Buvusiame „Laisvės“ kino teatre bus galima gyventi

Laisvės alėjoje praeiviai gali matyti bręstančius pokyčius. Buvusiame „Laisvės“ kino teatre (Laisvės al. 46A) vyksta intensyvūs statybų darbai. Buvusi kultūros įstaiga bus sutvarkyta, tačiau kino čia nebebus galima išvysti. Kai tik pastatas bus sutvarkytas, čia galės apsigyventi naujakuriai.
„Minėtu adresu išduotas statybų leidimas kapitaliniam remontui. Kaip ir anksčiau, išliks du pastatai, tačiau keisis jų paskirtis į bendro gyvenimo namus“, – „Kauno dienai“ nurodė Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas.
Registrų centro duomenimis, nuo pernai metų vasario Laisvės al. 46A žemės sklypas ir pastatai priklauso bendrovei „Sostinės etapas“, kuri yra „Etapas Group“ dalis. Nuo šių metų savininkų įrašai pasipildė bendrove „Gorete“ ir keliais privačiais asmenimis.
„Šiuo metu vyksta kapitalinio remonto darbai pagal išduotus statybos leidimus. Pastatai bus visiškai sutvarkyti. Pagal projektą pastato išvaizda pasikeis labai nežymiai. Pastato būklė buvo tikrai prasta, bet konstrukcijos dar nebuvo pažeistos.
Pastatas pakeis savo paskirtį: daroma konversija į bendro gyvenimo namus (co-living) su bendromis komercinėmis erdvėmis. Tvarkomas visas pastatų kompleksas“, – dienraščiui vykdomus darbus buvusiame „Laisvės“ kino teatre komentavo bendrovės „Sostinės etapas“ vadovas Donatas Miškinis.
Jis informavo, kad visus pastato konversijos darbus ketinama užbaigti iki kitų metų rudens. Į projektą numatyta investuoti apie 5 mln. eurų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)