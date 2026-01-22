Kauno mokyklose įdiegtos žalingų įpročių prevencijos priemonės duoda teigiamų rezultatų

Prevencijos sprendimai
Elektroninių cigarečių prevencijos projektas Kauno švietimo įstaigose įgyvendintas per kiek daugiau nei metus. Ugdymo įstaigos atrinktos atsižvelgiant į mokinių skaičių, rizikos rodiklius, įstaigų pateiktą poreikį bei vykdomų prevencinių veiklų intensyvumą.
Detektorių įrengimas vienoje įstaigoje vidutiniškai truko apie mėnesį. Šiuo metu 45 projekte dalyvavusiose gimnazijose bei progimnazijose sistemos veikia visa apimtimi ir naudojamos ankstyvajai žalingų įpročių prevencijai.
Įdiegti sprendimai grindžiami moderniais jutikliais ir centralizuota informacine platforma, prieinama per kompiuterį ar išmanųjį įrenginį. Detektoriai realiuoju laiku nustato elektroninių cigarečių garų koncentraciją, ją atskirdami nuo natūralių aplinkos veiksnių. Papildomai stebimi triukšmo, drėgmės ir temperatūros pokyčiai, galintys signalizuoti apie galimą el. cigarečių naudojimą.
Nustačius neįprastus rodiklius, informacija automatiškai perduodama paskirtiems mokyklos darbuotojams, kurie gali operatyviai įvertinti duomenis, imtis prevencinių veiksmų. Sistema nefiksuoja vaizdo ar garso įrašų, todėl užtikrinamas mokinių privatumas. Duomenys per mobiliąją programėlę pasiekiami tik įgaliotiems asmenims ir nėra perduodami policijai ar kitoms institucijoms.
„Ugdymo įstaigose prevencija yra reikalinga, nes jaunatviškumas natūraliai skatina smalsumą ir norą išbandyti kažką naujo. Deja, kartais pasirenkama tai, kas sukelia neigiamas pasekmes ir rizikas ateityje. Svarbu ne tik drausti, bet ir laiku pastebėti, kalbėtis bei padėti jauniems žmonėms priimti atsakingus sprendimus“, – kalbėjo vicemeras Andrius Palionis.
Pozityvus grįžtamasis ryšys
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija praėjusių metų kovą tapo pirmąja švietimo įstaiga mieste, kur įrengti 25 garų ir kvapų detektoriai. Jos direktorė Dovilė Kaminskė teigė, kad sprendimas priimtas reaguojant į augančius rūkančių jaunuolių skaičius ir siekiant jiems užtikrinti saugią bei sveiką edukacinę aplinką.
„Gimnazijoje mokosi 945 mokiniai. Remiantis detektorių duomenimis, technologijos naudojimo pradžioje buvo fiksuojama apie 90–100 galimų garinimo atvejų per dieną. Dabar šie skaičiai ženkliai sumažėję – iki 30 galimų atvejų per dieną. Tai ypač reikšmingas ir pozityvus pasiekimas tokio dydžio gimnazijai kaip mūsų. Įdiegta sistema taip pat sudaro sąlygas operatyviau reaguoti, identifikuoti pažeidimus ir atlieka prevencinę funkciją – pats jos buvimas jau daro teigiamą poveikį. Mūsų tikslas ne bausmės, o tinkama pagalba mokiniams ir švietimas“, – apie apčiuopiamus rezultatus pasakojo D. Kaminskė.
Teigiami rezultatai matomi ir kitose įstaigose. Juozo Grušo meno gimnazijos direktorė Deimantė Karalė akcentavo, kad gimnazijoje apie rūkymą vis dažniau kalbama kaip apie nepriimtiną elgesį. Socialiniai pedagogai fiksuoja nustatytų atvejų skaičių, stebi elgsenos pokyčius, taiko anonimines apklausas.
Pasak direktorės, jau po maždaug pusmečio matomi realūs rezultatai – sumažėjo rūkančiųjų pertraukų metu ne vien mokyklos viduje, bet ir už jos ribų, rečiau fiksuojami aplinkinių gyventojų pranešimai, o moksleivių įtraukimas į prevencines edukacines veiklas nuosekliai auga.
Nustačius veipinimo atvejus, mokiniams pirmiausia teikiama pagalba. Įstaigose inicijuojami individualūs pokalbiai su socialiniais pedagogais ar psichologais, bendradarbiaujama su mokinių tėvais, organizuojamos prevencinės akcijos ir paskaitos su kviestiniais specialistais, taip siekiant padėti mokiniams atsisakyti žalingų įpročių.
Papildomos saugumo priemonės
Lygiagrečiai su prevencinės el. cigarečių sistemos diegimu Kaune stiprinamas ir bendras mokyklų saugumas. 15-oje miesto švietimo įstaigų įrengtos naujos ir atnaujintos esamos vaizdo stebėjimo sistemos, apimančios mokyklų teritorijas, supančią aplinką.
Visa įranga atitinka aukščiausius kokybės standartus – naudojamos dirbtinio intelekto, analitikos, išplėstinės įvykių paieškos ir kitos pažangios funkcijos. Sistemos integruotos į bendrą miesto stebėjimo kamerų tinklą, todėl vaizdą visą parą realiuoju laiku mato policija, savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius ir mokyklų administracija.
Anot savivaldybės, įdiegtos priemonės padeda užkirsti kelią draudžiamų medžiagų patekimui į švietimo įstaigų teritorijas, greičiau identifikuoti incidentus ir užtikrinti saugią aplinką mokiniams bei bendruomenei.
