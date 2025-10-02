Kaune ir Kauno rajone jau pradeda šilti radiatoriai

Savivaldybė primena, kad šilumos vartotojai, nepažeisdami nustatytų higienos normų, gali priimti daugumos gyventojų sprendimą ir pastato šildymą pradėti vėliau negu nustatyta šildymo sezono pradžia. Apie tai būtina raštu informuoti šilumos tiekėją.
Ši išimtis, kaip pažymi savivaldybė, negalioja ikimokyklinio ugdymo, mokymo, sveikatos priežiūros ir socialinėms įstaigoms.
Primename, kad šildymas spalio 2-ąją įjungiamas ir Kauno mieste.
Šiais metais Kaune šildymas vienu metu jungiamas tiek daugiabučiuose, tiek ir miesto mokyklose, vaikų darželiuose bei sveikatos priežiūros įstaigose.
Nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste.
Nuo trečiadienio šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose pradėtas Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje. Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.
Visoje Vilniaus rajono savivaldybėje šildymo sezonas pradedamas ketvirtadienį, Šiauliuose ir Klaipėdoje – spalio 6 d.
