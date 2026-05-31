Kauno rajone prasideda maudynių sezonas: tiriamas vanduo ir tvarkomos poilsio erdvės

Vandens tyrimai
Skelbiama, kad maudymosi sezonas Lietuvoje prasideda birželio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d., tad, rūpinantis poilsiautojų saugumu, Kauno rajono savivaldybėje vandens ir smėlio tyrimai maudyklose bus atliekami reguliariai nuo gegužės 25 d. iki sezono pabaigos.
„Oficialių maudyklų Kauno rajone nėra, tačiau 2026 m. patvirtintos keturios vietos, kuriose bus atliekami vandens ir paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai: Rokų ir Neveronių tvenkiniai, Kulautuvos karjeras ir Dubysa ties Partikų kaimu. Taip bus siekiama užtikrinti poilsiautojų saugumą“, – kalbėjo Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė.
Ji pažymėjo, kad ankstesniais metais vandens ir paplūdimio smėlio tyrimai buvo atliekami Dubysoje ties Partikų kaimu ir Kulautuvos karjere. Šį sezoną, atsižvelgiant į žmonių lankymąsi prie tvenkinių, papildomai bus tiriami Rokų ir Neveronių tvenkiniai.
Pagal gyventojų poreikį
Kauno rajone kasmet tvarkomos poilsio erdvės prie vandens telkinių, kad gyventojams būtų patogiau ir saugiau leisti laiką prie vandens. Šiemet per Dalyvaujamojo biudžeto programą bus sutvarkytos net dvi vietos prie vandens telkinių, kurias pasirinko gyventojai.
Pagal vieną pakaunės gyventojų pasiūlytą projektą bus sukurta vandens ir poilsio erdvė Giraitėje, ties Šv. Šeimos g. 4 sklypu. Pernai šiame sklype buvo išvalytas tvenkinys ir sutvarkytos jo prieigos, o dabar siekiama aplinką pritaikyti poilsiui.
Projekte pažymima, kad naujai įrengtais takeliais bus galimybė šią vietą pasiekti iš dar šiemet planuojamo atidaryti Giraitės laisvalaikio parko ir nuo naujai statomos Giraitės Šv. Šeimos parapijos bažnyčios. Planuojama, kad ši vieta taps patogia poilsio erdve gyventojams – čia bus galima ilsėtis medžių ir vandens apsuptyje.
Giraitės projekte pasiūlyta įrengti lieptą su laiptais ir plaukiojančio baseino idėja, kuri Lietuvoje būtų įgyvendinta pirmą kartą.
„Siūloma įrengti inovatyvų „Wim Hof“ šalto vandens baseiną, pritaikytą naudoti visais metų laikais. Baseinas projektuojamas kaip plaukiojanti konstrukcija ant gelžbetoninių pontonų, todėl prisitaiko prie vandens lygio ir žiemą jo nereikia iškelti iš vandens. Baseino saugumas užtikrinamas keliais sprendiniais: dugne įrengiamas apsauginis tinklas, kuris neleidžia patekti į gilesnę tvenkinio dalį; nedidelis baseino gylis užtikrina saugų naudojimąsi ir vaikams; žiemą pašalinus ledą baseinas gali būti saugiai naudojamas šalto vandens maudynėms“, – rašoma bendruomenės pateiktame projekte.
Kitas Dalyvaujamojo biudžeto projektas, surinkęs daugiausia balsų, nukelia į Drąseikius, kur suplanuota karjero poilsio zona.
„Projekto tikslas: sukurti modernią, visų amžiaus grupių poreikiams pritaikytą aktyvaus poilsio ir sporto infrastruktūrą Drąseikių karjero pakrantėje – įrengiant pontoninį lieptą, lauko treniruoklių kompleksą ir poilsio gultus, kad Lapių seniūnijos ir aplinkinių Kauno rajono seniūnijų gyventojai turėtų patrauklią, saugią ir funkcionalią erdvę praleisti laisvalaikį prie vandens“, – taip idėja pristatoma projekte.
Drąseikių karjeras yra viena populiariausių laisvalaikio vietų šioje Kauno rajono dalyje. Tai mėgstama pasivaikščiojimų, maudynių, bėgiojimo ir žiemos pramogų erdvė, tad pontoninis lieptas leis saugiai ir patogiai patekti prie vandens tiek vasarą, tiek žiemą ir taps dar vienu traukos objektu.
Be to, vietos gyventojai nusiteikę prie vandens stiprinti ir kūną, todėl projekte numatytas ir lauko treniruoklių kompleksas.
„Drąseikių karjero pakrantė jau dabar yra populiari pasivaikščiojimo ir bėgimo trasa – treniruokliai bus jos trasoje, todėl prieš ar po bėgimo bus puiki galimybė atlikti jėgos ir tempimo pratimus. Poilsio gultai suteiks galimybę patogiai ilsėtis po aktyvių užsiėmimų ar tiesiog mėgautis gamta prie vandens.
Šie trys elementai organiškai papildys jau esamą Drąseikių karjero infrastruktūrą. Šiuo metu prie karjero jau yra vaikų žaidimo aikštelė, vaikų kliūčių ruožas, kepsninės, staliukai, šiukšliadėžės ir persirengimo kabina. Planuojami objektai užpildys likusią infrastruktūros spragą: čia atsiras suaugusiųjų sporto ir poilsio erdvė, taip pat bus įrengtas patogus priėjimas prie vandens. Taip Drąseikių karjeras taps išbaigta poilsio zona, atitinkančia įvairių amžiaus grupių poreikius“, – nauda neabejojo projekto rengėjai.
Kauno rajono savivaldybės abu Dalyvaujamojo biudžeto laimėjusius projektus įgyvendins per 1–2 metus.
Patvirtintos keturios vietos, kuriose bus atliekami vandens ir paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai.
Vandens telkiniai ruošiami vasarai
Kauno rajono specialistai vardijo ir kitas vietas, kuriose šiemet atnaujinta infrastruktūra pasitiks poilsiautojus.
Rokuose siekiama pagerinti vandens telkinio būklę ir jo rekreacines sąlygas, išvalyti jį nuo apaugusių augalų. „Darbų metu vandens telkinio kranto linija nebus keičiama. Numatoma išvalyti vandens telkinį nuo susikaupusių sąnašų iki mineralinio grunto ir pašalinti vandens telkinyje augančią vandens augmeniją“, – kas bus daroma Rokų tvenkinyje, komentavo J. Rakauskaitė.
Batniavos tvenkinyje atliekami tie patys darbai, juos baigus ši vieta taip pat bus pritaikyta rekreacijai.
Kituose pakaunės vandens telkiniuose darbai atlikti tiek pernai, tiek ir ankstesniais metais, tad vietos gyventojai jau gali prie jų leisti savo laisvalaikį.
Šiemet jau baigti Vilkijos tvenkinio tvarkymo darbai, pašalinta nereikalinga vandens augmenija. Pernai sąnašos valytos Giraitės ir Severinavos vandens telkiniuose, o 2022-aisiais sutvarkyta ir Ramučių vandens oazė.
Savivaldybė tikisi, kad nuosekliai tvarkomos pakrantės ir reguliariai atliekami tyrimai leis gyventojams vasarą prie vandens leisti saugiau, patogiau ir maloniau.
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