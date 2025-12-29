Ištisus metus teikiamą pagalbą vainikavo bendrystės šventė Šilainiuose

Subūrė šventėje
Aukotos šv. Mišios, surinktos rinkliavos lėšos skirtos miesto ir Šilainių šv. Dvasios parapijos „Carito” veiklos tikslams įgyvendinti. Po Mišių visi pakviesti prie bendro agapės stalo su jaunimo giesmėmis, dainomis, kitais muzikiniais kūriniais bei vaišėmis – tradiciniu kugeliu, kava, saldumynais. Šiemet į renginį susirinko apie 180 žmonių.
Šiame susibūrime – ir padedantieji, ir tie, kuriems ši pagalba teikiama. Renginys skirtas pastaruosius apkabinti, paguosti nuoširdžiu dėmesiu ir krikščioniška meile bei padėkoti savanoriams.
„Sukviečiame, kad primintume, jog visi žmonės yra svarbūs mūsų visuomenėje, kad visas jėgas sutelkiame jiems – vargstantiesiems. Gera, kai galime padėti“, – teigė Šilainių šv. Dvasios parapijos „Carito” koordinatorė.
Pagalba įvairiais gyvenimo atvejais
Šios parapijos „Carito“ padalinys teikia paramą žmonėms, kurie susiduria su įvairiais sunkumais gyvenime: neturi gyvenamosios vietos, stokoja maisto, rūbų, laikinai dėl ligos neteko darbingumo, turi įvairias priklausomybes, patiria bedarbystę, sugrįžta iš įkalinimo įstaigų, taip pat bėga nuo karo.
Vardijo, kad materialinė pagalba teikiama atsidūrusiems krizinėje situacijoje, sergantiems sunkia liga, turintiems negalią, senjorams, patiriantiems nepriteklių ir visiems kitiems vargstantiems, kurie kreipiasi į „Caritą“ pagalbos.
Tiems, kuriems trūksta lėšų maistui, paruošiamas maisto davinys – ilgo galiojimo maisto produktų.
Aukotojai dovanoja drabužius, avalynę, indus, patalynę, buities reikmenis. „Carito“ savanoriai šią paramą peržiūri, išrūšiuoja, sutvarko ir išdalija stokojantiems.
„Suteikiame įvairiapusę pagalbą“, – apibendrino „Carito” atstovė, paminėjusi ir vienišų žmonių lankymą, pagalbą vaistais, skirtais gydytojų. Tai, kad šilainiškiams prieinama plataus spektro pagalba lemia, anot jos, tai, kad šiame mikrorajone gyvena labai daug geraširdžių, aktyvių kitų nelaimėms neabejingų žmonių.
„Ne visi žmonės žino, kur gali kreiptis nepritekliaus atveju. Kviečiu kreiptis į Šilainių parapijos raštinę Milikonių g. 18”, – paminėjo „Carito“ atstovė, pridūrusi, kad žinantieji kam labai reikia tokios pagalbos paragintų tai padaryti patį asmenį arba susisiektų su raštine.
Padėkos vadovei
Kaip minima Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos feisbuko įraše, į šventę atvyko Kauno arkivyskupijos „Carito“ direktorius, diakonas Arūnas Kučikas, koordinatorė Kristina Bajarūnaitė, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Vaida Pranauskaitė, Šilainių seniūnijos seniūnaičiai – Gražina Plitnikienė ir Stanislovas Rickevičius.
Renginyje taip pat dalyvavo maltiečių Kauno grupės vadovė Jurgita Dovalcovienė, Lietuvos samariečių bendrijos pirmininkas Mindaugas Vėlyvis, Nakvynės namų ir laikinojo apgyvenimo skyriaus vedėja socialiniams reikalams Neringa Gudėnaitė bei Kauno Kartų namų socialinė globos padalinio darbuotoja Violeta Žekevičienė.
Tarp aktyvių savanorių – Vilijampolės bendruomenės centro „Veršva" ir šio centro sveikatos klubo „Būkime sveiki“, „Amatų centro“ atstovai.
A. Kučikas ir Šilainių parapijos klebonas mons. Augustinas Paulauskas pasidžiaugė parapijos “Carito” bendruomenės veikla ir padėkojo jos vadovei Danutei Matulaitienei už jos atsidavimą ir rūpestį parapijos vargstančiaisiais.
