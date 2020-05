Pats laikas susiimti

Dėl pandemijos ir paskelbto karantino smunka visų ES šalių ekonomika. Ne tik atskiros šalys, bet ir ES priima sprendimus, telkia finansinę paramą, visų pirma verslams.

„Lietuva galėtų atrodyti geriau. Skirtos sumos yra didelės, bet pinigai verslo realiai nepasiekia. Trūksta paramos efektyvumo, tai rodo ir paties verslo, ir ekspertų atsiliepimai“, – vertino A.Kubilius. Anot jo, apie ilgalaikę perspektyvą kol kas galime tik spėlioti. Viskas priklausys nuo to, kaip pavyks suvaldyti pandemiją.

„Epidemiologai prognozuoja, kad ji gali nesitraukti dar porą metų. Tai reiškia prastą ekonomikos scenarijų, ypač tuo atveju, jeigu nebus skiepų ir vienintelė kovos priemonė bus karantinas. Ekonomikai tai smogs skausmingai“, – kalbėjo patyręs politikas, Lietuvos Vyriausybei vadovavęs, kai prieš dešimtmetį visus užklupo pasaulinė ekonomikos krizė.

Dabar Lietuva gali palyginti pigiai skolintis ir padėti išgyventi verslui, gyventojams, tačiau jeigu krizė užsitęs ir Lietuva pinigus dalys nelabai išmintingai, gali atsirasti nepasitikėjimo tarptautinėse finansų rinkose ir mums gali brangti skolinimasis.

„Tuomet turėsime dar didesnių problemų. Valdžios atsakomybė būtų vertinti visus galimus scenarijus. Gal viskas ir greitai, lengvai baigsis, bet gali būti ir sudėtinga, tam reikia ruoštis. Raginu valdžią viską atidžiai apskaičiuoti ir būti pasiruošusią prasčiausiems artimiausių dvejų metų scenarijams, o ne beatodairiškai skelbti didžiulius pašalpų paketus ir taip galbūt ruoštis rinkimams“, – komentavo A.Kubilius ir pridūrė, kad neturime kitos išeities, kaip skolintis, bet negalime to daryti beatodairiškai.

Pandemija ir ją lydinčios bėdos norom nenorom verčia prisiminti prieš dešimtmetį užgriuvusią tarptautinę finansų krizę, kuri mums iš karto lėmė milžiniškas problemas.

„Skolintis iš karto tapo labai sudėtinga, ekonomika stojo, pajamos menko. Dėl to tuomet vienintelis kelias buvo taupyti ir taip finansų rinkose susigrąžinti šiokį tokį pasitikėjimą“, – teigė A.Kubilius.

Pasiruošti atsakingai būtina, nepaisant to, kad Lietuva, šios krizės metu jau esanti euro zonos nare, yra geresnėje padėtyje nei tuomet, be to, iš anos krizės ES yra išmokusi gerų pamokų. Pavyzdžiui, jau kovo pirmomis dienomis Europos centrinis bankas paskelbė programą, kaip rems šalis nares, išpirkdamas jų skolas.

Programos apimtis – 750 mlrd. eurų. Ši finansinė bazuka yra nuraminusi tarptautines finansų rinkas.

Dabar svarbiausios diskusijos yra apie pandemiją, kaip ją suvaldyti ir įveikti ekonomikos krizę, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš kitų šalių ir ko iš jos galėtų pasimokyti kiti.

„Aktualios temos yra ir Rusijos perspektyvos, Kinijos reikalai, klimato kaita, žalioji darbotvarkė, taip pat ES ateitis“, – vardijo europarlamentaras, tikintis, kad į diskusijas šiomis temomis įsitrauks vis daugiau žmonių.

Susitikimai minėtomis temomis bus rengiami ir prieš savaitę Kaune atidarytame A.Kubiliaus bei europarlamentarės Rasos Juknevičienės biure Kaune, Vilniaus gatvėje. Jo atidarymui buvo pasirinkta jubiliejinė Europos diena, gegužės 9-oji. Šią dieną lygiai prieš 70 metų buvo paskelbta garsioji Schumano deklaracija, davusi pradžią Europos vienijimuisi ir ES sukūrimui.

„Savo kaip europarlamentarų veiklą matome kiek įmanoma labiau priartintą prie Lietuvos žmonių. Mums, kaip atstovaujantiems rinkėjams, aktualu girdėti jų nuomonę svarbiais Lietuvai ir ES klausimais“, – sakė A.Kubilius.