Kaune viešėjęs Monako princas pasidalijo įspūdžiais

Aplankęs varžybas, Jo Didenybė pabrėžė tiek naujojo formato – kliūčių ruožo – sėkmę, tiek Lietuvos gebėjimą užtikrinti aukščiausio lygio renginio organizaciją: „Manau, kad jūsų šalis, Lietuva, turi puikią sporto kultūrą ir visi čia yra dideli sporto mylėtojai. Visi mėgaujasi įvairiomis varžybomis. Bendrai organizacija, mano manymu, buvo puiki. Visi labai patenkinti. Kalbėjausi su daugybe žmonių ir teisėjų, mačiau laimingus sportininkus. Visi čia vertina svetingumą ir milžiniškas pastangas, įdėtas į šio čempionato organizavimą.“
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatas tapo pirmuoju tokio mąsto olimpinės sporto šakos renginiu nepriklausomos Lietuvos istorijoje. „Žalgirio“ arenoje vykusias finalines kovas stebėjo daugiau nei 4000 žiūrovų, o tiesioginių transliacijų bei socialinės medijos statistika dar skaičiuojama. Manoma, kad bendras matomumas sieks 2 mln. peržiūrų.
Jo Didenybė, princas Albertas II, taip pat palankiai įvertino sporto naujovę – jojimo rungties pakeitimą kliūčių ruožu, pavadindamas ją „labai teigiama, nepaprasta permaina“, suteikiančia varžyboms „daugiau jaudulio, įtampos ir patrauklumo sportininkams“.
Kalbėdamas apie ateitį, jis akcentavo šio formato patrauklumą jaunajai kartai: „Šiuolaikinė penkiakovė turėjo prisitaikyti prie pokyčių, kad išliktų patraukli tiek žiūrovams, tiek žiniasklaidai. Manau, kad šis formatas sudomins jaunąją kartą, nes jis greitas, kitoks ir įdomus. Kliūčių ruožas gali tapti dar vienu stipriu traukos centru.“
Ilgametis šiuolaikinės penkiakovės globėjas, Monako princas Albertas II, yra gerai žinomas ir dėl savo veiklos tvarumo srityje. Jo įkurta „Prince Albert II of Monaco Foundation“ remia aplinkosaugines iniciatyvas visame pasaulyje, o Tarptautiniame olimpiniame komitete jis vadovauja Tvarumo ir palikimo komisijai. Todėl princo viešnagė Lietuvoje yra svarbus ženklas ne tik sportui, bet ir mūsų šalies matomumui tarptautinėje tvarumo darbotvarkėje.
Visų laikų lankomumo rekordas
Vakar finišavęs Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, amžiams įrašė Lietuvos vardą į sporto metraščius. Rugpjūčio 30 d. „Žalgirio“ arenoje vykusias finalines kovas stebėjo daugiau kaip 4 tūkst. žiūrovų – tai yra absoliutus šios sporto šakos čempionatų lankomumo rekordas.
Tarptautinis renginys, pritraukęs geriausius pasaulio penkiakovininkus, vyko rugpjūčio 26–30 dienomis, tarp svečių buvo ir daugybė žinomų žmonių, o pusfinalius bei finalo dieną stebėjo ir, kaip jau minėta, pats Monako princas Albertas II.
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Aistis Baronas teigia, kad rugpjūčio 30 d. yra istorinė diena ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio penkiakovei: „Pasiektas lankomumo rekordas įrodo, kad einame teisingu keliu. Naujasis formatas su kliūčių ruožu pasiteisino su kaupu – jis padarė sportą suprantamesnį, dinamiškesnį ir patrauklesnį žiūrovui, nors, žinoma, prie to prisidėjo ir aktyvus mūsų komandos darbas. Didžiuojamės, kad būtent Lietuva tapo šios sėkmingos transformacijos liudininke ir pavyzdžiu visam pasauliui. Dėkojame kiekvienam iš 4000 žiūrovų, sukūrusių neįtikėtiną atmosferą.“
Lietuviai – tarp geriausiųjų
Po atkaklių ir kvapą gniaužiančių finalinių kovų paaiškėjo ir stipriausi planetos penkiakovininkai. Moterų įskaitoje pasaulio čempionės auksu pasidabino keturiolikmetė egiptietė Farida Khalil, demonstravusi neįtikėtiną stabilumą visose rungtyse. Sidabro medalis atiteko vengrei Blankai Guzi, o trečiąją vietą ir bronzos medalį iškovojo Italijos sportininkė Aurora Tognetti.
Vyrų varžybose triumfavo ir pasaulio čempionu tapo Mohamedas Moutazas iš Egipto, antrąją vietą užėmė Prancūzijos atstovas Mathisas Rochatas, o ant trečiojo pakylos laiptelio po išskirtinės kovos lipo čekas Matějus Lukešas.
Nors medalių iškovoti nepavyko, Lietuvos sportininkai taip pat demonstravo aukštą meistriškumą. Ypač džiugino Tito Purono bei Elzės Adomaitytės garbinga kova su pajėgiausiais pasaulio atletais – T. Puronas užėmė 11 vietą, o E. Adomaitytė – 13 vietą, tiesa, kurtinančio palaikymo arenoje jiems pavydėjo net ir prizininkai.
Tai neabejotinai įkvėps naują penkiakovininkų kartą ir dar labiau padidins susidomėjimą šia unikalia sporto šaka.
Renginio sėkmės receptas
Nuo pat pradžių čempionato organizatoriai subūrė galingą komandą, kuri užtikrino, kad renginys taptų matomas ne tik tradicinei penkiakovės bendruomenei: buvo pasirūpinta matomumu naujienų portaluose, viešosiose Kauno erdvėse, socialiniuose tinkluose ir kitur, prie kvietimų aktyviai prisidėjo vietos ir net užsienio žvaigždės, tokios kaip Holivudo aktorius Dolphas Lundgrenas.
Rekordinį žiūrovų skaičių „Žalgirio“ arenoje lėmė ir puikiai apgalvota pramoginė dalis. Finalines kovas vainikavo galingas muzikinis užtaisas – specialią programą parengė elektroninės muzikos virtuozas Ten Walls x GØYA bei hiphopo scenos legenda DJ Mamania. Jų pasirodymai pavertė finalą kvapą gniaužiančiu sporto ir muzikos šou, kuris išlaikė energiją ir įtampą iki pat apdovanojimų ceremonijos.
„Sėkmingai Kaune surengtas čempionatas ne tik pakėlė kartelę ateities organizatoriams, bet ir sustiprino Lietuvos, kaip patikimos ir inovatyvios sporto renginių šalies, įvaizdį. Tai neabejotinai įkvėps naują penkiakovininkų kartą ir dar labiau padidins susidomėjimą šia unikalia sporto šaka“, – džiaugsmu dalinasi A. Baronas.
