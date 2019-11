Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras įveikė iššūkius

Visuomenės sveikatos biurams buvo patikėta misija rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, savivaldybės teritorijoje vykdyti šalies įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, tiekiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Veiklas, vykdomas pagal šį valdišką apibrėžimą, galima įvardinti paprasčiau: pakaunėje siaučia sveikos gyvensenos virusas: sveikiau maitinasi ir linksmai sportuoja darželinukai, pradinukai mokosi plaukti, seniūnijose atsirandančios naujos treniruoklių salelės pritraukia pasimankštinti tiek jaunimą, tiek brandaus amžiaus žmones, rengiamos įvairios treniruotės su profesionaliais treneriais, aktyvumu stebina ir sveikiau gyventi norintys senjorai. Dažnam šiam veiksmui postūmį davė būtent Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras.

Šešerius metus biuras visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas teikia Birštono savivaldybei.

Kibo su jaunatvišku entuziazmu

"Pirmieji žingsniai buvo drąsūs, ryžtingi ir tikslingi. Žinojome, kur einame ir ko siekiame. Kaip ir kiekvieno naujagimio, mūsų žingsniai buvo su stabtelėjimais, kluptelėjimais ir begaliniu džiaugsmu ir didele laime už kiekvieną nedidelį, bet sėkmingą pasistūmėjimą tikslo link", – prisiminė biurui nuo pat pirmos dienos vadovaujantis Laurynas Dilys.

Tiek direktorius, tiek dabartinė jo pavaduotoja Laura Sabaliauskaitė su jaunatvišku entuziazmu kibo į darbą. "Mes neskaičiuodavome laiko, neskirstėme darbo ir nedarbo dienų, tiesiog dirbome, nes žinojome, jog turime pastatyti tvirtus įstaigos pamatus. Visa energija ir pastangos buvo nukreiptos tik į šį užsibrėžtą tikslą. O po sunkios darbo dienos neretai sapnuodavosi Kauno rajono savivaldybės koridoriai, pasitarimai, Biuro patalpos ir įvairiausios situacijos, Savivaldybės tarybos posėdžiai bei begalė kitų scenarijų", – šypsojosi įstaigos vadovas.

Antraisiais veiklos metais biure buvo įdarbintos mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės. Pasak L.Dilio, 21 specialistė buvo tikras išsigelbėjimas ir tikrieji "gyvieji tiltai" į ugdymo įstaigas, kurie įprasmindavo mokslo sveikatinimo žinias. "Tiesa, visas darbų organizavimas, koordinavimas ir kontrolė nebuvo paprasta, tokia ji ir šiandien, skaičiuojant 10 metų veiklos patirtį", – sakė direktorius.

Netrukus biuras, vykdydamas vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, perėmė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Naujos aplinkybės ir veiklos, pasak L.Dilio, vis sukurdavo naujus iššūkius ir naujus rebusus, kaip organizuoti, susisteminti ir koordinuoti veiklą.

L.Dilys Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui vadovauja nuo pat įkūrimo.

"Išvystę vaikų ir jaunimo stiprinimo veiklą per ugdymo įstaigas, perėjome prie suaugusiųjų sveikatos raštingumo ir sveikatos ugdymo uždavinių. O čia, pasirodo, viskas dar sudėtingiau ir įdomiau. Ieškodami bendruomenių lyderių, užmegzdami vis naujus kontaktus su jomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis ar akademine bendruomene, vystėme ir plėtėme veiklą per fizinio aktyvumo užsiėmimus", – per dešimtmetį žengtus žingsnius vardijo L.Dilys.

Nuo 2013 m. biuras pradėjo teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas Birštono savivaldybei, o nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio pradėjo rūpintis ir kurorto vaikų sveikata.

Kolektyvas – svajonių komanda

Mes neskaičiuodavome laiko, neskirstėme darbo ir nedarbo dienų, tiesiog dirbome, nes žinojome, kad turime pastatyti tvirtus įstaigos pamatus.

Šiandien bene labiausiai direktorius džiaugiasi pakaunės fizinio aktyvumo žemėlapiu. Jame net 40 taškų! Kiekvienas jų simbolizuoja aktyvią bendruomenę ir du kartus per savaitę vykstančius fizinio aktyvumo užsiėmimus. "Ši veikla nebūtų įmanoma be savo laiko negailinčių Visuomenės sveikatos biuro komandos narių. Šią komandą aš pavadinčiau savo "Svajonių komanda" ir užpatentuočiau tokiu skambiu vardu. Biure dirbančios specialistės yra aukščiausio profesionalumo, geriausių žmogiškųjų savybių ir kompetencijų rinkinys. Biuro veiklos sėkmės receptas glūdi kolektyve", – gražių žodžių įstaigos darbuotojoms negailėjo vadovas.

Per įstaigos gyvavimo metus sukurtas darnus bendradarbiavimo mechanizmas tarp biuro ir savivaldybės, švietimo įstaigų, gydymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, mokslo institucijų. Biuro vykdomos veiklos sulaukia nemažo susidomėjimo ir yra garsinamos ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Vykdant projektus su partneriais iš Olandijos, Ispanijos, Danijos, Visuomenės sveikatos biuro įdirbis nelieka nepastebėtas, o ne retai paryškinamas ir pristatomas kaip geriausio darbo pavyzdys.

Treniruotės ne tik gerina sveikatą, bet ir stiprina bendruomeniškumą.

Giria ir pabaksnoja

Pasak Romualdo Žeko, buvusios Kauno rajono savivaldybės gydytojo, dabar – visuomeninio mero patarėjo teigimu, prabėgus pirmajam biuro veiklos dešimtmečiui, jau galima aptarti ir kai kuriuos rezultatus. "Tiesa, sunku, o gal ir neįmanoma rasti tiesioginio ryšio tarp biuro veiklos ir palyginti neblogų Kauno rajono gyventojų sveikatos rodiklių. Ar juos nulėmė bendras išsilavinimo ir kultūros lygis ar tai tiesioginio biuro darbo, ugdant sveikatos raštingumą, rezultatas? Juk pirmieji moksleiviai ir darželinukai, kuriuos pradėjo globoti naujasis biuras, per tuos dešimt metų paūgėjo. Kai kurie, deja, pradėjo gerti ir rūkyti. Gali būti, kad pirmieji jų nesveikatos požymiai išryškės žymiai vėliau, kai biuras švęs kokį trečią ar ketvirtą jubiliejų. Tačiau tikėkimės, kad neraštingų sveikatos požiūriu bus kasmet mažiau", – vylėsi R.Žekas.

Buvęs Kauno rajono savivaldybės gydytojas R.Žekas tikisi, kad prielaidos geresnei bendruomenės sveikatai vis didės.

Visuomeninis mero patarėjas tikisi, kad prielaidos geresnei bendruomenės sveikatai vis didės. Jo nuomone, pagrindo tokioms viltims teikia tai, kad biuro prioritetas – darbas su vaikais. "Ne veltui Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad apie 70 proc. visų žmogaus negalavimo priežasčių prasideda dar vaikystėje. Biuras, be jam Ministerijos numatytų funkcijų, vykdo ir kitą plačią sveikatinimo veiklą savivaldybėje, tvirtai perėmė moksleivių psichologinio bendravimo stovyklų "Sniego gniūžtė" organizavimo vadžias. Keleri metai, konsultuojant prof. A.Goštautui, dirba ugdydamas pradinių klasių mokinių prosocialias nuostatas. Sėkmingai, beje, pirmasis šalyje, internetu skatina fizinį aktyvumą bendruomenėse", – pašnekovas gyrė biuro veiklą.

Pasak R.Žeko, biuro ateities darbo barai – labai platūs. "Norėtųsi glaudesnio bendradarbiavimo su savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklu, Trečiojo amžiaus universiteto sveikatos fakultetu", – šiek tiek pabaksnojo mero visuomeninis patarėjas. Jo nuomone, ypač daug veiklos perspektyvų atsiveria Sveikatą stiprinančio Kauno regiono veikloje, kuriame Kauno rajono savivaldybė turi bene didžiausią įdirbį. "Kitą mėnesį bus septyneri metai kaip jis įsteigtas, tačiau sunkiai įsibėgėja, vis dar ieško savo veiklos kelio. Todėl reikia palinkėti jaunam kolektyvui imtis lyderio vaidmens ne tik šiame projekte, bet ir apskritai ugdant sveikatos raštingumą mūsų bendruomenėje, prisidedant prie geresnės jos sveikatos", – mano R.Žekas.

Komentaras

Paulius Visockas, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Prieš dešimtmetį sveikatą daugelis suvokė tik kaip gydymo paslaugas, o Visuomenės sveikatos biuras buvo ta įstaiga, kurios reikalingumas kėlė nemažai diskusijų. Nors buvo suprantama, kad gydymo įstaigos bei visuomenė ligų, žalingų įpročių prevencijai pakankamai dėmesio neskiria, tačiau prieš 10 metų steigti dar vieną sveikatos priežiūros įstaigą reikėjo nemažai drąsos.

Praėjus dešimtmečiui, akivaizdu, kad tuometis Kauno rajono savivaldybės sprendimas įsteigti Visuomenės sveikatos biurą viršijo visus lūkesčius. Įstaiga vykdo daugybę svarbių funkcijų: tai ir užkrečiamųjų ligų prevencija, lėtinių neinfekcinių ligų kontrolė, onkologinių ligų prevencija, suaugusiųjų ir vaikų sveikatos stiprinimas, žalingų įpročių prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas, sveika mityba, visuomenės sveikatos stebėsena ir daugelį kitų. Įstaigos specialistai, organizuodami ir vykdydami veiklas, įtraukia ir bendruomenės narius, socialinius partnerius.

Šiandien džiaugiamės įstaigos veiklos rezultatais – visuomenė įgijo didesnį sveikatos raštingumą, susipažino su naujomis fizinio aktyvumo formomis, mitybos rūšimis, dalyvauja įvairiuose renginiuose bei organizuojamuose susitikimuose, skirtuose aptarti su sveikata susijusias temas, inicijuoja ir įgyvendina sveikatinimo projektus.

Komentaras

Milda Labušauskaitė, Kauno rajono savivaldybės gydytoja

Šis Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro veiklos pirmasis dešimtmetis buvo išties dinamiškas: radosi daug naujų teisės aktų, iš pagrindų keitėsi sveikatos priežiūros mokyklose, bendruomenėse pobūdis, buvo ieškoma naujų, mokslu pagrįstų veiklos formų ir finansavimo šaltinių. Tai buvo išties intensyvaus darbo, patirties kaupimo, idėjų generavimo ir tikėjimo savo darbo prasmingumu metai. Gal ne viskas visada sekėsi taip, kaip norėtųsi, tačiau šiandien jau galime švęsti nemažas pergales – turime tvirtą finansinį pagrindą, teisės aktais reglamentuotus labai aiškius veiklos prioritetus, yra puikiai susiformavusi mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų komanda, kvalifikuoti, motyvuoti įstaigos darbuotojai bei jau patyręs vadovas, kuris visą dešimtmetį vadovavo šiai įstaigai, prisitaikydamas prie pokyčių ir įveikdamas iššūkius.

Dalyvaujančių biuro organizuojamose veiklose ir užsiėmimuose gausa išduoda, kad Kauno rajono gyventojų noras būti sveikesniems ir suvokimas, kaip tai svarbu, kasmet auga. O mums svarbu, kad gyventojai patikėjo, jog įstaiga eina tinkamu keliu.