Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentu išrinktas Z. Dargevičius

Generalinė asamblėja įvyko rūmams istoriškai labai svarbią dieną. Lygiai prie 95-erius metus Kaune oficialiai buvo atidaryti Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai. Taip 1925 m. birželio 18 dieną buvo pradėtas naujas etapas Lietuvos verslo savivaldoje.

Z. Dargevičius organizacijai vadovauja nuo 2018 metų pabaigos ir per šį laikotarpį pasiekė puikių rezultatų. Jo prezidentavimu laikotarpiu rūmai išaugo ir sustiprėjo. Per 2019 m. narių skaičius padidėjo 81, o narystės augimas siekė net 17 procentų. Be to, ženkliai sumažėjo įsipareigojimų nevykdančių narių bei padaugėjo įsitraukiančių ir aktyviai dalyvaujančių rūmų veiklose.

Didžiausios Kauno ir Marijampolės regionų verslo ir mokslo bendruomenę telkiančios ir paslaugas verslui plėtojančios organizacijos viceprezidentais buvo išrinkti:

Vidas Butkus, akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius;

Vaida Butkuvienė, uždarosios akcinės bendrovės „Aurita“ savininkė ir direktorė;

Vydas Damalakas, uždarosios akcinės bendrovės „Omniteksas“ valdybos narys;

Dr. Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas;

Arūnas Tarnauskas, uždarosios akcinės bendrovės „Gulbelė“ akcininkas, valdybos pirmininkas ir direktorius.

Be perrinkto rūmų prezidento Zigmanto Dargevičiaus ir penkių viceprezidentų, rūmų taryboje ateinančius keturis metus dirbs:

Mantas Agentas, uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ generalinis direktorius;

Vytis Arlauskas, „Hegelmann“ grupės finansų direktorius ir vykdomosios valdybos narys;

Dr. Rūta Klimašauskienė, uždarosios akcinės bendrovės „Alfa idėjos ir technologijos“ akcininkė ir personalo verslo partnerė;

Alfonsas Meškauskas, uždarosios akcinės bendrovės „Baldai jums“ generalinis direktorius;

Dr. Nora Pileičikienė, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro direktorė;

Mantas Raišys, uždarosios akcinės bendrovės „Incon“ direktorius, savininkas;

Evaldas Rapolas, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ partneris;

Saulius Rūtelionis, uždarosios akcinės bendrovės „Verslo draugai“ prezidentas;

Evaldas Sauliūnas, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno stiklas“ direktorius ir akcininkas;

Linas Skardžiukas, uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ akcininkas ir generalinis direktorius;

Fausta Šeputytė, uždarosios akcinės bendrovės „Metga“ generalinė direktorė;

Prof. dr. Eugenijus Valatka, Kauno technologijos universiteto rektorius;

Saulius Valunta, uždarosios akcinės bendrovės „Serfas“ direktorius, akcininkas;

Egidijus Žaltauskas, Kėdainių krašto kredito unijos valdybos pirmininkas, administracijos vadovas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra platus verslo atstovų tinklas, vienijantis 545 įvairaus dydžio įmones iš skirtingų veiklos sričių. 32 proc. rūmų narių yra gamintojai, 17 proc. – veikia prekybos srityje, 5 proc. – švietimo. Net 46 proc. narių teikia pačias įvairiausias paslaugas – logistikos, finansų, statybos, konsultavimo ir kitose srityse. Tokia sričių įvairovė suteikia galimybes efektyviam bendradarbiavimui tarp narių, o mokslo ir verslo kooperacija skatina inovacijų diegimą įmonėse.



Rūmų bendruomenės įmonėse dirba daugiau nei 42 tūkst. darbuotojų, galinčių naudotis narystės teikiamais privalumais: dalyvauti rūmų specialistų klubų veikloje bei kelti savo kompetencijas įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose.

Per ateinančius ketverius metus, be to, kad sieksime tapti 900 narių vienijančia verslo organizacija, skatinsime aktyvią narių bendrystę. Auginsime vertę nariui, kaip organizacijai ir kaip inidividualiam asmeniui – vadovui. Sieksime toliau didinti verslo bendruomenės įtaką ir aktyviai atstovauti rūmų narių interesams, o atsižvelgdami į šiandienines tendencijas ir rytdienos perspektyvas – diegsime inovacijas organizacijoje.

„Žinau ir suprantu iššūkius, su kuriais susiduriame versle. Rūmų pareiga – būti tarpininku verslo dialoge su valdžia ir savivalda. Turiu drąsos garsiai kalbėti apie tai, kas mums svarbu. Palaikyti dialogą ir užtikrinti konstruktyvų bendradarbiavimą su Kauno bei Marijampolės regionuose esančių savivaldybių vadovais – mano, kaip rūmų prezidento, užduotis. Rūmų nariams, balsavusiems už mane ir taip išreiškusiems pasitikėjimą, įsipareigojau ir toliau palaikyti bei stiprinti ryšius su vietos savivaldos institucijomis.“ – sakė išrinktas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Z. Dargevičius.

Naują kadenciją Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradeda naujuose namuose. Prieš pat Generalinę asamblėją rūmai persikėlė į rūmų įsigytą ir renovuotą XIX a. istorinį pastatą Kauno centre, Gedimino g. 43. Sukūrėme verslo bendruomenei namus, kuriuose esate laukiami.