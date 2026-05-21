 Kauno „Akropolyje“ atidarytas 9-asis Valiuta24.lt skyrius!

Kauno „Akropolyje“ atidarytas 9-asis Valiuta24.lt skyrius!

2026-05-21 15:11 kauno.diena.lt inf.

Kauno „Akropolyje“ atidarytas 9-asis Valiuta24.lt skyrius!

<span>Kauno „Akropolyje“ atidarytas 9-asis Valiuta24.lt skyrius!</span>
Kauno „Akropolyje“ atidarytas 9-asis Valiuta24.lt skyrius! / Partnerio nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Naująjį skyrių rasite Kauno „Akropolyje“, patogioje vietoje – priešais „Maximos“ kasas.

Čia Jūsų lauks greitas, patogus ir patikimas valiutos keitimas palankiais kursais bei profesionalus aptarnavimas.

Kiekvienas naujas skyrius mums reiškia daugiau nei plėtrą – tai žmonių pasitikėjimas, kurį kuriame kiekvieną dieną. Ačiū visiems klientams, kurie renkasi mus ir prisideda prie mūsų augimo!

Dirbame tam, kad būtume dar arčiau Jūsų, todėl nesustojame judėti pirmyn – jau visai netrukus atidarysime skyrius ir kitose populiariose prekybos vietose!

Partnerio nuotr.

📍 Laukiame Jūsų Kauno „Akropolyje“!

🕘 Darbo laikas: I–VII – 90–21 val.

Norite geriausio kurso? Susisiekite su mumis!

Iki pasimatymo!

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
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Valiuta24.lt

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Komentarai

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Komentarai

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dinozaurija
kas dar šiais laikais juos keičiasi :D anksčiau tai tik kazachai kai mašinas pirkdavo,į usd ar eur, arba emigrantai svarų parsivešdavo. dabar viskas praeitis šitie dalykai
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chernia
pažiūrėjau internete, pvz zlotas tai visiškai neapsimoka, net pas lenkus pirkt kortele, su mūsų monopolinių bankų 2,5% komisiniais vis tiek gaunasi geriau nei tam kioske pirkt zlotus
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Žinovas...
Mano pažystamas dirba angluos tai ten geresnis kursas nei Lt
1
0
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