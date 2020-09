Garliavos apylinkių seniūnijos verslas karantino egzaminą išlaikė puikiai

Garliavos apylinkių seniūnijoje gamybinę veiklą vykdo per 30 įmonių. Visos jos puikiai išlaikė COVID-19 ir karantino egzaminą: nesustabdė gamybos, prekių krepšelį gausino naujais produktais, neatleido darbuotojų, netgi augino pardavimus.

Nors verslininkai veiklai yra pasirinkę įvairias vietoves, Ilgakiemis tapęs Garliavos seniūnijos verslo sala. Čia "Naujasis Nevėžis" gamina daugumai žinomus traškučius "Oho", "Choco group" – šokoladą, "Saldoga" perdirba žuvį, "MAREX Boats" stato prabangius laivus ir katerius.

"Po kelias įmones yra ir Stanaičių, Ireniškių, Rinkūnų kaimuose, Teleičiuose ir Juragiuose. Turime nemažai maisto produktų gamintojų, bet yra ir kelių tvarkytojų, šiltnamių ir plastikų gamintojų. Sunkiau sekėsi paslaugų įmonėms, o gamybininkai įtemptu periodu dirbo visi", – pasidžiaugė Garliavos apylinkių seniūnas Eimuntas Raugevičius.

Prognozuoja ir kitus sėkmingus metus

"Gyvenimas – tai svarstyklės: jei vieniems blogiau, tai kitiems geriau, pusiausvyra išlieka, – pokalbį filosofiškai pradėjo "MAREX Boats" generalinis direktorius Saulius Pajarskas. – Žmonių prigimtį pakeisti sunku – jie nori keliauti. Kadangi to daryti negalima, manome, kad laisvalaikį jie leis pakrantėse. Viešbučiai ir kelionių organizatoriai neteko klientų, o mums sekasi gerai, esame pardavę viską, ką planuojame pagaminti kitais metais."

"MAREX Boats" generalinis direktorius nė kiek neabejojo, kad tokie pat sėkmingi bus ir kiti metai. Tai ne aklas spėjimas, o skaičiais pagrįstas dalykas: šiuo metu įmonė parduoda laivus 2022 m. laivų sezonui, kuris prasidės 2021-ųjų rudenį.

"Turėjome apyvartinių lėšų ir sausį, kai jau situacija pradėjo aiškėti, prisipirkome daug medžiagų laivams statyti ir mums jų nepritrūko. Žinau atvejų, kai dėl šios priežasties kiti turėjo stabdyti gamybą. Investicija į prekes mums atsipirko su kaupu, o kadangi uždirbome, dėl viso pikto vėl užsipirkome", – vieną iš sėkmės lygties dedamųjų atskleidė įmonės vadovas.

Kadangi "MAREX Boats" įmonė yra sukūrusi naujų laivų, planuoja plėsti gamybines patalpas Ilgakiemyje. Nauji plotai leistų padidinti produkcijos kiekį, būtų galima priimti daugiau žmonių. Į geidžiamiausių darbdavių dvidešimtuką patekusi įmonė sulaukia nemažai CV, kai paskelbia ieškanti darbuotojų. Tačiau, pasak S.Pajarsko, stiklo plastiko apdirbimas nėra populiari specialybė, profesionalų nusisamdyti neįmanoma, juos reikia išsiugdyti, o tai sunkesnis kelias.

Saulius Pajarskas

Papildė produktų krepšelį

Gintautas Vasiliauskas, bendrovės "Plastena" vadovas, pirmiausia pasidžiaugė: kol kas iš darbuotojų nė vienas nesusirgo COVID-19. Direktorius nesiskundė ir veiklos rezultatais: įmonė nebuvo sustabdyta, iš 65 darbuotojų prastovose buvo apie dešimt žmonių.

"Kovą ir balandį pardavimai buvo šiek tiek kritę, gegužę jau viskas atsistatė, tačiau realius apyvartos skaičius matysime metų pabaigoje", – apie rezultatus įmonės vadovas kalbėjo atsargiai.

Ireniškių kaime veikianti "Plastena" klientams siūlo platų plastikų, gumos ir kitų techninių medžiagų bei komplektuojančių dalių asortimentą, atlieka gamybos paslaugas: plastikų mechaninį apdirbimą, techninių detalių, prekybos įrangos, reklaminių ir kanceliarinių produktų gamybą, transporterių juostų, diržų gamybą ir remontą.

Techninių medžiagų tiekimo, detalių gamybos ir paslaugų įmonė savo krepšelį papildė naujais gaminiais: organinio stiklo apsauginėmis sienelėmis, akiniais, veido kaukėmis-respiratoriais, stovais rankų dezinfekcijai, pakabinamais laikikliais su dezinfekantu ir dezinfekciniu skysčiu rankoms.

"Šiuo laikotarpiu aktualias priemones COVID-19 prevencijai gaminame iš savų žaliavų. Tikiuosi, kad gamybos naujiena – laikina, kad pandemija baigsis ir apsaugos priemonių vėl nebereikės", – optimistiškai kalbėjo G.Vasiliauskas. Kol kas užsakymai apsaugos priemonėms nesumažėję, nors jų skaičius nuolat banguoja, priklausomai nuo šalies valdžios politikos.

O štai tradicinių įmonės gaminių paklausa išliko stabili. "Pas mus niekada nebuvo staigių pokyčių, mūsų produkcijos poreikis nei žymiai didėja, nei pastebimai krenta. Esame priklausomi nuo kitų sektorių. Sunkiuoju periodu įmonėms buvo teikiama parama, jie padarinių nelabai pajuto, todėl nepajutome ir mes", – sakė G.Vasiliauskas.

Gintautas Vasiliauskas

Karantinas išaugino pardavimus

Bendrovės "Naujasis Nevėžis" direktoriaus pavaduotojas Andrejus Ivaščenka neslėpė: pradžioje būta ir išgąsčio, ir nerimo dėl žaliavų tiekimo, produkcijos realizacijos. "Kruopščiai paisėme rekomendacijų, ėmėmės griežtesnių priemonių, kalbėdavome su kiekvienu darbuotoju. Jei kildavo įtarimų, prašydavome, kad darbuotojas pasiliktų namuose. Keli darėsi testus, bet nė vienam nebuvo nustatytas COVID-19 virusas. Gamybos stabdyti negalime, tačiau iš administracijos daug kas dirbo ir tebėra pasirengę, jei reikės, dirbti nuotoliniu būdu", – pasakojo direktoriaus pavaduotojas.

Kadangi bendrovės produkcijos galiojimo terminas – dvylika mėnesių, be to, ją mėgsta ir vaikai, ir suaugusieji, gamybos apimtys ir pardavimai karantino metu išaugo. Per mėnesį "Naujasis Nevėžis" pagamina 600–800 t produkcijos: sausų pusryčių, traškučių, batonėlių ir sūrių užkandžių. "Vienu metu pajutome didelį paklausos padidėjimą – žmonės pirko ne tik sausus pusryčius, bet ir košes", – sakė A.Ivaščenka.

Ši Ilgakiemyje veikianti įmonė neatleido nė vieno darbuotojo, niekas nebuvo prastovose, priešingai – ieškojo darbuotojų, nes gamybos apimtys padidėjo. "Naujojo Nevėžio" direktoriaus pavaduotojas pastebėjo – dalis naujai įsidarbinančių darbuotojų buvo iš užsienio sugrįžę emigrantai, darbo ieškojosi sunkiau besiverčiančių viešojo maitinimo ir kitų sektorių darbuotojai.

Andrejus Ivaščenka

Susidūrė su neįprastomis problemomis

Gerais rezultatais besidžiaugiančios Garliavos apylinkių seniūnijos įmonės neslėpė: karantino metu būta ir problemų. "MAREX Boats" vis dar negali važiuoti aptarnauti įmonėje pastatytų laivų. "Nebandome rizikuoti, nes prie sienos galime sužinoti, kad mūsų neįsileidžia ar dvi savaites turime saviizoliuotis ir neiti į darbą. To sau leisti negalime. Mūsų klientai jau praradę kantrybę, ypač švedai, pjaunamės juodai, nes pas juos praktiškai nėra apribojimų, jiems sunku suprasti mūsų atsikalbinėjimus", – atviravo S.Pajarskas.

Antroji netipinė laivų statytojų problema taip pat susijusi su klientais, tik jau norinčiais įsigyti laivą. "Mums tenka atsišaudyti ir aiškinti, kad negalime parduoti daugiau laivų, nes nebesugebame tokio kiekio pagaminti, visi rezervai išeikvoti. Esame iššokę aukščiau bambos ir galvojame, ar mums nesibaigs liūdnai, ar sugebėsime tesėti pažadus", – problemomis ir nuogastavimais dalijosi įmonės vadovas.

"Naujasis Nevėžis" irgi patyrė neįprastų iššūkių ir džiaugiasi, kad jie – jau praeityje. "Pagrindinis mūsų rūpestis buvo ir iki šiol yra, kad gamyba dėl kokių nors priežasčių nesustotų. Kartais kildavo sunkumų apsirūpinti dezinfekciniu skysčiu, pirštinėmis ir kitomis apsaugos priemonėmis. Sudėtingose situacijose atsidurdavome, kai karantino metu reikėjo įrangos aptarnavimo specialistų pagalbos iš užsienio. Dabar, kai sienos atidarytos, ši problema atkrito, o produkcijos realizacijai visada buvo žalia šviesa", – sakė A.Ivaščenka.