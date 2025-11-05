Kaip Lietuva gali pasiruošti ekstremalioms situacijoms? Konferencijoje – Suomijos patirtis

Suomija pasaulyje išsiskiria ne tik savo švietimo sistema ar inovacijomis, bet ir atsakingu požiūriu į visuomenės saugumą. Šalyje įrengta daugiau kaip 50 tūkst. Slėptuvių, kurios užtikrina saugią vietą beveik kiekvienam gyventojui. Tai – ne tik techninis pasiekimas, bet ir ilgalaikės vizijos, politinės valios bei strateginio planavimo rezultatas.
„Suomijos patirtis rodo, kad civilinė gynyba yra ne tik valstybės institucijų rūpestis, bet ir visos visuomenės atsparumo bei pasirengimo kultūra. Tokia sistema veikia tik tada, kai planuojama iš anksto. Todėl šiai konferencijai pasirinkome Suomijos ekspertus – YIT grupės kolegas bei partnerius, kurie turi ilgametės praktinės patirties kuriant kasdienio gyvenimo infrastruktūroje integruotas slėptuves. Jų pavyzdys padeda suprasti, kad saugumo klausimai prasideda dar projektavimo etape, kai sprendžiama, kokiame mieste ir kokiuose namuose gyvensime rytoj“, – sakė „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Diskusiją moderuos LRT žurnalistas, laidų vedėjas ir prodiuseris Edmundas Jakilaitis, pabrėžiantis, kad kalbėti apie gyventojų apsaugą būtina ne tik instituciniame, bet ir asmeniniame lygmenyje.
„Ukrainos patirtis rodo, kad jei iš anksto neplanuojama priedangų ar slėptuvių sistema, prasidėjus karui ar kitoms ekstremalioms situacijoms visuomenėje kyla chaosas. Todėl labai svarbu turėti aiškią viziją, kaip tokiems atvejams ruoštis. Kol kas Lietuvoje to pasigendu – nėra teisės aktų, numatančių aiškiai apibrėžtus reikalavimus naujų pastatų statybai ir jų pritaikymui gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Būtent todėl mokytis iš šioje srityje pažengusios šalies, tokios kaip Suomija, yra itin aktualu – kuo greičiau perimsime gerąją praktiką, tuo saugesni galėsime jaustis. Ši konferencija, mano manymu, vyksta labai vietoje ir laiku – tai puiki proga pradėti šį dialogą Lietuvoje“, – sakė E. Jakilaitis.
Lietuva šiandien susiduria su iššūkiu – kaip užtikrinti piliečių saugumą ne tik karinių grėsmių, bet ir gamtinių ar technologinių krizių akivaizdoje. Ekspertų teigimu, statybų sektorius gali tapti vienu iš svarbiausių nacionalinio atsparumo architektų, nes kiekvienas pastatas gali būti ne tik gyvenamoji erdvė, bet ir gyvybiškai svarbios infrastruktūros dalis.
Renginyje dalyvausiantys urbanistikos specialistai, saugumo ir valstybinių institucijų atstovai aptars, kaip gyvenamųjų pastatų planavimas ir inžineriniai sprendimai gali prisidėti prie civilinės gynybos sistemos stiprinimo bei kaip atsparumą galima kurti dar taikos metu – per miestų planavimą ir bendruomenių įtraukimą.
Konferenciją organizuoja „YIT Lietuva“, informacinis partneris – LRT. Bilietai – kakava.lt.
