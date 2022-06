Kaunas persigalvojo: Kėdainių tilto statybas tikimasi pradėti dar šiemet

Džiugios naujienos

Dėl nestabilios rinkos ir augančių statybinių medžiagų kainų prieš kelias savaites miesto atstovai skelbė, kad kol kas atidedamas Kėdainių tilto projektas, nes esą nėra galimybės užtikrinti tvaraus finansavimo. Tačiau ilgai laukti nereikėjo ir miestas persigalvojo.

„Viešėjome Susisiekimo ministerijoje ir nutarėme, kad skelbiame konkursą ir statysime Kėdainių tiltą. Tai bus ilgiausias tiltas per Nemuną. Tikimės, kad lapkričio mėnesį jau pradėsime statyti“, – prieš savaitgalį verslo apdovanojimų renginyje kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Kauno m. savivaldybės vizualizacija

Savivaldybės atstovai „Kauno dienai“ patvirtino, kad jau greitu metu bus ieškoma, kas galėtų pastatyti naują eismo jungtį tarp Marvelės ir Vilijampolės.

„Kėdainių tilto statybos konkursą planuojame paskelbti artimiausiu metu. Kada pavyks rasti rangovą, priklausys nuo konkurso eigos. Jeigu viskas klostysis pagal planą, rangovas turėtų paaiškėti rudenį. Tokiu atveju realūs statybos darbai galėtų prasidėti dar šiais metais“, – komentavo Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius.

Apie tilto svarbą „Kauno dienos“ studijoje buvo kalbėjęs ir susisiekimo ministras Marius Skuodis.

„Iššūkis dvejopas. Viena vertus, valstybė atsako už valstybinius kelius – Giraitės viadukas, tiltai ir pan. Kita vertus, savivaldybės kartais pačios nepajėgios įgyvendinti vietinės reikšmės objektų. Ypač svarbūs objektai, kurie turi reikšmės ne tik miestui, bet ir valstybei. Dabar taip pat vertinsime Kėdainių tilto galimybes. Iš ministerijos pusės visada norisi, kad objektų būtų daugiau, nes sutaupome laiko, išvengiame spūsčių, švaresnis oras. Pozityviai žiūriu į objektus, kurie gerina eismo sąlygas. Kita dalis – finansinės galimybės“, – pasisakė pašnekovas.

Marius Skuodis/Vyčio Šulinsko nuotr.

Spręs eismo spūstis

Kauno bendrajame plane Kėdainių gatvės tiltas buvo numatytas jau prieš gerą dešimtmetį. Pasak miesto savivaldybės atstovų, ši eismo jungtis spręs automobilių srauto problemas ir leis centrinėje miesto dalyje sumažinti spūsčių.

Specialistai aiškina, kad naujasis tiltas nuims dalį automobilių srauto nuo centrinės Kauno dalies bei Senamiesčio, nes, pastačius tiltą, dalis transporto galės aplenkti šias miesto dalis ir greičiau pasiekti norimą kelionės tikslą. Taip pat pagerės Vilijampolės bei Šilainių rajonų susisiekimas su kitomis miesto dalimis.

Kauno m. savivaldybės vizualizacija

Skaičiuojama, kad per parą Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžą visomis kryptimis kerta apie 70 tūkst. automobilių, iš kurių daugiau nei pusę sudaro tranzitinis transportas, tad Kėdainių tiltas perims dalį šio srauto ir taip atlaisvins Kauno centrą. Be to, šis objektas leis laisviau judėti tarp Nemuno kratų ir pėstiesiems bei dviratininkams.