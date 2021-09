Garsusis Vokietijos alaus festivalis „Oktoberfest“ keliasi į Kauną

Tradicijos turi tęstis

Bavarijos žemės sostinėje Miunchene "Oktoberfesto" festivalis vyko nuo 1810 m. Brandžias aludarystės tradicijas puoselėjantis festivalis pritraukdavo milijonus žmonių, kurie švęsdavo visu kūnu ir siela. Tradiciniai 1 l talpos bokalai, vokiškų dešrelių kvapas ir nesibaigiančios dainos užliedavo kiekvieną lankytoją.

Kadangi ir šiemet šis festivalis neįvyks dėl pasaulį kaustančios pandemijos, "Oktoberfesto" nuotaiką bus galima pagauti Kaune, alaus daryklos "Volfas Engelman" studijos kiemelyje. Čia jau rugsėjo 24 d. vyks tikra nealkoholinio alaus fiesta, kurioje netrūks ir tradicinių vokiškojo "Oktoberfesto" akcentų, ir naujų tradicijų, kurios gims būtent Kauno aludarystės festivalyje. Žinoma, festivalio mastas bus gerokai mažesnis nei pačioje Vokietijoje, tačiau nuotaika bus neprastesnė.

"Oktoberfesto" festivalis "Volfas Engelman" alaus daryklos prieigose vyks antrą kartą. Šiemet žadama, kad festivalis bus gerokai didesnis, o lankytojai galės šėlti nesustodami. Apie tai, ko laukti Kaune vyksiančiame "Oktoberfeste", dienraštis "Kauno diena" kalbasi su alaus daryklos "Volfas Engelman" generaliniu direktoriumi Mariumi Horbačausku.

– Kaip atrodys "Oktoberfesto" šventė Kaune?

– Kaune iš dalies ji atrodys kaip Vokietijoje. Žinoma, renginio mastai yra nepalyginamai kitokie, nes ne viską galime padaryti taip pat. Tačiau pagrindiniai atributai – specialiai renginiui statomos palapinės, litriniai alaus bokalai, kuriuos kartais ir sunku rankose išlaikyti, specialus maistas, toks kaip karka, dešrelės ar breceliai bei šventinė bavariška apranga tikrai bus.

Žinoma, koks festivalis be muzikos. Bus specialus "Oktoberfesto" ansamblis, kuris ves ne tik patį renginį, bet ir kurs šventinę nuotaiką.

Renginio vieta Kaune taip pat kitokia nei Miunchene. Ten renginys vyksta aikštėje, kur visi aludariai suveža savo gaminius, mes viską turime vietoje.

– Galbūt lankytojams festivalyje bus pristatyti kokių nors naujų skonių?

– Būtinas "Oktoberfesto" akcentas – būtent šiam renginiui išvirtas specialus alus, kurio nėra prekyboje. Todėl ir "Volfas Engelman" Kaune vyksiančiam "Oktoberfestui" specialiai išvirė nealkoholinio alaus. Šio alaus bus 500 l. Nežinia, ar užteks visiems, bet pirmieji lankytojai tikrai galės jo paskanauti. Kitiems siūlysime jau pažįstamus "Volfo Engelman Nealkoholinio" alaus skonius.

– "Oktoberfestą" organizuojate jau antrus metus. Ko dar reikia pasiruošti?

– Tai iš tiesų labai linksma šventė. Iš pradžių būna ramiau, visi susėda, pradeda bendrauti, muzika vis garsėja, skamba dainos, o nuotaika gerėja, kol visi pradeda ošti iš visos širdies.

Pernai oras buvo labai geras, žmonės su trumpomis rankovėmis buvo. Šiemet žadamas vėsesnis, tačiau tai neturėtų trukdyti. Aš pats Vokietijos "Oktoberfeste" buvau tris kartus ir visus kartus labai smarkiai lijo, bet, nepaisant to, visi ėjo per lietų ir mėgavosi. Tad "Oktoberfestui" iš tiesų reikia nusiteikti, o mes stengsimės kaip įmanoma kelti nuotaiką ir padaryti šį laiką nepamirštamu.

Pernai Kaune "Oktoberfestas" pritraukė apie 500 žmonių, nors viską darėme gana spontaniškai. Šiemet tikimės, kad bus du tris kartus daugiau žmonių, tad ir pasiruošimas yra didesnis. Ruošiame ir palapinių, kurios bent iš dalies apsaugos nuo galimo prastesnio oro, nemažai investuojame ir į garso, apšvietimo aparatūrą. "Volfo Engelman" studijos kiemelyje tik iš pirmo įspūdžio atrodo, kad nėra vietos, tačiau per aludarių dieną čia tilpo apie 4 tūkst. žmonių. Tad ir dabar palapinės bus išdėliotos patogiai, todėl ir žmonių tilps nemažai.

Be to, kai pirmą kartą rengėme "Oktoberfesto" šventę, žmonės viską suvalgė ir išgėrė. Pamoką išmokome, tad šiemet visko bus paruošta gerokai daugiau. Nealkoholinio alaus turime taip pat milijonais litrų, tad, jei reikės, atidarysime visus sandėlius. Viską darome tam, kad į "Oktoberfestą" atėję žmonės pajaustų bent dalį tos nuotaikos, kuri būdavo Vokietijos festivalyje.

Neragauta: aludaris Petras Sadovskis (kairėje) ir M.Horbačauskas "Oktoberfesto" metu pristatys specialiai šiai šventei išvirtą nealkoholinį alų.

– Kokia numatoma renginio programa?

– Renginys prasidės 17 val. Iš karto bus galima pradėti vaišintis, užsiimti vietas palapinėse prie stalų, nes jau kai viskas įsisiūbuos, nebus laiko kada ieškoti laisvos vietos.

Žmonės gali tikėtis puikios, bavariškos, bet kartu ir kaunietiškos atmosferos bei puikaus laiko. Norime, kad žmonės šią "Oktoberfesto" šventę pajaustų kaip vieną didelį ir įtraukiantį nuotykį. Prie nealkoholinio alaus, vokiškų dešrelių, žinoma, būtini ir nesibaigiantys pokalbiai su kitais šventės dalyviais.

Be to, tie, kurie ateis pasipuošę bavariška apranga, sulauks malonių staigmenų. Svarstome jiems padaryti galimybę nealkoholinio alaus įsigyti be eilės, o gal dar sugalvosime kokių nors pramogų. Pernai festivalio lankytojai dar nedrąsiai žiūrėjo į tradicinę Bavarijos aprangą, tačiau pats nemažai girdėjau kalbančių dalyvių, kad šiemet jie ateis patys labiau pasiruošę ir pasipuošę atitinkama apranga. Bavariškai apsirengę lankytojai padės kurti bendrą "Oktoberfesto" nuotaiką.

– Ar žmonės į renginį turės registruotis, o gal užteks galimybių paso?

– Išankstinės registracijos nėra. Tačiau mes iš tiesų tikrinsime visų ateinančių žmonių galimybių pasus. Tokiu atveju mes galime užtikrinti saugumą ir neriboti žmonių skaičiaus prie stalų. Visos šios šventės esmė yra artimas bendravimas, kur suskamba bokalai, žmonės kartu linksminasi. Jei įleistume žmonių be galimybių paso, tektų riboti lankytojų skaičių, o tada, manome, kad būtų mažesnis geros nuotaikos užtaisas. Norime, kad kuo daugiau žmonių pajaustų "Oktoberfesto" dvasią ir jau rudenėjantį vakarą praleistų nepamirštamai, todėl į renginį reikia pasiimti galiojantį galimybių pasą, gerą nuotaiką ir puikią kompaniją.