Kaune vėl siautėjo šunų nuodytojai

Nuodų gruodžio mėnesį Naujakurių parke jau buvo paragavęs vienas šunelis. Laimei, gydytojai gyvūnui spėjo padėti, nes jis į veterinarų rankas pateko dar tą pačią valandą.
Vis dėlto, gyvūnų sergėtojai ragina šunis vedžioti itin atsargiai, neleisti jiems nieko rinkti nuo žolės ir šaligatvių.
Svarbu žinoti, kad piktadariai vien nuodais neapsiriboja. Jie sugalvoja itin žiaurių metodų kaip pakenkti katėms, šunims. Anksčiau gyvūnus gelbėjantys savanoriai pasakojo, kad šunims į mėsą buvo primaišyta stiklo, o katėms į pieną pilta antifrizo.
Deja, su tokiais asmenimis kovoti sudėtinga. Susisiekus su Kauno policija ir pasiteiravus, kaip jiems sekasi tvarkytis su mirtinus užkandžius paliekančiais piktavaliais, policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė teigė, kad prieš penkerius būta pranešimo apie nuodijamus paukščius.
„Dėl išaiškinimo – kiekvienas atvejis labai individualus. Svarbu, ar kas nors matė asmenį ar asmenis, kurie galimai užsiima nusikalstama ar neteisėta veikla, ar aplink yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios galėjo užfiksuoti tyrimui reikšmingus duomenis“, – pastebėjus gyvūnams kenkiančius žmones visuomet pranešti policijai ragina O. Vaitkevičienė.
