Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Gediminas Armonavičius: duokite žmogui pačiupinėti realybę

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Všį „LDK Palikuonys“ įkūrėjas sako, kad patriotiškumas kuriamas nuo mažų dienų. „Visi apeliuoja į jauną žmogų, į šeimą. Bet aš visus matau darželyje, po to jie užauga ir kuria šeimas. Džiugu, kai darželyje pamatai, kai mažus vaikučius supažindina su vėliava, su ženklais, o po to jau galima kurti mokymosi programas“, – sakė G. Armonavičius.
Diskusijos dalyvį neseniai nustebino patirtis Aušvico koncentracijos stovykloje. „Neseniai važiavau į Ukrainą ir niekada nebuvau buvęs Aušvico stovykloje. Tada labai gerai supratau Izraelio valstybės fenomeną ir kaip viskas labai paprastai vyksta. Aušvico stovykloje pamačiau 42 autobusus, pilnus Izraelio vaikų su įvairaus amžiaus instruktoriais. Jie buvo pabirę po visą stovyklą ir jiems pasakojo, kas įvyko ir kur jų šaknys. Kai įvyko konfliktas Izraelyje, lėktuvai skrido ne iš šalies, o į šalį. Mes buvome nustebę tokiu patriotiniu ugdymu, tačiau jie atsispiria nuo savo baisios istorijos ir kiekvienam išaiškina, kas yra namai. Nesvarbu, kur gyveni – Amerikoje, Anglijoje ar kitur, žmogus žino, kur yra jo namai ir esant bet kokiai krizinei situacijai grįš ir gins tuos namus. Gamtoje radau labai paprastą pavyzdį – pagaliu šiek tiek pakrapščius skruzdėlyną galima stebėti, kaip elgiasi skruzdėlės. Jos neišsilaksto į mišką, o vienos aiškinasi, kas čia ardo jų lizdą, kitos taiso, o trečios lipa priešui ant kūno ir ginasi“, – pasakojo G. Armonavičius.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos
Anot jo, suaugusius ir jau susiformavusius žmones įmanoma atversti į patriotus, nes suaugę žmones geriausiai mokosi per patirtis. „Jei žmogus neigia dabartinį vykstantį karą, įtikėjęs propaganda ir negali jos iš savo galvos pašalinti, tai visada duokite jam pačiupinėti realybę. Nuvažiuoti, pačiupinėti, pabendrauti su žmogumi be kojų, rankų. Taip pat galima sėsti į mašiną ir nuvažiuoti į Ukrainą ir pajusti oro pavojų. Kai pas mus atsirado pirmasis kovinis oro pavojus – visi susvyravo ir nežinojo, ką daryti. Tai dabar yra reali galimybė nuvažiuoti ir pajusti, kaip į tai reaguoja organizmas“, – sakė Všį „LDK Palikuonys“ įkūrėjas.
Vyras tikina, kad yra teorijų, kad susiformavusius žmones jau sunku pakeisti, tačiau per savo praktiką sutiko labai daug įvairaus amžiaus žmonių, net ir labai radikalių. „Juos galima atvesti į protą leidžiant pačiupinėti realius pavyzdžius“, – tikino G. Armonavičius.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“ VDU Botanikos sode tęsis visą dieną – lankytojų laukia diskusijos, praktinės veiklos, edukacijos, susitikimai su specialistais ir vakarinė muzikinė programa.
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
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