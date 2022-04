Kaune – pirmoji firminė parduotuvė „Volfas Engelman“ ir bendruomeniški planai

Statė pirmtakas

Firminę parduotuvę „Volfas Engelman“ įkūrė savo valdose. Jai paskyrė istorinį pastatą, esantį M.K.Čiurlionio g. 5, 1929 m. statytą tuomečio vadovo Grigorijaus Volfo.

„Jis buvo pastatęs penkis tokius namukus darbuotojams gyventi. Jau tais laikais buvo progresyvus verslininkas“, – pasakojo „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.

Kartu: „Volfas Engelman“ generalinis direktorius M.Horbačauskas pasakojo apie bendrovės planus ir siekius. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Iki šių dienų išliko du minėti namukai, vienas jų tebepriklauso „Volfas Engelman“, tad net nebuvo abejonių, kur bus parduotuvė.

Pastatas – saugomas paveldo objektas, didžiausia vertybė ir retenybė. Jį rekonstruoti buvo sudėtinga, bet verta. Pagal reikalavimus teko ieškoti stogo dangos, atitinkančios tuos laikus. Išlaikytas kaminas su krosnimi. Buvusioje vietoje atstatyta įeiga. Pastatą sutvarkyti ir pritaikyti kainavo daugiau kaip 150 tūkst. eurų.

Paragauti pilstomo

Naujoji parduotuvė siūlo ne tik daugelio seniai pamėgtų plačiai prieinamų gaminių, bet ir riboto leidimo gėrimų, kurių vienoje vietoje nėra nė viename kitame prekybos taške. Kainodara taip pat palankesnė, be to, šios parduotuvės koncepcija yra pusiaukelėje tarp parduotuvės ir degustacijos baro.

Čia galima nusipirkti gamykloje sufasuotų gėrimų, taip pat ir vietoje pilstomų gėrimų kaip bare. Net aštuoni skirtingų gėrimų čiaupai, galimybė pirmiesiems paragauti naujienų. Ši parduotuvė – tarsi gėrimų, aludarystės pasaulio pažinimo erdvė.

Vienas seniausių receptų, kuriuo su nedideliais pakeitimais naudojamasi iki šiol, siekia tarpukarį. Kaip per dešimtmečius pasikeitė lietuvių skonis ir pasiūla? „Anksčiau alus buvo gaminamas sunkesnis, tamsesnis, bet ne dėl tokių savybių paklausos. Tai priklausė nuo technologinių to meto galimybių. Nebuvo tokių filtrų kaip dabar“, – pasakojo M.Horbačauskas.

Be to, galima įsigyti firminių „Volfas Engelman“ taurių, atidarytuvų, marškinėlių, kepurėlių, puodelių, automobilių, namų kvapų ir kt. Galima užsisakyti alaus statinaičių, išsinuomoti pilstymo įrangą, praversiančią organizuojant ir didesnius renginius, ir mažesnius susibūrimus. Dar viena paslauga – elektroninės prekybos su pristatymu per kurjerį plėtra.

Aludarių kvartalas

Plėsdama veiklą bendrovė siekia atgaivinti legendinį Kauno aludarystės kvartalą, kuris apima naująją parduotuvę, alaus daryklą, mini bravorą, studiją ir kt. objektus. Be visų kitų visuomeninių iniciatyvų, už naujosios parduotuvės planuojama rengti renginius. Liepos 22 d. Tarptautinės aludarių dienos proga čia jau yra numatytas koncertas, kurio vienas dalyvių bus Marijonas Mikutavičius.

„Čia visada buvo aludarystės kvartalas. Dabartiniame alaus daryklos kieme, tarp Kaunakiemio, Vytauto ir M.K.Čiurlionio gatvių, anksčiau driekėsi apynių plantacijos“, – pasakojo M.Horbačauskas. Beje, greta šių plantacijų tekėjo Girstupio upelis. Vėliau miesto valdžios sumanymu jis buvo kanalizuotas – teka po žeme.

Pasirinkimas: ši firminė parduotuvė yra pirmoji, ji įkurdinta istoriniame pastate. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Per dešimtmetį „Volfas Engelman“ produkcijos apimtys išaugo net tris kartus. Prie to prisidėjo ne tik asortimento plėtra, komandos ir aludarių profesionalumas, technologiškai pažangi įranga, tradicijos, bet ir bendruomeniškas požiūris. „Verslas turi būti atviras visuomenei, turi su ja dalytis“, – pabrėžė M.Horbačauskas. Jau pats įkūrėjas Rafailas Volfas ir vėliau bravorui vadovavę jo sūnūs buvo labai visuomeniški, remdavo studentus, donavo Karo muziejaus, Vytauto Didžiojo paminklo statybą.

Šiuo metu „Volfas Engelman“ dvigubina virimo pajėgumus, plečia vietoje turimas sandėliavimo galimybes. Iš viso bendrovė šiemet priims dešimt naujų darbuotojų, kurie papildys 260 darbuotojų kolektyvą.

Teritorijoje laukia nemažai pokyčių. Pavyzdžiui, vietoj sovietinės statybos „Sanito“ pastatų atsiras aukštuminių sandėlių. Jie leis sumažinti bendrovės transporto išlaidas, eismo srautus, taršą, triukšmą miesto centre.

Daugiausia – į Pietų Korėją

Bendrovė gamina visų rūšių, išskyrus karštus ir stiprius, gėrimus. „Šalia Druskininkų turime mineralinio vandens gamyklą“, – apie mineralinio vandens prekės ženklą „Uniqa“ pasakojo M.Horbačauskas.

Bendrovės gaminamos giros, vaisvandenių, energinių ir kitų nealkoholinių gėrimų rinkos dalis santykinai yra mažesnė nei alkoholinių jos gaminių, bet labiausiai auganti. Tikslas – kad ši paklausa susilygintų.

Rusijos Ukrainoje pradėtas karas alaus daryklai užvėrė kelią į Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos parduotuves. Bandoma persiorientuoti ir atrasti naujų rinkų. Šiuo metu po Lietuvos daugiausia „Volfo Engelman“ gėrimų iškeliauja į Pietų Korėją.

Į ją įžengti pavyko per parodas sudominus vietinius verslus. „Verslininkai, vėliau tapę mūsų partneriais, ieškojo vokiško alaus, bet atrado mus. Mūsų produkcija jiems labai tiko ir patiko“, – kalbėjo bendrovės vadovas.

Korėjiečius sudomino ir dizainas, ir skonis. Sužaidė kauniečių aludarių išskirtinumas, kad ant skardinės deda apsauginę foliją, tarą apsaugančią nuo aplinkoje esančių virusų ir bakterijų, taip pat tai, kad alų fasuoja ne į pusės litro, o į talpesnę – pintos – tarą. Beje, „Volfas Engelman“ alaus, parduodamo Pietų Korėjoje, dizainas – toks pats kaip Lietuvoje, netgi su lietuviškais užrašais, tik papildyta korėjietišku užrašu. Vis daugiau „Volfas Engelman“ produkcijos parduodama ir Japonijoje, Taivane.

Tvarumas – aludarystės sinonimas

„Aludarystė yra labiausiai žiedinė ekonomika. Viskas, ką paimame, grįžta į gamtą. Salyklas, tūriu didžiausia žaliava, panaudota atiduodama ūkininkams pašarams. Mielės atiduodamos grožio pramonei. Vandens, elektros kasmet stengiamės sunaudoti kaip galima mažiau. To pradėjome siekti jau seniai. Taip pat ir kuo mažiau plastiko. Gamta švaresnė ir savikaina mažesnė“, – vardijo M.Horbačauskas.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Tara, pakuotės – visos yra depozitinės, surenkamos. Perdirbti surenkamos ir tarpinės pakuotės. Bendrovė naudoja tik žaliąją elektros energiją. Planuojama, kad ant aukštuminio sandėlio bus saulės kolektoriai.

„Kai prasidėjo tvarumo banga, apsižiūrėjome, kad mums tik reikia sukelti į ataskaitas, nes daugelį dalykų ir taip esame įgyvendinę“, – sakė vadovas ir pridūrė, kad, kalbant apie sveikatinimą, produktuose mažinamas cukraus kiekis, jeigu jis įeina į receptus.