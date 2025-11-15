Kauno turizmo proveržis: viršyti drąsiausi lūkesčiai

Svečiai – ir lapkritį
Pirmąją lapkričio savaitę abu Manto Skukausko valdomi viešbučiai Kauno Žaliakalnyje buvo perpildyti. Vieno užimtumas siekė 100 proc., kito – 70–80 proc. Prie to reikšmingai prisidėjo „Žalgirio“ arenoje vykęs pasaulinio garso grupės „OneRepublic“ koncertas. Čia nakvynę rinkosi tiek Kauną užplūdę grupės fanai, tiek miesto centre vietų viešbučiuose neradę užsienio turistai.
Peržvelgęs lapkričio rezervacijas, Mantas trina rankas – visą mėnesį užimtumas bus neprastas. Priešingai nei ankstesniais metais, kai su intensyviu turizmo sezonu tekdavo atsisveikinti kartu su vasara.
„Šįmet, kiek pasikalbu su apgyvendinimo paslaugas teikiančiais kolegomis, visų nuotaikos geros. Sinchronizavosi turizmas, renginiai, stadionas, arena – metai buvo puikūs. Tiesa, man ir praėjusieji buvo labai neblogi, vasaros sezoną pradėjome jau gegužės pradžioje”, – pernai prasidėjusiu pakilimu džiaugiasi M. Skukauskas.
Sukūręs originalios koncepcijos viešbučius „Very Bad Hotel“ („Labai blogas viešbutis“) ir „Broken Bed“ („Sulūžusi lova“) – iš viso 28 kambariai – verslininkas sulaukia įvairių klientų. Tądien, kai kalbėjomės, buvo ką tik išlydėjęs būrį kinų, bet dažniausiai čia apsistojantys užsieniečiai – suomiai, latviai, estai, lenkai.
„Suomiai sudaro 40 proc. mano klientų. Sakau, jums, suomiams, turbūt labai patinka maži ir „labai blogi“ viešbučiai. Smagu sulaukti emigrantų, kurių seneliai, proseneliai buvo kauniečiai, ieškančių čia savo praeities. Vasarą gyveno 72-ejų kanadietis lietuvis, pirmą kartą apsilankęs Lietuvoje, rašantis keturių dalių knygą apie Lietuvą. Ką tik išlydėjau iš Izraelio atvykusią porą su anūkais – vyro senelis paliko Kauną 1927 m. Labai įdomu pabendrauti su 30–40 metų Amerikoje gyvenančiais lietuviais. Jų daugėja – atvyksta dėl sveikatos, paveldėjimo reikalų, parduoti dar likusį tėvų nekilnojamąjį turtą“, – apie nusistovinčias tendencijas kalba M. Skukauskas.
Atsigavimą lėmė lietuviai
Palankiai apie 2025-uosius kalba ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, kuriam Kaune priklauso viešbučiai „Best Western Santaka“ ir „Best Baltic“.
„Skųstis negalime. Užimtumas pakankamas. Atsigavimas šiais metais buvo, – trumpai metus įvertino jis, bet atsargiai pridūrė. – Kiek tai tęsis, pasakyti negaliu.“
Priešingai nei galima buvo tikėtis, abiejų viešbučių užimtumą garantavo ne turistinės grupės. Šis sektorius, anot verslininko, po pandemijos dar nėra atsigavęs, tačiau jį gana netikėtai atsvėrė verslo klientai ir labai suaktyvėjęs vietinis turizmas.
„Didžiąją dalimi tą atsigavimą ir lėmė lietuviai. Daugybė žmonių važiavo į Kaune vykusius renginius – koncertus, futbolo rungtynes, kai kuriomis dienomis viešbučiai buvo maksimaliai užpildyti. Futbolas pritraukė ir kaimynus lenkus, latvius. Pastebėjau, kad nemažai jų iškart po rungtynių keliavo namo, bet dalis pasiliko Kaune. Miestas, žinoma, tą jaučia – užsipildo apgyvendinimo įstaigos, restoranai, barai“, – sako Z. Dargevičius.
Tačiau po Visų Šventųjų savaitgalio atsigavimą pakeitė sąstingis. Kalbėdamas apie savo viešbučius, jis pabrėžia, kad sezoniškumas apgyvendinimo versle tebėra ryškus – iki pat kovo laukia keturi vargani mėnesiai.
Kauno verslas, Z. Dargevičiaus teigimu, metus baigia itin optimistiškai. Kai kurie sektoriai, pramonė, ypač lengvoji, patyrė sunkumų, bet apskritai verslui šis laikotarpis buvo labai sėkmingas.
„Šie metai išimtinai palankūs. Pakilimas labai jaučiasi, nuotaikos puikios. Ir lūkesčiai tikrai geri, kad tik nebūtų per daug geri“, – svarsto jis.
Atsiras naujų žaidėjų?
Siekis sugrįžti į priešpandeminį lygį miestui jau neaktualus. Šiandien Kauno turizmas atspirties tašku laiko ne 2019-ųjų rodiklius, bet juos pasivijusius ir pranokusius praėjusius metus.
„Metų pradžioje gavome apdovanojimą už sėkmingiausią turizmo vietovę Lietuvoje ir su ta pozityvia gaida pavyksta tęsti visus šiuos metus. Labai smagu, kad atsirado naujų traukos taškų arba naujų priežasčių, dėl ko žmonės atvyksta į Kauną. Tai ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejiniai metai, ir Mokslo salos atidarymas, gausybė kultūrinių, pramoginių renginių Dariaus ir Girėno stadione, „Žalgirio“ arenoje“, kitose miesto vietose“, – renginius, pritraukiančius į Kauną būrius svečių, išskiria „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Pagal įsiregistravimo į apgyvendinimo įstaigas statistiką, didžiausio užimtumo datas sukuria būtent šie renginiai. Prieš kelerius metus tokių datų būdavo 2–3 per visus metus, dabar – 10–12. Miesto vystymo planai rodo, kad papildomų priežasčių atvykti į Kauną tik daugės.
Kalbant skaičiais, didžiausio užimtumo data žiemos sezono metu reiškė 75 proc. viešbučių kambarių užimtumą, vasaros – 98–100 proc. Ar tai reiškia, kad Kaunui reikia naujų viešbučių?
Šįmet, kiek pasikalbu su apgyvendinimo paslaugas teikiančiais kolegomis, visų nuotaikos geros. Sinchronizavosi turizmas, renginiai, stadionas, arena – metai buvo puikūs.
„Apgyvendinimo vietų plėtra Kaune yra susidomėjęs ne vienas interesantas. Viešbučių operatoriai puikiai žino, kad pasiekus tam tikrą užimtumo procentą, verta ateiti į miestą – sukurta papildoma pasiūla turėtų paklausą. Kaune kambarių metinis užimtumas jau viršija 60 proc. – tai geri skaičiai, jie leidžia ateiti naujiems žaidėjams“, – tikina T. Stankevičius, pabrėždamas, kad didelio užimtumo datos – puiku, tačiau, siekiant tvaraus turizmo modelio, būtina toliau mažinti sezoniškumą.
Dėmesys konferencijoms
Kauno turizmo strateguotojų žvilgsnis pirmiausia krypsta į konferencijų turizmą. Šiandien šis segmentas stipriai susikoncentravęs Vilniuje, bet Kaunas ambicingai ruošiasi atsiriekti savąją konferencijų organizavimo dalį.
Įžanga į didelius darbus – „Kaunas IN“ sukurtas išsamus beveik šimto puslapių renginių infrastruktūros gidas, kuriame pateikiama informacija apie konferencijų erdves, viešbučius, kitas renginių organizatoriams aktualias vietas. Dirbama kartu su nacionaliniais partneriais – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kurios vienas iš tikslų – skatinti konferencijų turizmą.
Dalis Kauno viešbučių jau atnaujino savo konferencijų erdves ir šiandien yra pasiruošę dirbti šiame segmente.
„Labai laukiame M. K. Čiurlionio koncertų ir konferencijų centro atidarymo. Jis labai pakeistų galimybes Kaune organizuoti koncertus, kurie gali sutraukti turistus. Tuo pačiu mes, kaip miesto agentūra, labiausiai žiūrime į konferencijų turizmo potencialą, – apie turizmo lūkesčius, siejamus su kairiajame Nemuno krante planuojamu objektu, kalba T. Stankevičius. – Taip pat aktyviai stebime „Žalgirio“ arenos pranešimus apie organizuojamus koncertus tiek pačioje arenoje, tiek Dariaus ir Girėno stadione. Jiems puikiai sekasi pritraukti renginius.“
Anot pašnekovo, kartais pamirštame, kad mūsų stadionuose vyksta ir futbolas. Šįmet į futbolo rungtynes buvo atvykę 500 suomių, 3–4 tūkstančiai lenkų, bent tūkstantis olandų – didėjantys sirgalių srautai šiandien jau gana ryškiai atsispindi miesto turizmo paveiksle. Belieka tikėtis, kad būsimais sezonais burtai Kaunui lems tas šalis, kurių sirgaliai aktyviai palaiko savas komandas. O tuo pačiu – papildo miesto turizmo ekonomiką.
Medicininis turizmas
T. Stankevičius atkreipia dėmesį, kad atsigauna ir kelionių organizatoriai – mieste vis dažniau matome turistinius autobusus, gausias turistų grupes. Po pandemijos jų buvo labai sumažėję, dominavo lėktuvais, savomis autotransporto priemonėmis atvykstantys pavieniai svečiai.
„Dabar tas balansas atsistato, po truputį grįžtama prie situacijos, kurią turėjome prieš pandemiją. Žiūrint į mūsų Turizmo informacijos centro rodiklius ir dominuojančias rinkas, džiugu matyti ir tai, kad šiandien yra daug Vakarų Europos turistų – prancūzų, vokiečių, britų, ispanų, – aktyviai atrandančių Kauną ir čia praleidžiančių ne po vieną naktį. Priešpandeminiais 2019-aisiais – tuo metu Rusija dar nebuvo pradėjusi plataus masto karo Ukrainoje – turėjome daug turistų iš Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano, kitų Rytų šalių”, – atkreipia dėmesį „Kaunas IN“ vadovas.
Labai stipria Kauno korta T. Stankevičius vadina medicininį, sveikatinimo turizmą. Apie tai kalbėti leidžia statistika, rodanti, kad šiuo metu daugiausia nakvynių mieste sugeneruoja britų turistai, kurių didžioji dalis atvyksta būtent dėl medicininių paslaugų. Čia jie praleidžia bent jau 6–7 naktis (Kauno vidurkis – 1–2 naktys).
Medicininiai turistai palieka nemažus pinigus tiek tiesioginėms medicinos paslaugoms, tiek reabilitacijos sferai. Be to, paprastai atvyksta kartu su šeimos nariais, tad yra labai laukiami ir apgyvendinimo bei maitinimo įstaigų.
Vainikuos Kalėdos
Apibendrindamas teigiamas šių metų tendencijas, „Kaunas IN“ vadovas primena, kad vienas svarbiausių turizmo patrauklumą užtikrinančių veiksnių – patogus susisiekimas.
„Kauno oro uostas yra vienas sparčiausiai augančių visoje Europoje pagal aptarnaujamų keleivių kiekį. Lyginant su praėjusiais metais, šįmet čia jau aptarnauta 15 proc. daugiau keleivių. Greitu metu baigsis jo plėtros etapas, kurio metu planuojama padvigubinti aptarnavimo apimtis. Labai džiaugiamės ir tuo, kad kitų metų pavasarį Kaune veiklą pradės Latvijos nacionalinė aviakompanija „airBaltic“ – beveik kasdien bus vykdomi skrydžiai į Rygą, iš kur bus galima patogiai pasiekti daugelį pasaulio vietų“, – patogesnes keliavimo galimybes pristato T. Stankevičius.
Jos bus aktualios ne tik mūsų keliautojams, bet ir iš Vakarų Europos sugrįžtantiems turistų srautams. Anot pašnekovo, su mūsų regionu siejamos geopolitinės grėsmės pradedamos vertinti realistiškiau, ne taip baiminamasi čia atvykti.
Svečiams, tiek vietiniams, tiek užsieniečiams, „Kaunas IN“ vadovas turi ir išskirtinę šventinę naujieną. Kalėdų miestelis šįmet bus organizuojamas istoriniame miesto centre, Kauno rotušės aikštėje. Jos rekonstrukcija artėja prie pabaigos – aikštė vėl bus atverta turistų srautams.
„Tuo pačiu mes kaip miestas galėsime pasiūlyti daugiau turistinių produktų. Tai reiškia, kad asmenys, anksčiau atvykdavę į Kauną vienai dienai, be nakvynės, galbūt susigundys čia praleisti bent vieną naktį. Tie, kurie praleisdavo vieną naktį, galbūt matys prasmę pasilikti ilgiau. Visa tai didina mūsų miesto potencialą, žinomumą, ir tuo pačiu ekonominę vertę visam Kaunui“, – pabrėžia „Kaunas IN“ vadovas.
Naujausi komentarai