G. Bučas nusivylė „Kaunas 2022“: diskredituoja mano vardą

Desertas apkarto

Praėjusį šeštadienį „Kaunas 2022“ rėmuose vykęs „Fluxus“ festivalis sulaukė didelio ažiotažo dėl persirengėlių fantazijos ir šėlionių.

Į Parodos kalną jie kilo įsijautę į keisčiausius vaidmenis, pasipuošę netikėčiausiais apdarais ir kopė įvairiausiais būdai: atbulomis, kūlversčiais, užsimerkę ar traukiami karutyje.

UŽDARYTI >































































































































































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Į Parodos kalną „Fluxus“ stiliumi kopė šimtai | 97 nuotr.



















Deja, kalno viršūnėje turėjęs laukti desertas, anot organizatorių, (ne)tikėtas ir (ne)paprastas kūrybinis vyksmas, kai kuriems apkarto.

G. Bučas, įgyvendinęs ne vieną dėmesio sulaukusį aplinkosauginį edukacinį projektą, eilinį kartą „Kaunas 2022“ renginiuose pasigedo tvarumo aspekto.

Akcentuodamas, kad dideli pokyčiai prasideda nuo smulkmenų, pateikdamas kelių merginų pavyzdį negalėjo neatkreipti visuomenės dėmesio į tai, kiek festivalio dalyviai sugeneravo atliekų.

„Merginos, pasilinksminote, tai mokėkite susitvarkyti. Pirma mintis pamačius šią dekoraciją buvo – kiek išmesta medžiagų? Kita mintis, o kaip gi šios dailios merginos susitvarkys visa tai, kaip ir kur utilizuos? Pasirodo, utilizavimas – paprastas dalykas, tiesiog numeti kažkur atokesniame kieme, ir viskas išspręsta. Pasirodo ne, yla iš maišo išlenda. Greičiau ar ilgiau, bet išlenda. Visas globalus pasaulio užterštumas jau lenda, bet labiausiai tai pajaus mūsų vaikai ir provaikaičiai“, – rašė G. Bučas socialiniame tinkle, komentuodamas festivalio dalyvių nešamą, nežinia, butaforinį ar tikrą karstą, apipavidalintą kažkokiomis medžiagomis ir akcentais.

Atsisako vardo

Visa ši masyvi atributika, pasak G. Bučo, jau beveik savaitę guli nutrenkta Vytauto pr. kieme. Aktyvistas čia pat kreipėsi į „Kaunas 2022“ vadovę ir projekto atstoves.

„Virginija Vitkiene, Mažyla Tumaitė, Simona Savickaitė, Aistė Paukštė, štai apie ką aš kalbu ir bandau pakreipti teisinga linkme. Ir žinote, turbūt pati geriausia proga dabar tiesiog man atsisakyti „Kaunas 2022“ ambasadoriaus vardo. Tiesiog nesugebėjau bent kažkiek padaryti šį svarbų visai Europai įvykį tvaresniu. Tikrai nevertas šio vardo. Atsiprašau“, – pasisakė G. Bučas.

Jis pridūrė, kad ateityje mielai prisijungtų prie „Kaunas 2022“ renginių, jeigu organizatoriai norėtų juos rengti tvaresnius.

„Kultūra – tai ta sritis, kuri gali stipriai formuoti visų mūsų pasaulėžiūrą ir prisidėti prie tvaresnio ir darnesnio pasaulio. O jeigu, merginos, skaitote šį įrašą, ar organizatoriai jas pažįstate, tai šis karstelis ir aprėdai dar dabar (rugsėjo 15 d.) guli Vytauto pr. 57. Toks simboliškas fonas – „Lietuva laisva“. Bet laisvė tikrai yra ne tai“, – pabrėžė kaunietis.

Kaupėsi iš anksčiau

Portalui kauno.diena.lt susisiekus su G. Buču jis patvirtino neatsiimantis savo žodžių ir pasitraukiantis į „Kaunas 2022“ ambasadorių būrio. „Dėl to jau buvo pasvarstymų ir anksčiau. Koks tikslas būti projekto tvarumo ambasadoriumi, jeigu į tą pusę projekte niekas nevyksta?“ – portalui kauno.diena.lt aiškino visuomenininkas.

Koks tikslas KEKS’ui naudotis mano vardu, jeigu nieko tvaraus nevyksta?

Paprašėme pateikti daugiau pavyzdžių, jei tokių buvo, kodėl nusivylė buvimu „Kaunas 2022“ dalimi? „Suprantu, skrajutės, bukletai, nors galima rasti kitokių sprendimų. Labai daug vienkartinių dalykų: nuorodos, vėliavos. Ir jau minėtam „Fluxus“ festivalyje visiškai netvariai sudalyvavo (daug sukurtų vienkartinių dalykų ir šiukšlių, dekoracijų) ne tik dalyviai, bet ir organizatoriai. Pastarieji nepasistengė po renginio teisingai sutvarkyti aplinką. Buvo grandiozinis renginys „Santaka“. Buvo tikrai galima apsieiti be fejerverkų. Yra daug dalykų, be kurių galima apsieiti. Esu kalbėjęs su „Kaunas 2022“ komanda, su pačia vadove V. Vitkiene. Dar 2018 metais sakiau, kad padarysim „Kaunas – Europos sostinė“ tvaria švente. Tvarumas nebūtinai turi būtų pirmoje vietoje, bet kad būtų svarus tvarumo akcentas. Kelis kartus konferencijose įgyvendinome tvarių sprendimų, bet paskui viskas nugeso. Vienkartinių buteliukų dalijimas per renginius… Suprantu, rėmėjai, bet...“ – atsiduso G. Bučas.

Jis sakė, kad kliūva daug dalykų, susijusių su „Kaunas 2022“. „Jau sakiau ir anksčiau, kad ko gero reikės atsisakyti („Kaunas 2022“ tvarumo ambasadoriaus titulo – aut. past), bet dabar tai buvo paskutinis kantrybės lašas. Viskas. Parašiau vienai iš „Kaunas 2022“ komandos atstovių, kuri kuruoja ambasadorius. Parašiau, kad išbrauktų mane iš ambasadorių sąrašų“, – kalbėjo kaunietis.

Vyras atkreipė dėmesį, kad komentare feisbuke rašė, tarsi prisiimdamas kaltę, kad jis nesugebėjo pasiekti, kad projekto renginiai būtų tvaresni. „Bet pati komanda nelabai nori ir nesugebėjo priimti siūlymų. Buvimas tvarumo ambasadoriumi, kai vyksta tokie dalykai, diskredituoja mano vardą, diskredituoja tai, ką darau, ką veikiu. Koks tikslas KEKS’ui naudotis mano vardu, jeigu nieko tvaraus nevyksta?“ – savo sprendimą argumentavo G. Bučas.

Giedrius Bučas/Vilmanto Raupelio nuotr.

„Kaunas 2022“ vadovės reakcija

Portalas kauno.diena.lt kreipėsi į „Kaunas 2022“ atstovus dėl situacijos ir G. Bučo pareiškimo dėl tvarumo ambasadoriaus vardo atsisakymo. Kol laukiame atsakymo į išsiųstus klausimus, feisbuke į G. Bučo komentarą sureagavo „Kaunas 2022“ vadovė V. Vitkienė.

„Giedriau, tikrai suprantu jūsų kritiką. Rekvizitus festivaliui gaminasi patys kauniečiai. Ir tokie neatsakingi jų atsikratymo būdai rodo, kad kaip visuomenė turim kur link judėti – atsakomybės prieš gamtą ir save kryptimi“, – teigė V. Vitkienė.

G. Bučas šiemet apdovanotas Prezidento Valdo Adamkaus premija, kuri teikiama už visuomenės dėmesio bei pagarbos vertus pasiekimus ir pastangas apsaugoti bei atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje, bei užtikrinti išteklių tvarumą. Taip įvertintos kauniečio pastangos šviesti visuomenę ir populiarinti darnią gyvenseną.