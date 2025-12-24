Įžiebs aukščiausią natūralią Kalėdų eglę Lietuvoje

T. Ivanausko sodinta ir iki šiol dendrologiniame Obelynės parke auganti eglė – apie 34 metrų aukščio. Manoma, kad ši daugiau nei 70 metų skaičiuojanti žaliaskarė yra aukščiausias gyvas Kalėdų medis Lietuvoje.
Sodyba Obelynėje Ivanauskams buvo tapusi bendruomenės sambūrių vieta, šiuo metu čia įsikūręs Kauno rajono muziejus.
Siekiant nepažeisti gyvo medžio, eglė bus puošiama tik šviesos girliandomis, kurios šiemet atnaujintos – eglės šakos yra papildytos naujomis girliandomis, vietoj fizinių žaisliukų papildomai apšviečiamos prožektoriais.
„Eglė Obelynėje švytės iki Trijų Karalių šventės, o Kūčių nakties susitikimas kvies dar kartą prisiminti, kad Kalėdos prasideda ne nuo dovanų, o nuo buvimo kartu, pakilios nuotaikos ir gero žodžio, išsakyto vienas kitam palinkėjimo“, – teigia muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas.
Šventinio renginio metu taip pat bus užkurtas laužas, gros gyva instrumentinės kapelos „Ratilai“ muzika, kaip ir kasmet, atvykę į renginį lankytojai bus kviečiami išbandyti trijų stebuklingų obelų burtus.
Šių metų Kalėdų sutiktuvių renginio išskirtinumas – Obelynės dangų trumpam nušviesianti Šiaurės pašvaistė, kuri taps simboliniu Kūčių nakties stebuklu.
T. Ivanausko Obelynės sodyboje-memorialiniame muziejuje visą šventinį laikotarpį iki Trijų Karalių lankytojų lauks erdvė – „Kai Kalėdų senelio nėra namuose“, ji bus skirta šeimų, jaunimo fotosesijoms, ramiam pabuvimui ar linksmos šventinės nuotaikos susikūrimui.
