Gydytojai: traumų skaičius išaugo iki trijų kartų

„Para ligoninėje skaičiuojama nuo 8 val. ryto iki kitos dienos 8 val. ryto. Taigi, nuo pirmadienio iki antradienio ryto ligoninės Ortopedijos traumatologijos klinikos Skubios pagalbos skyriuje sulaukta 319 pacientų, nuo antradienio iki trečiadienio ryto – 238“, – informavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės komunikacijos specialistė Giedrė Pūrienė.
Paprastai šios ligoninės Ortopedijos traumatologijos klinikos Skubios pagalbos skyriuje sulaukiama apie 200 pacientų per parą. Pasak G. Pūrienės, 120 iš antradienio parai priskiriamų pacientų buvo skubūs – kiti esą kreipėsi pakartotinai dėl anksčiau įvykusių traumų.
„Antradienio rytą fiksavome apie tris kartus išaugusį traumų skaičių. Dauguma pacientų kreipėsi patyrę kritimus ant slidžios dangos. Dažniausiai nustatomi lūžiai: riešo, kulkšnies, žastikaulio, šlaunikaulio, ypač vyresnio amžiaus pacientams“, – tvirtino LSMU Kauno ligoninės Ortopedijos traumatologijos klinikos vadovo pavaduotojo Kastytis Grigonis.
Gydytojo teigimu, dažniausiai kritimas slidžioje gatvėje lūžiu baigiasi vyresnio amžiaus žmonėms.
„Tačiau traumas patiria ir darbingo amžiaus gyventojai, skubantys į darbą ar judantys nebarstytose teritorijose“, – pridūrė jis.
LSMU Kauno ligoninės Ortopedijos traumatologijos klinikos Skubios pagalbos skyriaus vadovo Artūro Šulniaus teigimu, dažniausios traumos, dėl kurių į šį skyrių kreipiasi pastaruoju metu kreipiasi žmonės – tai slydimo ir kritimo sukeltos traumos. Jis pastebėjo, kad nemažai pasitaiko ir blauzdikaulių lūžių, jei krentant prisėdama ant kojos.
„Vyresnio amžiaus žmonėms patarimas kol kas, kol slidu, be rimtos priežasties nekišti nosies į gatvę. Jeigu jau einama – apsimauti batus neslidžiu padu, apsivilkti storesniais rūbais, kurie šiek tiek sušvelnintų griūvant tenkantį smūgį, jei turite – einant naudotis šiaurietiško ėjimo lazdomis“, – A. Šulniaus teigimu, šiaurietiškos stabilizuoja eiseną, palengvina vaikščiojimą.
Šiaurietiškas ėjimas itin rekomenduojamas vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau dabartinėmis oro sąlygomis šiai veiklai skirtas inventorius praverstų kiekvienam.
Be to, medikai atkreipia dėmesį, kad ypač jaunimas nebežiūri, kur eina – jų dėmesį nuolatos prikaustęs telefonas. Pasak medikų, ypač esant dabartiniams orams reikėtų sukoncentruoti dėmesį ne į telefono ekraną, o į ten, kur žengiame.
