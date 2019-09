Dantų implantacija Garliavoje. Kuo stebina nauja klinika?

Naujai įsikūrusio Garliavos odontologijos centro gydytojai siekia atkurti maksimaliai funkcionalius ir estetiškus dantis. Gydytojai odontologai Gustas Doviltis ir Šarūnas Vizgaitis pasakoja, kokios metodikos padeda šį tikslą įgyvendinti.

Dantų atkūrimas – komandinis gydytojų darbas

Dantų atkūrimas apima implantų įsriegimą ir protezavimą. Gyd. odontologo-burnos chirurgo Gusto Dovilčio teigimu, prie dantų atkūrimo prisideda keli skirtingų sričių specialistai. „Patraukli ir funkcionali šypsena atkuriama tik bendradarbiaujant profesionaliems ir patyrusiems odontologams, burnos chirurgams, protezuojantiems gydytojams bei dantų technikams. Komandinis gydytojų darbas yra vienas pagrindinių sėkmingo gydymo ingredientų.“ Burnos chirurgo G.Dovilčio manymu, kokybiškus ir ilgaamžius implantacijos rezultatus užtikrina ir daugiau veiksnių. „Pirmiausia tinkamai ir sėkmingai gydyti padeda pažangiausių metodų, kurie remiasi naujausiais moksliniais tyrimais, taikymas. Komfortiškos ir aukštos kokybės procedūros taip pat neatsiejamos nuo modernių technologijų, šiuolaikinių diagnostinių tyrimų. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, gydymas atliekamas tiksliau, sumažinant komplikacijų riziką.“ G.Dovilčiui antrina ir kolega Šarūnas Vizgaitis ir priduria, kad odontologo darbo neįsivaizduotų be patikimų implantų ir naujos kartos protezavimo medžiagų naudojimo.

Keli žingsniai iki kokybiškos kramtymo funkcijos

Dantų implantacija pradedama nuo konsultacijos: išsamiai ištiriama burnos ertmė, padaromos rentgeno nuotraukos ar kompiuterinė tomografija ir sudaromas individualus gydymo planas. Tuomet, taikant vietinę nejautrą, implantas įsriegiamas į kaulą. Po 7–10 dienų ištraukiami siūlai ir prasideda gijimo procesas. Šio, keturių mėnesių periodo metu, implantas suauga su kaulu.

Paskutinė ir pacientų laukiamiausia gydymo fazė – protezavimas. Gyd. odontologas Š.Vizgaitis pasakoja, kaip dantys paruošiami protezuoti. „Pirmiausia nuimami dantų atspaudai, pagal kuriuos dantų technikai laboratorijoje pagamina nuolatinius dantis, kuriuos gydytojas protezuoja pacientui. Dantys atkuriami vadovaujantis jų anatominėmis ypatybėmis, vadinasi, atkartojama kiekviena vagelė ir kauburas. Tai reikalauja ne tik žinių ir patirties, bet ir begalinio kruopštumo bei meninės gyslelės. Dantys gali būti pagaminami iš pasirinktos medžiagos – metalo ar bemetalės keramikos. Pastebiu, kad pacientų sąmoningumas ir lūkesčiai vis auga, todėl metalo keramika – praeitas etapas. Aukštus pacientų poreikius padeda išpildyti keramika cirkonio oksido pagrindu“, – teigia protezuojantis gydytojas odontologas Š.Vizgaitis.

Gyd. odontologas – burnos chirurgas G.Doviltis

Keičiasi ne tik šypsena, bet ir gyvenimo kokybė

Dantų implantais galima idealiai atkurti vieną, kelis ar visus dantis. Gydytojai atkreipia dėmesį, kad implantų nereikia sriegti tiek, kiek prarasta dantų. Pavyzdžiui, vienoje eilėje tris prarastus dantis galima puikiai atkurti su dviem implantais. O norint atkurti bedantį žandikaulį, dažniausiai taikoma unikali gydymo metodika „visi ant keturių“. „Atkurti vieno žandikaulio dantis galima su keturiais implantais, kuriuos sujungia fiksuotas neišimamas protezas. Šiuo būdu galima greitai ir efektyviai sugrąžinti kramtymo funkciją, dantų estetiką ir fonetiką. Be to, šis dantų atkūrimo būdas pelnė daugybės pacientų simpatijas dėl trumpos gydymo trukmės ir mažesnių išlaidų“, – pranašumus aptaria gydytojas odontologas burnos chirurgas G.Doviltis. Gydytojas primena, kad visus dantis galima atkurti ir ant 6–8 implantų, tokiu būdu bene geriausiai atkartojant natūralių dantų ypatybes.

Nepaisant to, kad dabar implantacijos galimybės yra beribės, dauguma pacientų delsia atkurti dantis. Tai yra didelė klaida, nes nepakankamas kramtymo krūvis lemia kaulo tirpimą, neigiamus išvaizdos pokyčius, be to, netekę atramos krypsta šalia esantys sveiki dantys. Minėtų komplikacijų padeda išvengti laiku atlikta implantacija. Garliavos odontologijos centro gydytojų patirtis, žinių bagažas ir komandinis darbas padės atrasti optimalų sprendimą kiekvienam pacientui.