Centriniame pašte pradėti skiepijimai: kauniečiams skirta naujoji „Moderna“ vakcina

Prioritetų tvarka

Kol kas vakcinos nuo COVID-19 Lietuva gauna ribotą kiekį, todėl skiepijami asmenys pagal sudarytą prioritetų sąrašą. Pirmuosius skiepus dar praėjusių metų gruodį gavo medikai. Vėliau pradėta skiepyti ir sunkiausius ligonius. Dabar vakcinavimo apimtys išplečiamos, todėl visas procesas prasidėjo Kauno centriniame pašte, kuris šiuo laikotarpiu paverstas miesto vakcinavimo centru.

Jei liks vakcinos, bus pradėti skiepyti poliklinikų darbuotojai.

Pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus prioritetus, pirmiausiai vakcinos sulauks didžiausios rizikos grupei priskiriami socialinės globos įstaigų gyventojai, slaugos ligoninių pacientai, jų personalo darbuotojai, taip pat socialiniai specialistai, teikiantys pagalbą žmonėms namuose. Trečiadienį buvusiame Kauno centriniame pašte patalpose pradėta skiepyti socialinės globos namų darbuotojus. Taip pat čia vakciną gaus ir mobilaus patikros punkto bei karščiavimo klinikos personalas, kuris kasdien susiduria su galimai COVID-19 užsikrėtusiais pacientais.

„Džiaugiamės, kad istoriniame Kauno pastate pradedame skiepyti Kauno gyventojus, pagal prioritetus „Moderna“ vakcina. Trečiadienį turėtų būti pašte paskiepyta 200 žmonių ir dar 88 asmenis paskiepys mobilios komandos. Planavome, kad pirmąją vakcinos siutą paskiepysime per penkias dienas, bet manome, kad pavyks spėti ir per keturias. Yra sudarytas sąrašas, kad nebūtų piktinamasi, kas ir kada gali pasiskiepyti. Žinote, informacija greitai kinta, žmonės kartais peršąla, tad negali tuo metu skiepytis, todėl ir sąrašas kinta. Pirmoje eilėje skiepijami tie, kurie tiesiogiai dirba su COVID-19 pacientais arba ligos židiniais. Jei liks vakcinos, bus pradėti skiepyti poliklinikų darbuotojai“, – komentavo Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša. Jis pridūrė, kad 75 proc. miesto poliklinikos darbuotojų norėtų pasiskiepyti.

Paulius Kibiša/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tačiau skiepijimo procesas vyksta ne tik pašte. Iš Kauno miesto poliklinikos medikų sudarytos mobilios komandos su vakcinomis nuo trečiadienio pradeda vykti tiesiai į įstaigas, kad jų gyventojai bei darbuotojai būtų paskiepyti maksimaliai saugiai ir patogiai. Pirmoji vieta – Kauno K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė.

Nauja vakcina

Antradienį po pietų į Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinį, lydint policijos konvojui, atgabenta pirmoji amerikiečių farmacijos kompanijos „Moderna“ vakcinos siunta. Visos Lietuvą pasiekusios 2,4 tūkst. dozių atkeliavo būtent į Kauną. Iki šiol buvo naudota tik „Pfizer“ ir sukurta vakcina.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Planuojama, kad pirmoji „Modernos“ vakcinos siunta bus panaudota per penkias dienas. Šiai vakcinai nereikalinga tokia žema temperatūra, todėl yra paprastesnė jos logistika. Be to, iš vieno buteliuko galima paskiepyti dešimt žmonių, kai tuo tarpu su „Pfizer“ vakcina galima paskiepyti penkis arba šešis.

„Šitą vakciną galima laikyti paprastame buitiniame šaldiklyje. Atšildžius galima ją sunaudoti per 28 dienas. Tačiau pašte laisvai galime skiepyti ir su „Pfizer“ vakcina, nėra didelio skirtumo, nes vis tiek abi vakcinos į vakcinavimo centrą atvežamos iš kitur ir jos būna jau atšildytos“, – teigė P.Kibiša.

Pirmieji pacientai, paskiepyti „Moderna“ vakcina, tikino, kad domėjosi vakcinų skirtumais, tačiau neabejoja mokslo pasiekimais, todėl laiko, kad abi vakcinos yra saugios naudoti. Pirmasis „Moderna“ vakcina paskiepytas karščiavimo klinikoje dirbantis Kauno miesto poliklinikos gydytojas pasitiktas plojimais.

„Kai atėjo eilė, tada mus paskiepijo. Yra šioks toks nerimas, reikėjo pasisverti visus „už“ ir „prieš“, bet nusprendžiau pasisikiepyti. Dabar bus saugiau. Neplanavau būti pirmasis, paskiepytas „Moderna“, bet taip išėjo. Jaučiuosi gerai“, – kalbėjo tik iš skiepijimo kabinos išėjęs šeimos gydytojas Algidras Jančiauskas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kiti paskiepyti žmonės antrino sakydami, kad dabar galima bus laisviau kvėpuoti. Žinoma, jie po keturių savaičių turės gauti antrąjį skiepą, tik tada susiformuoja imunitetas.

„Net nesvarsčiau, kad nesisikiepysiu. Aišku, kad reikia skiepytis. Nėra skirtumo, kokią vakciną gavau, viskas bus gerai“, – tikino dar viena paskiepyta moteris.

„Abi vakcinos patvirtintos mokslu, tad turėtų abi veikti“, – antrino dar vienas nauja vakcina paskiepytas gydytojas Saulius.

Eilėje – poliklinikų medikai

Paskiepijus globos įstaigų, slaugos ligoninių pacientus bei personalą, socialinius darbuotojus ir priešakinėse linijose dirbančius medikus, toliau pagal prioritetinę tvarką eilė ateis koronaviruso tyrimus atliekančių laboratorijų darbuotojams, ligos židiniuose dirbantiems Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams, o galiausiai – ir pirminės sveikatos priežiūros medikams.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Toliau seks ir revakcinacija: antroji „Moderna“ vakcinos dozė pagal instrukcijas privaloma praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms po pirmojo skiepo.

Naujausiais duomenimis, iki šiol Kaune paskiepyta jau per 5 tūkst. LSMU Kauno klinikų ir Kauno ligoninės medikų. Tarp jų – 366 medicinos srities darbuotojai, patenkantys į 65+ amžiaus grupę.