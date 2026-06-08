Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose – puoselėjami sodai: ne tik pamokos, bet ir natūralūs vaisiai

Prasminga dovana – vaismedžiai
Vaisius jau veda prieš septynerius metus pradėta graži Kazlų Rūdos savivaldybės tradicija dovanoti mokykloms vaismedžių sodinukų: mokiniai ne tik mokosi sodinti vaismedžius, juos prižiūrėti, bet ir vaišinasi savo pačių išaugintais ekologiškais vaisiais.
Dar 2019 m. pavasarį miestelių mokykloms Kazlų Rūdos savivaldybė padovanojo apie 80 vėlyvųjų vaismedžių sodinukų. Tuomet tokia idėja kilo merui Mantui Varaškai, kuris savo sodyboje laisvalaikiu per sezoną savo reikmėms užsiaugina apie 9,5 t sveikų, ekologiškų vaisių.
„Tuomet kilo mintis tokiais sveikais vaisiais aprūpinti ir gyvenviečių mokyklas Kazlų Rūdos savivaldybėje. Vaismedžių priežiūra nereikalauja labai didelių pastangų, o nauda visiems akivaizdi – viena vertus, vaikai turi galimybę pamatyti visą vaisių kelią nuo žydėjimo iki atkeliavimo ant stalo, kita vertus, turi galimybę mokytis prižiūrėti sodą, sužinoti apie tikrąjį tvarumą ar technologijų pamokose mokytis kepti pyragą su savo užaugintais obuoliais. Galų gale, savivaldybė gali pasidžiaugti padovanojusi tikrai prasmingą dovaną, kuri gyvuos ir neš naudą ne vienus metus“, – pasakojo M. Varaška apie šios iniciatyvos pradžią.
2022 m. pirmųjų pasodintų vaismedžių derlius jau buvo matuojamas dėžėmis – tuomet buvo galima džiaugtis, kad vaikai gauna ne tik sveikų, skanių vaisių, bet ir pagrindines sodininkystės žinias.
Sodina ir prižiūri mokiniai
Ši prasminga tradicija palaikoma keletą metų. Ją tęsiant šiemet Kazlų Rūdos savivaldybė gyvenviečių mokykloms padovanojo daugiau kaip 160 vaismedžių sodinukų. Moksleiviai su mokytojais ir savivaldybės vadovais vaismedžius pasodino Antanavo, Bagotosios ir Jankų mokyklų teritorijose.
Daugiausia jų teko Antanavo mokyklai, kurios teritorijoje yra galimybė formuoti gražų vaismedžių sodą. Į talką buvo sukviesti mokiniai, mokytojai iš kitų savivaldybės mokyklų ir net darželių. Sunkiausias darbas – iškasti duobes medeliams – kliuvo mokyklų darbuotojams, tačiau kitus darbus talkos metu atliko ir moksleiviai, ir mokytojai, ir savivaldybės darbuotojai.
„Puoselėdami sodus prie mokyklų vaikai galės valgyti ekologiškus, natūralius vaisius, kurie mūsų kūnams yra neįkainojami, ypač šių dienų pasaulyje, kur tiek daug cheminėmis medžiagomis apdoroto maisto“, – sakė Kazlų Rūdos meras M. Varaška.
Šeimoms draugiška aplinka
Kazlų Rūda turi ir daugiau sprendimų, svarbių jaunoms šeimoms. Šių metų rudenį Kazlų Rūdoje planuoja pradėti veikti naujas darželio „Pušelė“ korpusas, kur naujose, moderniose patalpose bus įkurdintos trys ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės, vietos ras STEAM laboratorija, lauke bus įrengtos šiuolaikiškos edukacinės erdvės.
Sparčiai atsinaujinančiame Sporto centre už simbolinį 7 eurų mokestį vaikai gali rinktis iš badmintono, dziudo, futbolo, graikų-romėnų imtynių, krepšinio, lengvosios atletikos, akrobatinės gimnastikos ir teniso treniruočių. Mieste ir gyvenvietėse viešose vietose atnaujinti treniruokliai, yra erdvių vaikų žaidimams. Kazlų I kaimo paplūdimyje įrengta vieta lankytojams su augintiniais.
Vaikų lavinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje vyksta ne tik mokyklose ar darželiuose. Čia veikia Rimvydo Žigaičio menų mokykla, kur vaikai groja, dainuoja, piešia, lipdo ir fotografuoja. Menų mokyklos vadovė džiaugiasi, kad mokykloje dirba nemažai jaunų, energingų pedagogų, kurie prisideda prie mokyklos organizuojamų švenčių išskirtinumo.
Naujas, modernus darželis, nauja pradinės mokyklos sporto salė, simbolinis mokestis už vaikų būrelius Kazlų Rūdos sporto centre – ne vieninteliai privalumai jaunoms šeimoms. Kazlų Rūdos gyventojams, kurie susilaukia naujagimio, savivaldybė padidino vienkartinę išmoką nuo 500 iki 700 eurų.
Iš didesnių miestų į Kazlų Rūdą gyventi atvykę žmonės džiaugiasi didėjančia paslaugų pasiūla, o kasdienybėje labiausiai džiugina miško apsuptis ir tai, kad čia nereikia gaišti laiko kamščiuose. Visus svarbiausius objektus, lankytinas vietas ar paslaugų vietas galima rasti savivaldybės žemėlapyje čia: Kazlų Rūda | Kazlų Rūda.
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