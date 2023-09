Būrelių mugėje – patarimai, ką veikti po pamokų

Išbandyk!

Čia vyko vaikų būrelių ir užimtumo mugė „Išbandyk“.

Į neformalaus švietimo organizatorių, mokyklų kvietimą susipažinti ir išbandyti savo sugebėjimus sporto, menų, kultūros ir kitų sričių veiklose atsiliepė daugybė vaikus auginančių šeimų.

Mažesnės ir didesnės atžalos pasinėrė į įvairias veiklas, pabėrė ir nemažai klausimų.

„Sėskis, pasikalbėsim. Ko norėjai paklausti?“ – padrąsino mergaitę, kažko pradėjusią teirautis, Kauno muziejaus Tautinės muzikos skyriaus darbuotoja.

Atrado per sesę

Piliuonos gimnazijos devintokas Osvaldas ir Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos devintokas Titas renginyje atstovavo Kauno sporto mokyklai „Gaja“ bei regbiui.

Simono Baltušio nuotr.

Titas regbį atrado per sesę. Iš pradžių ji pradėjo lankyti šias treniruotes. Titą regbis sudomino, nes jį žaisti gali visi, nepriklausomai nuo svorio, ūgio, turimo greičio.

Gal kažkuo regbis pavergė jau per pirmą treniruotę? „Tuo, kad per treniruotes galiu išnaudoti savo svorį. Čia vienintelis mano privalumas. Žaidžiu grumtynėse“, – kuklumo nestokojo paauglys, pridūręs, kad per treniruotes dirba visi kūno raumenys, tai kartu stiprina ir kaulus bei charakterį.

Osvaldas savo gimnazijoje lankė krepšinio treniruotes. Kartą pamatė, kad vėlai vakare vyksta dar kažkokios treniruotės. Buvo smalsu, kas ten vyksta, koks tai sportas. „Pabandžiau. Labai patiko, o ir sekėsi. Po to dar ir klasės draugų pasikviečiau“, – pasakojo devintokas.

Jis apibūdino, kad regbį nesudėtinga perprasti. „Yra dvi taisyklės. Reikia nunešti kamuolį, bet negali mesti į priekį. Įgūdžiai ateina savaime. Tai labai komandinis sportas. Vienu metu aikštelėje žaidėjų yra daug daugiau nei bet kuriame kitame komandiniame sporte – net po penkiolika iš kiekvienos komandos.

Osvaldas prakalbo ir apie stereotipus. „Netiesa, kad čia turi ateiti tik dideli ir labai stiprūs. Bet kas gali žaisti. Yra įvairios pozicijos. Vienoms reikalingas svoris, jėga, kitoms greitis, trečioms – daug proto“, – vardijo vaikinas.

Titas kalbėjo, kad regbis patinka, nors gimnazijoje ir taip yra labai daug veiklų, pavyzdžiui, per pertraukas – stalo tenisas, stalo ritulys, stalo futbolas ar pan. Neatsisako sužaisti vieną kitą šachmatų partiją.

Osvaldas pridūrė, kad pas juos mokykloje per pertraukas net vyksta stalo futbolo turnyrai.

Raketų modeliavimas

Kauno techninės kūrybos centro atstovus lengva buvo rasti orientuojantis pagal aukštai į viršų išstypusį raketos modelį.

„Didžiausią trauką į mūsų centrą turi techniniai būreliai, pavyzdžiui, aviamodeliavimas, raketų modeliavimas, automodeliavimas. Tačiau tuo pačiu turime stiprų medijų centrą, kuriame ir vaizdo įrašų montavimas įvairiomis programomis, fotografija“, – pasakojo centro metodininkė Dalia Narkevičiūtė.

Simono Baltušio nuotr.

Centras yra užauginęs ne vieną profesionalų fotografą. Čia veikia ir kino studija „Kadras“ su TV žurnalistika, animacija.

„Stengiamės įtraukti vis naujas veiklas. Taip pat labai kūrybiškai imame STEAM krypties būrelius, tai yra gamtamokslinę, gamtotyrinę veiklą“, – dėstė metodininkė, vardydama ir erdvinio konstravimo, robotikos galimybes, naujoves bei kt.

Vaikų susidomėjimas, o taip pat ir tėvelių, šio centro siūlomomis veiklomis – didelis. „Vaiką užimti yra aktualu visiems. Centro veikla auga. Tėvai ieško kokybiškų būrelių“, – sakė pašnekovė.

Tiesa, dalis vaikų būrelius lanko trumpai, bet kitais metais rugsėjį vėl ateina. „Labai priklauso nuo vadovo, kurį būrelį vaikas pasirinks ir kaip ilgai lankys. Būna, kad vaikas neužsikabina, neatranda norimo santykio su vadovu, nepakankamai sudomina veikla. Nubyrėjimo yra visąlaik“, – teigė D. Narkevičiūtė.

Ką tėveliams patartų, kaip elgtis, kai vaikas praranda motyvaciją, ir pasako, kad nebenori lankyti būrelio?

„Motyvacija – sudėtingas dalykas. Prievarta nieko nepasiektume. Patarčiau, kuo daugiau būrelių išbandyti, kuo daugiau rinktis. Jeigu neprilipo vienas būrelis, mes visai nieko prieš, kad vaikas pereitų į kitą būrelį. Jeigu ten netiko, kviečiame išbandyti trečią dominantį ir t. t. Iš pradžių tėvams vertėtų pabandyti išsiaiškinti priežastį, kodėl vaikui nepatiko vienas ar kitas būrelis ir pagal tai rinktis kitą. Labai svarbus yra atviras tėvų ir vaikų ryšys. Kada tėvai supranta, ko reikia vaikui, juk nei vaikas, nei mokytojas nekaltas, kad tiesiog nesukrenta –vaikui gal visai ne to norisi, ne to reikia. Neretai lankyti tam tikrą būrelį labiau būna tėvelių, o ne vaiko noras“, – atkreipė dėmesį metodininkė.

Iškilo scena

Kol norintieji pažindinosi su įvarių organizacijų siūlomomis galimybėmis, kiti tiesiog mėgavosi koncertu, pasirodymais.

Mugėje muzikaliai prisistatė Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla, Kauno Sakralinės muzikos mokykla ir Kauno tautinės kultūros centras.

Simono Baltušio nuotr.

„Akropolio“ aikštelėje iškilo scena, kurioje savo gabumus demonstravo jaunieji vokalistai, instrumentalistai, šokėjai, teatralai.

Renginiui programą buvo parengusi ir prieš kelerius metus „Saugėnų“ miestelį oficialiai atidariusi Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.