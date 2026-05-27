 Dingusio Štetlo autorius Raineris Mahlamakis atvyksta į Kauną

Dingusio Štetlo autorius Raineris Mahlamakis atvyksta į Kauną

Pasaulinio lygio architektas dirba ir su VDA studentais
2026-05-27 10:11 kauno.diena.lt inf.

Vieno ryškiausių pastarųjų metų architektūros projektų Lietuvoje – Dingusio Štetlo muziejaus Šeduvoje – autorius, suomių architektas, profesorius R. Mahlamakis gegužės 29 dieną dirbs Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete. Tarptautinį pripažinimą pelnęs architektas čia dalyvaus architektūros diplominių darbų gynimuose ir prisidės prie studentų baigiamųjų projektų vertinimo kaip dviejų diplominių darbų vadovas-konsultantas. 

Dingusio Štetlo muziejus

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Dingusio Štetlo muziejų Šeduvoje prof. R. Mahlamakio biuras „Lahdelma & Mahlamaki Architects“ kūrė kartu su Lietuvos architektų biuru „S2A“. Pastaraisiais metais šis objektas sulaukė didelio tarptautinio dėmesio ir tapo vienu labiausiai aptariamų Lietuvos architektūros projektų. Pasak VDA Kauno fakulteto dekano prof. Jono Audėjaičio, prof. R. Maklamakio atvykimas į Kauną svarbus ne tik akademinei bendruomenei, bet ir plačiau – tai galimybė parodyti, kokio lygio profesionalai šiandien dirba su fakulteto studentais.

„Raineris Mahlamakis – išskirtinis profesionalas, kuris neabejotinai padeda mums kelti studijų kokybę. Studentams tai išskirtinė galimybė dirbti ne tik su vietiniais dėstytojais profesoriais, bet ir su žmonėmis, kurie yra pripažinti ne tik Suomijoje, bet ir Europoje bei plačiau“, – sakė prof. J. Audėjaitis.

Suomių architektas, profesorius Raineris Mahlamakis
Suomių architektas, profesorius Raineris Mahlamakis / Partnerio nuotr.

Dingusio Štetlo muziejus pateko tarp ryškiausių pasaulio muziejų architektūros pavyzdžių. Pasak dekano, būtent todėl R. Mahlamakio asmenybė šiandien tampa svarbi ir kaip architektūros autoritetas, ir kaip akademinis partneris. „Tai žmogus, kuris šiuo metu yra ant bangos visoje architektų bendruomenėje. Jo kuriamas muziejus matomas, vertinamas, sulaukia pripažinimo ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei pasaulyje“, – sakė J. Audėjaitis.

Pasak jo, VDA Kauno fakultetui svarbu, kad studentai galėtų mokytis iš profesionalų, kurių darbai tampa ne teoriniais pavyzdžiais, o realiais, pasaulyje aptariamais architektūros įvykiais. „Tikime, kad tokios asmenybės padeda viešinti ir mūsų akademiją, bet svarbiausia – jos kelia studijų kokybę ir studentams suteikia patirtį, kurios neįmanoma gauti vien iš vadovėlių“, – teigė profesorius.

Prof. R. Mahlamakis antrus metus dirba Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete pagal sutartį ir prisideda prie architektūros studentų baigiamųjų darbų rengimo. Gegužės 29-ąją jis dalyvaus diplominių darbų gynimo procese kartu su fakulteto dėstytojais.

Pasak prof. J. Audėjaičio, tai dar vienas ženklas, kad VDA Kauno fakultetas architektūros studijose siekia tarptautinio mastelio ir studentams suteikia galimybę dirbti su pasaulyje pripažintais kūrėjais.

„Per tokias asmenybes norime parodyti, kad akademijoje vykstantys procesai yra įdomūs ne tik mūsų bendruomenei. Tai žmonės, kurie į Kauną atneša pasaulinio lygio architektūros patirtį“, – sakė VDA Kauno fakulteto dekanas.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Architektų bendruomenė
Dingusio Štetlo muziejus
Šeduva
suomių architektas
Raineris Mahlamakis
lankytis Kaune
Vilniaus dailės akademija
Kauno fakultetas
studentai

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Komentarai

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Komentarai

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Dana
Pagarba profesoriui.Kas buvo Šeduvoje ,matė -lankytojų daug.Nėra kur automobilio palikti.Pritrenkia viskas .Pastatas,salės,istoriniai faktai.Aplinka.Tiek įspūdžių,kad ir pusmečiui praėjus,prieš akis dingę miestai.Norint suprasti,reikia pamatyti.
1
0
taigi
Kaunui tokio ,,giganto,, muziejaus nereikia, jau per daug užsieniečiai kišasi į Kauno grožį, mūsų miestas yra savitas, nereikia jo keisti
3
-2
smalsutis
Prisidirbo kitur?
1
-3
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