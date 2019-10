Kauno tardymo izoliatoriaus nuteistieji tvarkys zoologijos sodo aplinką

„Kauno tardymo izoliatorius įsipareigojo pagal poreikį organizuoti nuteistųjų dalyvavimą Zoologijos sodo teritorijos tvarkymo ir remonto darbuose. Penki, šeši nuteistieji dirbs teritorijos tvarkymo darbus“, – sakė S. Banėnienė.

Ji teigė, kad ši bendradarbiavimo sutartis galios iki kitų metų pabaigos.

Sutartimi siekiama įtraukti nuteistuosius į visuomeninę veiklą, gerinti jų laisvalaikio užimtumą ir formuoti darbinius įgūdžius.

„Savanoriška veikla yra nuteistojo teisė pasirinkti pozityvaus laisvalaikio ir veiklos formas, kurios padėtų jiems integracijoje į visuomenę, užmezgant kontaktus dėl darbo perspektyvų ateityje, todėl nuteistųjų savanoriško darbo iniciatyvos yra vertinamos teigiamai. Nuteistieji atlieka tokią veiklą savo valia neatlygintinai“, – rašoma komentare.

Ji pabrėžė, kad šios iniciatyvos nuteistuosius charakterizuoja teigiamai, parodo jų motyvaciją ir norą keistis.

Taip pat tardymo izoliatorius yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodu, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, IX forto muziejumi.

Be to, keletą kartų per metus nuteistieji dirba teritorijos tvarkymo darbus: genėja medžius, juos dažo, grėbia lapus ir kt. Taip pat kasmet nuteistieji prieš Vėlines ir pavasarį savanoriškai tvarko Veršvų kapinėse esančius kunigų kapus.

Anot Kalėjimų departamento, bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis yra pasirašę: Marijampolės pataisos namai, Alytaus pataisos namai, Pravieniškių pataisos namų atviroji kolonija, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius, Šiaulių tardymo izoliatorius, Vilniaus pataisos namai.