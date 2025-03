Dovydas Švėgžda: mano gyvenime sporto tikrai daug

D. Švėgžda šiemet apdovanotas už išskirtinį indėlį skatinant fizinį aktyvumą Kauno rajone, kūrybiškų iniciatyvų įgyvendinimą ir sėkmingą Kauno rajono bendruomenės įtraukimą į masinius renginius ir aktyvumo veiklas.

Apdovanojimas – netikėtas

„2024-ieji man buvo geriausi metai darbo srityje. Pavyko įvykdyti visus išsikeltus kriterijus, įgyvendinti naujas iniciatyvas ir dar labiau prisidėti prie bendruomenės sveikatinimo. Šiais metais pradėjau dirbti iš idėjos, atsirado vidinė motyvacija skleisti ir puoselėti sveikos gyvensenos principus. Pajamų skaičiavimas persivertė į dalyvių, renginių ir veiklų skaičius. Nors ir jaučiausi pernai daug nuveikęs, apie Metų specialisto nominaciją tikrai negalvojau. Tai buvo netikėtas ir malonus įvertinimas“, – prisipažino visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas.

Šiemet Pakruojo dvare asociacijos surengtuose tradiciniuose Metų specialisto apdovanojimuose Dovydas buvo vienintelis vyras, lipęs ant scenos atsiimti padėkos. „Didelis pripažinimas būti išskirtam tarp tiek šaunių ir puikiai dirbančių moterų. Didžioji dalis visuomenės sveikatos specialistų yra moterys, tačiau vyrams šioje srityje taip pat daug galimybių tobulėti ir siekti aukštumų“, – įsitikinęs pašnekovas.

Masiškumas: fiestose Garliavoje ir Raudondvaryje dalyvių skaičius perkopė 0,5 tūkst. / D. Švėgždos asmeninio albumo nuotr.

Idėja, įkvepianti judėti

KRVSB D. Švėgžda yra atsakingas už gyventojų fizinio aktyvumo skatinimą. Pagrindinė jo darbo priemonė – nemokamos bendruomenių treniruotės. KRVSB – išskirtinis biuras, nes visus metus visame Kauno rajone žmonėms siūlo galimybę nemokamai judėti ir gerinti savo fizinį aktyvumą. Per metus suorganizuojama daugiau nei 800 skirtingų treniruočių, įtraukiama virš 1 tūkst. skirtingų žmonių, o apsilankymų skaičius viršija 20 tūkst.

„Esu pagrindinis šios veiklos organizatorius, vadybininkas. Turiu suderinti viską: nuo treniruotės vietos, laiko, pobūdžio iki viešinimo, žmonių įtraukimo, trenerių paieškos. Tenka pereiti daug skirtingų etapų, kad galutinis produktas – treniruotė – kuo labiau atlieptų žmonių lūkesčius. Kartais pasijuokiame, kad Kauno rajono gyventojai be treniruočių neįsivaizduoja kasdienybės, nes jeigu kur nors nustojame jas vykdyti, sulaukiame begalės laiškų, skambučių su klausimais ir prašymais, kad jos vyktų. Žmonės jau žino, kad treniruotės vyks ir patys klausia, kada jos prasidės, kokio pobūdžio bus ir kada galima prisijungti“, – pakaunės gyventojų aktyvumu džiaugėsi pašnekovas.

Matant tokį gyventojų susidomėjimą fiziniu aktyvumu, D. Švėgždai kilo mintis, kad reikia ko nors naujo, įdomaus, nestandartiško. Idėja suorganizuoti fizinio aktyvumo fiestą „Įkvėpti judėti“, kurios tikslas – suburti aktyvią Kauno rajono gyventojų bendruomenę ir puoselėti fizinius, socialinius, vertybinius aspektus, išties pasiteisino. „Pernai surengėme fiestas Garliavoje ir Raudondvaryje – bendras dalyvių skaičius perkopė 0,5 tūkst. Minia kartu judėjo, sportavo, išbandė jėgas kliūčių ruože, lindo į ledo vonias, atsipalaidavo darydama jogos pratimus skambant gongų garsams. Nerealūs renginiai, daugybė žmonių, sveikatai palankūs judesiai, o svarbiausia, kad emocijos po jų – tik teigiamos. Tiek daug komentarų su padėkomis dar nebuvome sulaukę“, – džiaugėsi idėjos autorius.

Šią iniciatyvą KRVSB planuoja tęsti ir šiais metais, tikimasi, kad renginys taps tradicinis.

Metų specialistas biure atsakingas už patirtines vyrų stovyklas, 65+ ir vyresnių asmenų fizinio aktyvumo skatinimą, Kauno rajono savivaldybės finansuojamą veiklą – nemokamas mankštas baseine. „Taip pat šiuo metu kuruoju du projektus: tarptautinį – „Atgal į sveiką visuomenę: vyresnio amžiaus žmonių sugrąžinimas į visuomenę, kad jie tobulėtų ir mėgautųsi sveikesniu gyvenimo būdu, įtraukiant aktyvius vyresnio amžiaus žmones į savo vietos bendruomenių vystymąsi“ ir regioninį – „Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas“, – veiklas ir atsakomybes vardijo pašnekovas.

Suderino du norus

Ketvirti metai KRVSB dirbantis D. Švėgžda yra baigęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos bakalauro ir visuomenės sveikatos vadybos magistro studijas. „Mane nuo pat mažumės supo sportas. Nuo septynerių lankiau futbolą – jis mano gyvenime vis dar užima svarbią vietą. Perėjęs į Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją, 9 klasėje susipažinau su nuostabia biologijos mokytoja Virginija Ivanauskaite. Ji savo atsidavimu, sugebėjimu sudominti padėjo pamėgti biologijos mokslą. Per ketverius mokslo metus kardinaliai pasikeitė mano mąstymas apie sveikatą, žmogaus anatomiją, sportą, gyvenimo būdą. Pradėjau daugiau dėmesio skirti sveikam gyvenimui būdui, sveikai maitintis, daugiau sportuoti ir visa tai atvedė prie šios studijų programos“, – pasakojo Metų specialistas.

Noras padėti žmonėms būti sveikesniems, gyventi ilgiau, kokybiškiau, kartu skirti laiko sau, savo tikslams, D. Švėgždą pastūmėjo pasirinkti visuomenės sveikatos studijų programą. „Buvo nemažai svarstymų, ar tikrai tos studijos nuties kelią į visavertį gyvenimą, ar tai tikrai naudinga sritis, ar tai mano svajonių darbas. Dabar galiu atvirai pasakyti, kad esu ten, kur turiu būti, ir tuo esu patenkintas, nes turiu viską, ko reikia, esu laimingas, o galimybės tobulėti ir kilti aukštyn – ateities perspektyvos. Todėl stengiuosi tiek darbe, tiek gyvenime būti tinkamu pavyzdžiu, kas yra sveika gyvensena, fizinis aktyvumas, ir skleisti šią žinią visam Kauno rajonui. Mano pagrindinis siekis, kad šio krašto žmonės būtų sveikesni, gerai maitintųsi, judėtų, neskubėtų ir gyventų laimingai“, – sakė Dovydas.

Pasiekimas: D. Švėgžda (trečias iš dešinės) yra vienas iš dešimties futbolo teisėjų, galinčių teisėjauti aukščiausiosios šalies lygos futbolo rungtynėse. / D. Švėgždos asmeninio albumo nuotr.

Teisėjauja aukščiausioje lygoje

Futbolas iš Metų specialistu už praėjusių metų veiklą pripažinto KRVSB darbuotojo gyvenimo irgi nedingo: jis yra futbolo teisėjas. „Nuo 2016 m. esu profesionalus futbolo teisėjas ir priklausau Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai (LFTA). Esu vienas iš dešimties futbolo teisėjų, galinčių teisėjauti šalies aukščiausios lygos futbolo rungtynėse“, – džiaugėsi D. Švėgžda.

Dovydo, kaip futbolininko, karjera tęsėsi penkiolika metų. „Dabar esu susikoncentravęs tik į teisėjavimą. Tai nuostabi galimybė mėgautis hobiu ir dar už tai gauti atlygį. Ar gali būti geriau? Nemanau. Tikrai siūlyčiau visiems ateiti ir pamėginti, tai nereali patirtis. Norint būti aktyviu futbolo teisėju turi nuolatos treniruotis, dalyvauti seminaruose, laikyti fizinio pasirengimo normatyvus, teorinius testus, tad mano gyvenime sporto tikrai daug. Stengiuosi beveik kasdien sportuoti, nes turiu neatsilikti nuo aikštėje bėgiojančių profesionalių futbolininkų, kurių fiziniai pajėgumai kiekvienais metais vis didėja“, – patikino pašnekovas.

Be futbolo, Metų specialistas mėgsta ir kitas sporto šakas. Laisvalaikiu su žmona važinėja dviračiais, riedučiais, žaidžia lauko tenisą, smūginį, petankę. Šiltuoju laiku su draugais išbando ir ekstremalias sporto šakas, tokias kaip vandenlentės, o žiemą – slidinėjimą. „Galiu teigti, kad be sporto, be fizinio aktyvumo savo gyvenimo neįsivaizduoju, tai neatsiejama mano gyvenimo dalis. Kol judame, tol esame gyvi“, – įsitikinęs Dovydas.

Komentaras

Rita Gudauskienė

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus vedėja, vykdanti direktoriaus funkcijas

Vos prisijungęs prie biuro komandos, Dovydas spėjo pademonstruoti išskirtinį profesionalumą, atsakomybę ir kompetenciją atlikdamas savo užduotis. Jo atkaklumas, nebijojimas prisiimti atsakomybės ir visa galva nerti į naujus iššūkius rodo ne tik talentą, bet ir ryžtą siekti aukštų tikslų ir rezultatų. Savo energija ir sveikos gyvensenos pavyzdžiu jis tampa pavyzdžiu kitiems kolegoms, įkvėpdamas komandą siekti geriausio, rūpintis ne tik kitų, bet ir savo sveikata ir gyvensena.