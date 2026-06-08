Domeikava turės naują traukos centrą

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Domeikavos seniūnė Lina Mišeikienė, rangos darbus atliekančios bendrovės „Masaranga“ generalinis direktorius Saulius Šlapikas, įmonės „Ugnius architects“ architektai Ugnius Vasiliauskas ir Aurelija Daugėlaite kartu su vietos bendruomenės atstovais Neries šlaite įkasė kapsulę, simbolizuojančią darbų pradžią.
Statybvietę pašventino Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos vikaras kun. Eligijus Žakys. Smagias melodijas grojo jaunasis saksofonininkas Gytis Paškevičius, talentus demonstravo mažieji „Upės“ darželio artistai, vėliau į lauko sceną pakilo Žaidimų teatras.
Daugiau kaip pusšešto hektaro sklype numatyta įrengti aktyvaus laisvalaikio, poilsio ir bendruomenės susibūrimų erdves: centrinę aikštę, žiedinę takų sistemą, vaikų žaidimų ir sporto zonas, Kneipo terapijos taką, amfiteatrą, renginių pievą. Teritorijoje suplanuota automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių stotelė, viešasis tualetas. Iš parko atsivers įspūdingi vaizdai į Neries slėnį ir Kleboniškio mišką.
Domeikava yra didžiausia Kauno rajono seniūnija, kurioje gyvena 13 tūkst. gyventojų. Tai labai urbanizuota teritorija su jauna ir aktyvia bendruomene. „Tvari, žalia laisvalaikio infrastruktūra šiandien yra ne prabanga, o būtinybė. Parke atsiras vietos vaikams ir jaunoms šeimoms, senjorams ir žmonėms su negalia, kultūros renginiams, o svarbiausia – nuoširdžiam bendravimui“, – kalbėjo V. Makūnas.
Parkų kūrime patirties turintys „Mansarangos“ atstovai įsipareigojo užbaigti darbus iki 2027 m. liepos 1 d. Projekto vertė siekia daugiau kaip 1,5 mln. eurų.
Kauno rajono savivaldybė į Domeikavos infrastruktūrą investuoja nuolat: prieš keletą metų partnerystėje su verslu atidarytas „Luknės“ vaikų darželis, modernizuotas Eigirgalos darželis, o „Upės“ erdvės praplėstos dvigubai; šalia gimnazijos pastatyta laisvalaikio salė. Jau šį rudenį laukia naujos Domeikavos pradinės mokyklos atidarymo iškilmės.
(be temos)
(be temos)
(be temos)