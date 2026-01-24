Dokumentika apie legendinio partizano ir jo bendražygių sugrįžimą

Vienas ryškiausių partizanų vadų, kovojusių už Lietuvos laisvę, paliko gilų pėdsaką ir pakaunėje. Paminklas Pabartupio kaime (Alšėnų seniūnija) žymi jo kovos ir žūties vietą.
„Filmas „Laisvės šuolis“ primena, kad kiekviena karta turi savo šuolį. Tokios istorijos ugdo mus, įkvepia jaunąją kartą ir primena svarbiausias žmogaus vertybes“, – sakė Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
1950 m. spalio 3 d. naktį J. Lukša-Daumantas kartu su B. Trumpiu-Rytu ir K. Širviu-Sakalu iš amerikiečių dvimotorio lėktuvo „Dakota“ nusileido Žygaičių miškuose. „Laisvės šuolis“ atskleidžia iki šiol nepasakotas istorinio desanto parašiutais detales – prarasto vertingo krovinio istoriją ir jo paieškas. Pasakojimą papildo gausios ir kruopščiai parengtos vaidybinės scenos, kuriose atkuriami svarbiausi įvykių epizodai ir atskleidžiamos į šių įvykių sūkurį patekusių žmonių istorijos.
Filme nuosekliai pasakojama tyrimo eiga: kalbinami įvykių liudininkai, o kamera kartais seka tyrėjų pėdomis Tyrelių miško brūzgynuose.
Filmas paremtas ne vienus metus trukusiu tyrimu ir gyvų liudininkų prisiminimais, o jo pasakojama istorija praplečia ir papildo jau sukurtus biografinius pasakojimus apie garsų Lietuvos laisvės kovų partizaną J. Lukšą-Daumantą, įgaudama ir detektyvo vertų bruožų. Filme nuosekliai pasakojama tyrimo eiga: kalbinami įvykių liudininkai, o kamera kartais seka tyrėjų pėdomis Tyrelių miško brūzgynuose.
Pasak „Laisvės šuolio“ scenarijaus autoriaus – rašytojo, kario ir laisvės kovų tyrinėtojo Ernesto Kuckailio, idėja kurti filmą gimė analizuojant istorinį įvykį, kurio tyrimas pareikalavo specifinių žinių apie desantavimo parašiutais operacijas: jų planavimą, eigą ir praktinį įgyvendinimą.
Praėjus 72 metams, kai J. Lukša-Daumantas buvo desantuotas į Lietuvą, danguje vėl išsiskleidė parašiutai – siekiant kuo giliau suprasti operacijos vykdymo niuansus, 2022 m. spalio 3 d. Tyrelių miško (Tauragės r.) pakraštyje buvo atliktas rekonstrukcinis-eksperimentinis šuolis su atkurta desantininkų uniforma ir ginkluote.
Renginyje dalyvavo filmo režisierius Ričardas Matačius, scenarijaus autorius E. Kuckailis, J. Lukšos vaidmens atlikėjas aktorius Robertas Lenartavičius ir kiti filme vaidinę asmenys ir kūrybinės grupės nariai.
