Kauno rajone didinama finansinė parama šeimynoms, globojančioms vaikus

Nuo rugsėjo 1 dienos Kauno rajono savivaldybėje gyvenančioms šeimynoms, globojančioms vaikus, už kurių socialinės globos organizavimą bei finansavimą yra atsakinga savivaldybė, didės finansinė parama.

Anot rajono mero padėjėjos Vilijos Žukaitytės, šį sprendimą įgyvendinti metams papildomai reikės iki 64,2 tūkst. eurų Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Šeimynos paskirtis – užtikrinti ir teikti vaiko socialinę globą, užtikrinti reikiamą pagalbą ir paslaugas pagal individualius vaikų poreikius, įskaitant specialiuosius vaikų su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikius, nulemtus jų amžiaus, brandos, įgimtų ar įgytų savybių ar kitų ypatumų, bei jų integraciją į visuomenę.

Kauno rajono savivaldybės atstovų teigimu, didesnė finansinė parama pagerins vaikų gyvenimo sąlygas, nes bus skiriamos papildomos išmokos vaiko poreikiams tenkinti (160 eurų per mėnesį), taip pat bus mokama išmoka pilnametystės sulaukusiam globotiniui (160 eurų per mėnesį).

Šeimynos galės gauti papildomą išmoką materialinei bazei stiprinti (iki 5 tūkst. eurų vieną kartą per vienerius metus), transporto priemonei įsigyti (iki 15 tūkst. eurų vieną kartą per 5 metus), būstui remontuoti ar rekonstruoti (iki 30,0 tūkst. eurų vieną kartą per 5 metus).