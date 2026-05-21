Kauno „Akropolyje“ atidarytas 9-asis Valiuta24.lt skyrius!

Naująjį skyrių rasite Kauno „Akropolyje“, patogioje vietoje – priešais „Maximos“ kasas.
Čia Jūsų lauks greitas, patogus ir patikimas valiutos keitimas palankiais kursais bei profesionalus aptarnavimas.
Kiekvienas naujas skyrius mums reiškia daugiau nei plėtrą – tai žmonių pasitikėjimas, kurį kuriame kiekvieną dieną. Ačiū visiems klientams, kurie renkasi mus ir prisideda prie mūsų augimo!
Dirbame tam, kad būtume dar arčiau Jūsų, todėl nesustojame judėti pirmyn – jau visai netrukus atidarysime skyrius ir kitose populiariose prekybos vietose!
📍 Laukiame Jūsų Kauno „Akropolyje“!
🕘 Darbo laikas: I–VII – 90–21 val.
Norite geriausio kurso? Susisiekite su mumis!
Iki pasimatymo!
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