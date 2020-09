Kėdainių rajone – smurto protrūkis prieš gyvūnų teisių aktyvistus

Savanoriai įbauginti

Šiąnakt Pilionių kaime prie įtariamo netinkamomis sąlygomis šunis laikančio vyro sodybos susirinkę savanoriai buvo sutikti ne tik su nepasitenkinimu, grasinimais, bet ir realiais smurtiniais veiksmais.

Savanoriai pasakoja ten radę apleistų ir baisiomis sąlygomis priverstų gyventi gyvūnų. Apsukę teritoriją aktyvistai saugo, kad galimi piktavaliai nebandytų slėpti nelegalios ir nusikalstamos savo veiklos pėdsakų, neišvežtų, kaip teigiama, nustekentų šunų.

Savanorė Simona, prie sodybos pasirodė pirmadienį po pietų. Ji atsiliepė į kitų savanorių pagalbos prašymą prisidėti saugant sodybą, nes vietiniai aktyvistai yra įsibaiminę dėl galimo sodybos savininko keršto.

„Jie įbauginti vakar vykusių įvykių. Šeimininkas sumušė vieną savanorį, apdaužė mašinas. Sekė juos, filmavo, užsirašė automobilių numerius. Šiandien savanoriai taip pat buvo filmuojami. Tai yra visiškai neadekvatus žmogus“, – susidarė įspūdį mergina.

Ji pasakojo, kad nebuvo sunku rasti minėta sodybą. Šunys iš tolo loja, kaukia.

Simona svarstė, kad jeigu žmogus neturėtų, ko slėpti, iš karto įsileistų veterinarijos inspektorius, pareigūnus į teritoriją ir aprodytų, kaip yra laikomi šunys“, – kalbėjo savanorė.

Ji pasigedo įvykio vietoje buvusių VMVT atstovų komunikacijos. „Jie nieko nekomentuoja. Jie nuėjo, pasikalbėjo su savininko sūnum ar kažkokiu giminaičiu. Pasakė, kad tarnybos neįleidžia ir nekomentuos nieko“, – pasakojo aktyvistė.

Ji su bendraminčiais apie tai, kas vyksta sodybos teritorija gali tik spėlioti ir spręsti iš užuominų, kurios yra iškalbingos. „Neįsivaizduojame, kiek ten šunų. Gal dešimt, gal dvidešimt… Vietovė – šabakštynas. Medžiais apauginta. Nieko nieko nesimato. Yra vienas pitbulis – dabar aš jį ir matau, o ten, kur šalia karvių prie grandinių pririšti šunys, nežinau, kokie jie, bet girdėjau, kad veisliniai“, – situaciją bandė nupasakoti mergina.

Šeimininkas sumušė vieną savanorį, apdaužė mašinas. Sekė juos, filmavo, užsirašė automobilių numerius. Šiandien savanoriai taip pat buvo filmuojami. Tai yra visiškai neadekvatus žmogus.

Augina medžioklei?

Kėdainių rajono tarybos narė Indrė Fiodorova portalui kauno.diena.lt taip pat kalbėjo turinti informacijos, kad naktį buvo užpultas prie sodybos budėjęs jaunimas.

„Savininkas yra areštuotas. Jaunimas ir šiandien budi prie sodybos. Padėjau jiems sukontaktuoti su įvairiomis institucijomis. Vietoje yra ir savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius, kiti savivaldybės, VMVT atstovai. Žinau, kad jau gautas leidimas, kad VMVT galės įžengti į teritoriją“, – apie 14 val. pasakojo I.Fiodorova.

Prie sodybos po pietų apsilankęs Dotnuvos seniūnas Vytautas Grigas neslėpė nuostabos dėl to, ką pamatė. „Šunys labai tragiškai atrodo. Laikomi pririšti prie tvenkinio. Aišku, nereikia jų girdyti. Šunys bet kada gali atsigerti. Kažkokios būdos yra, bet nepanašios į būdas. Betvarkė didžiulė. Jis ten visą pakrantę užsiėmęs. Šuo prie šuns“, – pasakojo V. Grigas.

Asmeninio archyvo nuotr.

I.Fiodorovos turimomis žiniomis, skundų dėl šios teritorijos ir jo savininko gaunama ne pirmą kartą. „Kiek man teko girdėti, klausimas buvo keliamas ne dėl gyvūnų laikymo sąlygų, o dėl to, kad būdavo paleidžiami šunys, jie užpuldavo kitus žmones“, – dalijosi nuogirdomis tarybos narė.

V.Grigas taip pat prabilo apie ankstesnius skundus, kurių centre – medžioklei naudoti šunys. Anot seniūno, savininkas šunis naudodavo kaip ginklą, kad šie pagautų grobį. „Jie sudrasko, jis pasiima. Be šūvio, be triukšmo, be nieko. Turėjome tokį konfliktą. Po to lyg buvo byla iškelta, neprisimenu“, – teigė seniūnas.

Pradėjo ikiteisminius tyrimus

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai patvirtino sulaukę kvietimo į Pilionis.

„Vakar tame kaime pradėjome ikiteisminius tyrimus dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Šiuo metu įvykio vietoje pareigūnai užtikrina viešąją tvarką, kur dirba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai“, – komentavo atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė.

VMVT atstovų komentaro dar laukiame.

Policijos departamentas šiandien išplatino informaciją, kad Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla šiandien susitiko su VMVT direktoriumi Dariumi Remeika ir „aptarė situaciją dėl nelegalių gyvūnų veislynų, galimo kankinimo ar kitokio žiauraus elgesio su gyvūnais“.

Šunys labai tragiškai atrodo. Laikomi pririšti prie tvenkinio.

„Sutarta aktyviau koordinuoti institucijų veiksmus sprendžiant šią problemą, ypatingai – reaguojant į gaunamus pranešimus. Sutarta, kad tarnybos pagal galimybes organizuos bendrus ekipažus, kurie galės sureaguoti į gaunamus pranešimus ir vietoje spręsti problemą, taip pat vykdytų netikėtus patikrinimus pagal turimą informaciją. Taip pat policija inicijuos tarpinstitucinius prevencinius reidus, siekiant nustatyti nelegalias veisyklas ir atlikti atitinkamus patikrinimus. Susitikimo metu aptarta ir veikla, kuomet žmonės nelegaliai įsigyja augintinius, o toks verslas yra pakankamai latentiškas, nes tuo suinteresuotos abi pusės. Vadovai atkreipė dėmesį, kad būtinas visų gyventojų socialiai atsakingas elgesys, perkant/parduodant gyvūnus be įsigyjimo dokumentų“, – teigiama pranešime spaudai.

Policijos duomenimis, šiemet dėl žiauraus elgesio su gyvūnais policija yra pradėjusi 46 ikiteisminius tyrimus (2019 m. – 61), policijos pareigūnai surašė 68 administracinių nusižengimų protokolus dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.