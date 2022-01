„ETRANSPORT“ pristato naujieną: pavežėjai – jau ir Kaune!

Kviečia įsidarbinti

„ETRANSPORT“ direktorius Virginijus Kukalis tikino, kad paskutinius du metus Kaune iš jų įmonės buvo galima užsisakyti tik taksi, bet nuo praėjusių metų gruodžio jie pristatė ir pavežėjų paslaugą.

„Kuo skiriasi taksi ir pavežėjai? Pavežėją pagal įstatymus galima išsikviesti tik per aplikaciją, o taksi galima ir per telefoną, ir per aplikaciją“, – paaiškino jis. Keleiviams siūloma naudotis patogia „Etransport“ programėle, kuri galima tiek Android, tiek iOS naudotojams.

„Esame įsitvirtinę sostinėje ir skiriame dėmesį kitiems, taip pat labai svarbiems, miestams. Todėl sutelkėme visas pastangas, kad tiek kauniečiai vairuotojai, tiek Kauno mieste ir rajone gyvenantys galėtų pagerinti savo gyvenimo kokybę naudodamiesi mūsų platformos teikiamomis paslaugomis“, – teigė V. Kukalis.

„ETRANSPORT“ nuotr.

„ETRANSPORT“ Kaune veikia nuo 2018 metų, tačiau nauja paslauga – galimybė dirbti pavežėjais, turėtų atgaivinti šio regiono taksi rinką ir pavežėjimo paslaugas, kad jos taptų konkurencingesnės ir patrauklesnės miesto gyventojams.

Natūralu, kad išaugus užsakymų kiekiui reikia ir darbo jėgos. „ETRANSPORT“ kviečia visus norinčius prisijungti prie komandos.

„Siekiame pritraukti ir vairuotojus, prisijungti prie mūsų komandos. Taikome itin mažus komisinius – vos 5 proc. Tai tris kartus mažesni komisiniai nei kitų konkurentų. Taip pat nereikalaujame reklamos klijavimo ant automobilio. Suteikiame galimybę dirbti tiek, kiek norite – pamainų ar kontrolės nėra“, – įsidarbinti kvietė direktorius.

Užtikrina saugumą

„Vilniuje esame pakankamai žinomi ir populiarūs, o Kaune žinomumą dar reikia didinti. Tačiau jei kyla klausimas, kuo mes labiausiai išsiskiriame iš kitų panašias paslaugas teikiančių bendrovių, tai pagrindinis atsakymas – saugumu. Saugumui mes teikiame didžiausią prioritetą. Mes esame sudarę sutartį su Registru centru ir turime susiprogramavę sistemą taip, kad veiklą vykdyti galėtų tik tie pavežėjai, kurie turi galiojančias licencijas“, – apie įmonės privalumus pasakojo vyras.

„Tikrai netikiu, kad konkurentai turi pasisamdę 10-20 darbuotojų, kurie kasdien tikrina darbuotojų licencijas, ar jie gali vykdyti veiklą, ar ne. Na, o pas mus šie duomenys nuolatos tikrinami automatiškai. Jei vairuotojas turi pažeidimų, mūsų sistemoje iškart viskas matoma. Keleiviams tai tikrai užtikrina saugumą – jis gali būti ramus, kad teikiamos paslaugos yra licencijuotos ir vairuotojas yra atsakingas. Investuojame į modernias technologijas, nes tik taip galima judėti į priekį ir užtikrinti gerovę bendruomenei“, – pabrėžė V. Kukalis.

Svarbu ir tai, kad įmonė labai lanksti, todėl yra pasirengusi tobulinti aplikaciją, joje programuoti papildymus. „Jei klientai pastebi, kad kažko trūksta, yra drąsiai kviečiami teikti pasiūlymus“, – sakė jis.

Dalyvaukite konkurse

Visi, norintys išbandyti „ETRANSPORT“ pavežėjų paslaugas, kviečiami atsisiųsti programėlę. Įmonė kauniečiams žada ir dovanų: dalyvaukite „Kauno dienos“ portalo „Facebook“ paskyroje paskelbtame konkurse, kuriame net penki asmenys laimės po 10 eurų savo kelionėms!