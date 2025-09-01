Kaunas kviečia išrinkti metų socialinius darbuotojus

Miestas kviečia iki rugsėjo 5 d. teikti geriausių socialinių darbuotojų, pelniusių kolegų ir klientų pagarbą ir pripažinimą bei ženkliai prisidėjusių prie socialinių paslaugų teikimo asmenims, kandidatūras. Kaip praneša Kauno miesto savivaldybė, penkiems ryškiausią indėlį palikusiems nominantams miestas įteiks 3 tūkst. eurų dydžio premijas.
Metų socialinio darbuotojo premijos gali būti skirtos Kauno mieste dirbančiam socialiniam darbuotojui, kaip jis apibrėžiamas teisės aktuose.
Pretendentai siūlomi už socialinį darbą su:
šeimomis;
socialinę riziką patiriančių šeimų vaikais, likusiais be tėvų globos, ir jaunuoliais po institucinės globos;
suaugusiais asmenimis arba vaikais su negalia, senyvo amžiaus asmenimis bendruomenėje (socialinės paslaugos į namus, dienos centruose, atvirose erdvėse ir pan.);
suaugusiais asmenimis arba vaikais su negalia bei senyvo amžiaus asmenimis institucijoje, įstaigoje (socialinės paslaugos, susijusios su apgyvendinimu);
vienišais suaugusiais asmenimis ir senyvo amžiaus asmenimis, patiriančiais socialinę riziką.
Metų socialinio darbuotojo premijai gali būti teikiami socialiniai darbuotojai, kurie atitinka visas šias sąlygas:
turi ne mažiau kaip 3 metus socialinio darbo stažą socialinių paslaugų įstaigoje, kuri teikia jo kandidatūrą premijai gauti;
praėjusiais ar šiais metais Kaune teiktos socialinės (ar su jomis susijusios) paslaugos, inicijuotos ir įgyvendintos naujos socialinio darbo praktikos, sukurtos metodinės priemonės, išspręsti sudėtingi (kriziniai) atvejai ar pasiektos sėkmės istorijos;
turi ne mažiau kaip vieną bendruomenės ar partnerių, su kuriais bendradarbiauja teikiant paslaugas, rekomendaciją ar padėką.
Kandidatus Metų socialinio darbuotojo premijai gali siūlyti Kauno miesto socialinių paslaugų įstaigos, kurios teikia paslaugas savivaldybėje ne trumpiau kaip trejus metus ir yra įtrauktos į oficialų paslaugų teikėjų sąrašą.
Teikti pretendentus Metų socialinio darbuotojo premijai galima el. paštu: [email protected] iki rugsėjo 5 d., pridedant užpildytą teikimo formą ir anketą. Jas rasite internete. Kilus papildomiems klausimams, galima kreiptis į Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę Eriką Zapolskienę, telefonu: +370 37 42 48 75 arba el. paštu: [email protected].
Kauno socialinius darbuotojus planuojama pasveikinti ir apdovanoti rugsėjo pabaigoje, minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. Miestas kvies į renginį, kurio metu penkiems geriausiems socialinės srities specialistams bus įteiktos miesto padėkos bei 3 tūkst. eurų premijos.
Naujausi komentarai