvimas kartu vienija, padeda suprasti vienam kitą, norėti vienam dėl kito aukotis ir gyventi. Tiek su vyru, tiek su vaikais“, – sakė kaunietė. Santykio ji norėtų palinkėti kiekvienam žmogui: prasmingo, gilaus – su Dievu, su artimu, su savimi.

Sunkiausia kaunietei – nepamesti savęs. Atrasti laiko ramybei, sustoti. Kartais sunkiausia – pasitikėti Dievu, nors iš tiesų Jis per visa perveda.

12. Monika STRAUPYTĖ – nepaprastai kūrybinga asmenybė, ieškanti ir randanti originalių būdų, kaip sudominti žmones knygų skaitymu ir ne tik. Jos, kaip Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos darbuotojos, dėka mieste atsirado tokios iniciatyvos kaip skaitymai su šunimi, pirmoji Lietuvoje „Emocijų biblioteka“, pirmoji Kaune „Žaisloteka“, kuri buvo išrinkta įsimintiniausia Kauno kultūros iniciatyva.

„Bibliotekos išgyvena renesansą“, – džiaugėsi komunikacijos specialistė, prisidėjusi prie iniciatyvos įkurti biblioteką tatuiruočių studijoje, koordinuojanti paplūdimio bibliotekų veiklą ir atskleidžianti įdomiausias bibliotekos istorijos detales vesdama ekskursijas.

„Jau seniai nebeliko stereotipo, kad bibliotekoje yra tyla ir niekas nevyksta. Pagrindinė bibliotekos funkcija, žinoma, išlieka skaitymo skatinimas, tačiau šalia jo yra daugybė kitų veiklų: renginiai, parodos, edukacijos. Skaitymas be galo naudingas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems: jis mažina stresą, gerina miego kokybę, didina laimės jausmą, be to, yra puiki pramoga, o jeigu naudojatės bibliotekų paslaugomis – ir visiškai nemokama“, – vardijo kaunietė.

Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos padaliniuose dalis erdvės skirta ir menininkams – jų parodoms rengti. Bibliotekose – ir vietos mokymuisi, darbui su kompiuteriu, susitikimams, renginiams. Netrūksta ir netradicinių bibliotekos paslaugų, pavyzdžiui, nemokamas pabėgimo kambarys, „Žaisloteka“, kuri skolina į namus stalo žaidimus ir žaislus, biblioteka grožio salone ir tatuiruočių studijoje, knygų pristatymo į namus paslauga žmonėms, turintiems judėjimo negalią, ir senjorams, skaitymai su terapiniais šunimis, 3D spausdinimas, knygų spausdinimas Brailio raštu ir kt. Šiemet, Europos kultūros sostinės metais, planuojama įrengti skaityklą Kalniečių parke.

Kokius įvardytų Kauno išskirtinumus? „Tai nuostabiai gyvas miestas, pulsuojantis kultūriniu gyvenimu. Aišku, prie to prisideda Europos kultūros sostinės titulas. Čia vyksta begalė dalykų, Laisvės alėja pilna žmonių, kad ir kada į ją beišeitum. Labai išaugęs bendras pasididžiavimas savo miestu, meilės jam jausmas. Aš irgi tą jaučiu“, – sakė komunikacijos specialistė.

Tiems, kas atvažiuoja pasisvečiuoti Kaune, ji patartų paskirti bent dieną tiesiog paklaidžioti po miestą. „Čia yra daugybė perlų, kuriuos gali atrasti vaikštinėdamas, pakeldamas akis į pastatus. Kauniečiams linkėčiau atrasti tokią veiklą, darbą, kuris teiktų laimę. Linkiu siekti savo tikslų, nes viskas yra įmanoma. Tik reikia svajoti ir įdėti pastangų“, – kalbėjo M. Straupytė.

